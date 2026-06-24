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“He decidido que Messi jugará otro Mundial”: las razones detrás de la resonante reflexión de su biógrafo

“Yo lo veo en otra Copa del Mundo”, rubricó el periodista Guillem Balagué tras repasar su actuación con la selección argentina en este certamen

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Impactante mural de Messi en Dallas, donde le anotó dos goles a Austria y volverá a jugar este sábado ante Jordania (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Impactante mural de Messi en Dallas, donde le anotó dos goles a Austria y volverá a jugar este sábado ante Jordania (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Lionel Messi cumplió este miércoles 39 años, pero juega para desmentir a su pasaporte. Lleva cinco goles en el Mundial 2026 (los cinco de la selección argentina, líder del Grupo J y con pasaje a los 16avos de final) y no para de romper marcas. De hecho, el Récord Guinness le homologó cuatro: máximo goleador de las Copas del Mundo (18 tantos), mayor cantidad de partidos (28), de triunfos (18) y de minutos (2489). Impactante.

Su vigencia llevó a su biógrafo, el periodista Guillem Balagué, a ponerle palabras a una idea que ya empezó a instalarse en el mundo del fútbol. "He decidido que Messi jugará otro Mundial (no estoy seguro de qué piensa él, escribió en su cuenta de X (antes Twitter). Y cimentó su reflexión con varios argumentos.

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“Está rodeado de amigos que le adoran, porque saben que con él van a ganar, y porque ya han ganado. Cubre alrededor de 6,6 kilómetros por partido (62% caminando) ¡y ha marcado 5 goles! Puede seguir jugando así y el contexto lo ayuda (entrenador que sabe lo que se requiere y jugadores que harían cualquier cosa por él), continuó.

“Fue el goleador de las Eliminatorias. Es el máximo goleador de este torneo. Fue el goleador de la MLS la temporada pasada y también en esta (anotó 12 hasta ahora, ¡y Son Heung-Min solo 1!). ¡Así que su forma sigue siendo extraordinaria! Su contrato con el Inter Miami vence un año y medio antes del Mundial 2030. Uno de los partidos inaugurales se jugará en Argentina“, sumó razones para completar el rompecabezas.

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Guillem Balagué y Lionel Messi
Messi, junto a Balagué. en el Mundial de 2030, Messi cumplirá 43 años

Luego, amplió en una entrevista. “Esto lo decido yo, pero él irá año a año, viendo en qué condición está, en el medio está la Copa América, pero retirarse en un Mundial en el que un partido se juega en Argentina sería la bomba, ¿no?“, azuzó. ”Yo lo veo en otro Mundial”, martilló.

En un posteo anterior, el reconocido periodista, que también escribió libros sobre Cristiano Ronaldo, Diego Maradona y Pep Guardiola, explicó cómo el entorno propuesto por Scaloni potenció las virtudes del astro ex Barcelona y PSG.

“El entrenador que entiende que, cuando tienes a Messi, no se trata de encajarlo en una idea, sino de construir la idea alrededor de él. Otra vez el mejor de su equipo. Otra vez el mejor de todos los equipos. Nueve goles en los últimos doce partidos de Mundiales. Y los compañeros, como cuando tenían 10 años, vuelven a buscarle. Porque con él cerca es más fácil ganar. Y le admiran por ello (y por haber llevado su profesión a sitios nuevos). Algunas historias regresan al principio. Como las canciones que, después de los versos, encuentran de nuevo el estribillo”, rubricó con su prosa.

Luego de anotarle tres goles a Argelia en el debut en Kansas, a Messi le preguntaron si había chances de un último baile en 2030. “No, no, eso sí que no", soltó con una sonrisa dibujada en su rostro. ¿Si su rendimiento continúa probando su vigencia y Argentina vuelve a llegar lejos, como en Qatar, ¿podría rever su sentencia?

Captura de pantalla de un tuit de Guillem Balague con su nombre, perfil y un texto sobre las estadísticas de Lionel Messi y el Mundial 2030
La publicación del periodista español con su vaticinio

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