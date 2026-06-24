Nito Artaza contó cuál es su relación actual con Cecilia Milone y reveló cuándo fue la última vez que la vio

Nito Artaza abordó su relación actual con Cecilia Milone.

Nito Artaza se presentó en la previsualización del corto cinematográfico Buenos Aires Je t’aime en un rol que no suele ser el suyo: el de padre que acompaña. El protagonista de la noche era Juan Manuel Artaza, su hijo, quien mostró por primera vez su trabajo ante sus colaboradores en la Alianza Francesa. “Esta vez acompañando a Juan, porque acá va a presentar el corto que hizo”, explicó el capocómico ante las cámaras de Intrusos (América), que lo interceptó a la salida del evento.

La charla con el programa arrancó liviana. Cuando el cronista le preguntó a Juan Manuel si Cecilia Oviedo —ex pareja de su padre— iba a participar en la obra, la llamó “I’m sorry for you, querida”, icónica frase que Oviedo le dedicó a Cecilia Milone y arrancó risas. Fue el pie para que Juan Manuel aprovechara y le mandara un saludo a Oviedo. Contó que están en contacto frecuente porque los dos son fanáticos de los New York Knicks, que acaban de salir campeones de la NBA. “Hablamos bastante ahora últimamente. Así que sí, estamos muy en contacto”, dijo.

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Después vino la pregunta inevitable: si también tenía contacto con Cecilia Milone, otra ex de su padre. Juan Manuel fue directo: “No, no, no, no, no he vuelto a hablar”. Y cuando el cronista le trasladó la misma pregunta a Nito, la respuesta fue igual de tajante. “No, no. Tampoco, no”, dijo el humorista. La única vez que la vio desde la separación fue de casualidad en Mar del Plata, cuando ella paseaba a su perro. “No estamos en contacto, por supuesto que no”, aclaró. Y cuando le preguntaron si la había evitado en ese cruce, fue claro: “No evitar, pero ya está. Es una otra historia que ya pasó”.

Cecilia Milone y Nito Artaza en los tiempos en que estaban juntos

Artaza reconoció que guarda todos sus amores pasados “con todo amor y con todo afecto”, pero fue directo sobre la posibilidad de volver a trabajar con Milone: “No creo que eso sea posible. Sobre todo por su posición muy clara que ella tiene hacia mí”.

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La separación entre ambos se oficializó en febrero de 2024, cuando el capocómico lo confirmó por sus redes. “Nuestro matrimonio lamentablemente ha llegado a un punto final”, escribió entonces. Habían estado juntos desde 1999, cuando coincidieron en la obra Boeing Boeing, y se casaron en 2017. Durante mucho tiempo, la relación fue clandestina. Pero el episodio que más repercusión tuvo llegó un año después, y fue protagonizado por Milone.

En marzo de 2025, el día de su cumpleaños número 56, la actriz y cantante publicó un video en sus redes en el que relató, sin nombrarlo, un episodio que dijo haber vivido durante el verano de 2022, mientras todavía estaban casados. Contó que en un momento de angustia extrema tomó pastillas para calmarse —un hipnótico y dos o tres miorelajantes— y que la persona con la que vivía, en vez de asistirla o llamar al SAME, “me metió en la bañadera, me bañó y me hizo hacer función. Su argumento era ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar si suspendemos?”. El video se viralizó y generó un debate inmediato en los medios.

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La respuesta de Artaza llegó a través del periodista Daniel Ambrosino, a quien el humorista le envió un mensaje: “Hoy es el cumpleaños de Cecilia y ella necesita paz y compasión. Para mí ya es el pasado”. El uso de la palabra “compasión” no pasó desapercibido: no era la primera vez que Artaza la elegía para referirse a su ex. Meses después, en mayo de 2025, habló en el programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve) y dijo que le dolió escuchar que Milone le tiene miedo. “Una persona que he amado tanto y que me amó tanto... escuchar eso, después de tanta confianza y complicidad, me duele”, admitió.

Nito Artaza y su nueva novia, Paula

Todo ese escándalo se dio, además, en paralelo a otra revelación que había sacudido la agenda del espectáculo: la confesión de que el gran amor de la vida de Milone no fue Artaza, sino el cantautor Chico Novarro, fallecido en agosto de 2023. Según ella misma relató en sus redes, fue la muerte de Novarro lo que la llevó a pedir el divorcio meses después.

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Con ese trasfondo, Alejandro Guatti, el cronista de Intrusos cerró el encuentro con otra sorpresa: la aparición de Paula, la nueva pareja del humorista. “Presentación en sociedad también”, dijo el cronista. Ella bajó el tono: “Somos dos personas que nos llevamos muy bien”. Cuando le insistieron con si la relación tenía nombre, no cedió. Sí contó que llegó a Artaza con el prejuicio de que era “del medio”, pero que el acercamiento se dio a través de amigos en común. “Conocí a una persona fuera del personaje, una gran persona”, dijo.