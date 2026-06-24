“Ahora todo el mundo me conoce por tu abrazo”: el singular saludo de Klopp a Messi por su cumpleaños

El ex entrenador alemán le dedicó un divertido mensaje al capitán argentino

Los 39 años de Lionel Messi vinieron acompañados de muestras de afecto que le llegaron de todos los rincones del planeta fútbol. El capitán de la selección argentina, en plena concentración con el equipo nacional en Kansas City, recibió saludos de hinchas, clubes, compañeros y figuras históricas, junto a mensajes de su familia y homenajes en su ciudad natal, Rosario.

Entre las felicitaciones, además, apareció la de Jürgen Klopp, quien sorprendió con un simpático mensaje en el que hizo una referencia especial al último cruce entre ambos.

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El entrenador alemán le dedicó unas palabras a través de la cadena Sky Sports. En el video le dejó un saludo a Messi recordando el abrazo que compartieron tras la victoria de Argentina ante Austria el lunes pasado.

“Feliz cumpleaños, muchas gracias por el abrazo, me hiciste realmente famoso. Es tan fácil para vos, ¿eh? Ahora todo el mundo me conoce solo porque me diste un abrazo. Disfrutá tu día, que tengas un gran día. Nos vemos, como muy tarde, en tu cumpleaños 40. Chau, chau”, expresó Klopp en tono distendido.

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Klopp junto a Thomas Muller, Bastian Schweinsteiger y Roque Santa Cruz. Todos participan como comentaristas en el Mundial (REUTERS/Annegret Hilse)

Ese encuentro al que aludió el exentrenador del Liverpool tuvo lugar en el AT&T Stadium de Dallas, donde Messi firmó una actuación determinante con dos goles que sellaron la clasificación de Argentina a la siguiente ronda y lo consolidaron como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Al término del partido, la transmisión internacional mostró cómo el rosarino, al retirarse del campo, se cruzó con varios ex compañeros, rivales y leyendas que ofician de comentaristas, entre ellos Klopp, quien lo esperaba junto a Thomas Müller. Messi los saludó a ambos, en una imagen que se viralizó en redes sociales.

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Klopp y Messi se abrazaron tras el partido de Argentina-Austria

El astro, que se encuentra participando de la sexta Copa del Mundo FIFA, realizó un posteo referido a lo bien que la está pasando en su día. “Anoche arrancamos con una linda sorpresa”, escribió en una historia de su cuenta personal de Instagram junto a una foto en la que se lo observa feliz rodeado de algunos de sus compañeros como Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Giovanni Lo Celso, Nahuel Molina y Nicolás Otamendi. Además, se lo ve al utilero Marito De Stéfano. Todos posaron detrás de una torta de cumpleaños.

El plantel aprovechó para realizarle un regalo único, ya que todos los futbolistas decidieron ponerse una remera que tenía una foto impresa en la tela junto a Leo en algún momento de sus diferentes pasos por la Selección.

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Los saludos con esta postal se extendieron en las redes. Julián Álvarez compartió la imagen con un emotivo mensaje dirigido hacia el ocho veces ganador del Balón de Oro: “A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles... ¡Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! ¡Feliz cumpleaños capitán, te amamos. Que seas inmensamente feliz!”.

Enzo Fernández también dejó una frase en su cuenta personal: “Feliz cumpleaños ídolo. Que seas siempre muy feliz, capitán”.

Por su parte, Giuliano Simeone mostró la captura elegida para impregnar la tela en compañía del 10, mientras que Otamendi hizo un juego de letras y números para dejar su frase de celebración: “Feliz cumpleaños, L10nel”.

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