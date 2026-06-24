Billy, el gato viral que aseguran que acertó 21 resultados del Mundial y ya señalan como el “nuevo Pulpo Paul”

El gato de Linka Lin se volvió un fenómeno viral en redes translate acertar más de 15 resultados en la primera fecha de la Copa del Mundo

Un gato de pelaje blanco y negro que vive en Irlanda del Norte lleva 21 pronósticos sin equivocarse en la Copa del Mundo 2026, y su nombre ya circula en medios de todo el planeta. Billy, el felino de la ciudad de Newry, elige entre dos banderas antes de cada partido y, hasta ahora, según los testimonios fílmicos, no ha fallado ni una vez. La historia detrás de esa racha, y cómo empezó todo con una bolsa de banderas de colores, es tan sencilla como difícil de creer.

Billy no nació con vocación de pronosticador. Según explicó su dueña, Linka Lin, en una entrevista con Fox News, todo comenzó de manera casi accidental. “Llegué a casa con una bolsa de pequeñas banderas y solo estaba tratando de jugar con él. Cuando comenzó la Copa del Mundo, pensé: ¿por qué no? Pidamos a Billy sus predicciones. No teníamos ninguna expectativa, era solo por diversión", relató.

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Lo que siguió a esa tarde de juego superó cualquier previsión. El felino, que cumplirá dos años en agosto, acertó 21 pronósticos consecutivos en la fase de grupos del Mundial 2026, una marca que lo convirtió en protagonista de portadas y tendencias en redes sociales alrededor del mundo.

El mecanismo es tan directo como efectivo: antes de cada partido, Billy se sienta frente a dos banderas y da un manotazo sobre la que considera ganadora. No hay entrenamiento especial ni condicionamiento previo. Lin contó que desde pequeño el gato mostró una capacidad inusual para comunicar sus preferencias. “Desde temprano, notamos que Billy es un gato muy, muy inteligente. Es muy bueno comunicando sus necesidades con nosotros. Le preguntábamos si prefería pollo o pavo, y él señalaba su favorito. Le presentábamos diferentes opciones y elegía”, detalló la propietaria.

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Un gato de pelaje blanco y negro que vive en Irlanda del Norte lleva 21 pronósticos consecutivos sin equivocarse en la Copa del Mundo 2026, y su nombre ya circula en medios de todo el planeta

Esa dinámica cotidiana fue el antecedente directo de las predicciones futboleras. Entre los aciertos que registra su cuenta de Instagram, Billyheartnose —apodo que deriva de la mancha en forma de corazón que tiene en la nariz—, figuran la victoria de Croacia ante Panamá (1-0), el triunfo de Argentina sobre Austria (2-0) y el primer partido de Francia, que venció a Senegal por 3-1. Su predicción para el duelo entre Japón y Túnez, en el que apostó por el país del sol naciente (4-0), fue vista más de 500.000 veces. El video donde elige a Argentina frente a Austria acumuló 385.000 reproducciones.

Con 9.950 seguidores en su cuenta de Instagram, los números de visualización de Billy superan con creces el tamaño de su comunidad. Cada publicación recibe una catarata de comentarios: internautas que felicitan al gato, otros que le agradecen haber elegido a su selección. La viralidad no entiende de fronteras.

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Aun así, el fenómeno tiene un matiz: Billy nunca anuncia empates. Al estar obligado a elegir una bandera, algunos de sus pronósticos quedan distorsionados. El partido entre Inglaterra y Ghana, que terminó 0-0, es el ejemplo más claro: el gato había visto ganar al equipo de Harry Kane. Ese detalle no frenó el entusiasmo global, pero sí pone en perspectiva la racha.

La comparación con Paul el Pulpo es inevitable. Aquel cefalópodo alemán se convirtió en estrella de la Copa del Mundo 2010 en Sudáfrica al predecir, entre otros resultados, el título de España y el tercer puesto de Alemania. Su urna funeraria se conserva hoy en el museo del fútbol alemán en Dortmund. Billy, por su parte, sigue vivo, sano y con banderas por delante.

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Ozzy, el perro de Infobae que predice los resultados del Mundial

Entre risas y predicciones en Infobae Mundial, Tinelli se tentó con las travesuras de Ozzy y contó qué espera del próximo partido de la Selección

Billy no es el único animal que se animó a opinar sobre el Mundial 2026. En el programa Infobae Mundial, el conductor Marcelo Tinelli recurrió a Ozzy, la mascota del espacio, para que diera su veredicto antes de algunos partidos de la fase de grupos.

Durante una de las emisiones, Tinelli propuso soltar al perro frente a distintas opciones para el partido entre Senegal y Francia. "Francia, ganador mañana. Se comió todo el plato", anunció Tinelli.

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El conductor también lanzó sus propios pronósticos esa noche. Para el duelo entre Irak y Noruega eligió a Noruega, y para el debut de Argentina frente a Argelia no titubeó: "Argentina“.