Colombia

Colombia elimina inscripción y derechos de grado en universidades públicas: así funcionará el beneficio y quiénes podrán acceder

El Ministerio de Educación formalizó la medida mediante el Decreto 0616 del 17 de junio de 2026, con el objetivo de retirar barreras económicas en el acceso y la culminación de pregrados estatales

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La medida quedó establecida en el Decreto 0616 y apunta a jóvenes de 14 a 28 años con requisitos ligados al Sisbén IV y poblaciones priorizadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La medida quedó establecida en el Decreto 0616 y apunta a jóvenes de 14 a 28 años con requisitos ligados al Sisbén IV y poblaciones priorizadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia anunció la implementación de la Política de Gratuidad en la Inscripción y en los derechos de grado, una medida que elimina dos de los principales obstáculos económicos que enfrentan los jóvenes al acceder y culminar la educación superior pública.

Según la cartera, el Gobierno nacional busca que el dinero deje de ser el motivo por el cual un joven colombiano no pueda ingresar a la universidad o graduarse. El avance, considerado uno de los logros más notorios del actual Estado en materia educativa, se suma a la gratuidad en la matrícula de pregrado en instituciones públicas, que ya beneficia a casi un millón de estudiantes.

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Con la nueva política, los aspirantes podrán postularse a programas de pregrado y graduarse sin asumir los costos administrativos de inscripción y derechos de grado, consolidando una apuesta integral por la equidad en el acceso y permanencia en la educación superior.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FOTO: (COLPRENSA - MAURICIO ALVARADO).
El acceso a la gratuidad en la inscripción exige una postulación en línea y la validación de datos oficiales por parte del Ministerio de Educación - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Gratuidad en la inscripción: requisitos y funcionamiento

El Decreto 0616 del 17 de junio de 2026 establece que el Ministerio de Educación asume el pago de hasta tres derechos de inscripción por aspirante. Esto permite que jóvenes que cumplan los requisitos puedan presentarse, sin costo, a procesos de admisión en instituciones de educación superior públicas del país.

El beneficio contempla a jóvenes de 14 a 28 años con nacionalidad colombiana que pertenezcan a grupos étnicos (indígenas, Rrom, afrocolombianos, raizales y palenqueros), comunidades campesinas, población con discapacidad, víctimas del conflicto armado o a los grupos A, B o C del Sisbén IV, siempre que no hayan recibido el apoyo anteriormente.

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Para acceder al beneficio, los interesados deben completar un formulario de postulación en línea durante los periodos habilitados por el Ministerio. El sistema valida la información a través de bases de datos oficiales y notifica el resultado al correo electrónico registrado por el aspirante. Esta gratuidad cubre únicamente el valor de la inscripción; el ingreso a la universidad dependerá de los criterios de selección definidos por cada institución.

Becas
El Gobierno nacional eliminó el pago de los derechos de grado para estudiantes de instituciones públicas que pertenezcan a grupos vulnerables y poblaciones priorizadas - crédito Icetex

La gratuidad en la inscripción elimina un primer filtro económico que, según organizaciones estudiantiles y autoridades educativas, impedía que jóvenes de bajos recursos pudieran siquiera intentar acceder a la educación superior. A partir de la entrada en vigor del decreto, se espera un aumento en el número de postulaciones y en la diversidad de perfiles socioeconómicos entre los aspirantes a la universidad pública.

Eliminación del costo de derechos de grado: alcance y condiciones

Con el mismo Decreto 0616, el Gobierno nacional elimina el pago de los derechos de grado para estudiantes próximos a graduarse en instituciones de educación superior públicas.

La implementación de la gratuidad en derechos de grado será progresiva, conforme a la disponibilidad presupuestal, y la priorización de los beneficiarios se hará con base en su vulnerabilidad socioeconómica y el cierre de brechas poblacionales y territoriales. El Ministerio de Educación Nacional será el encargado de validar la información y de asignar los recursos a las instituciones públicas.

La política de gratuidad en los derechos de grado tiene como objetivo que los estudiantes de sectores sociales históricamente excluidos puedan culminar su formación universitaria sin que el costo del trámite de grado represente una barrera insuperable. El beneficio solo podrá ser recibido una vez y no cubre otros pagos administrativos adicionales, como certificados o duplicados.

Los beneficiarios podrán contar con becas del 60%, 80% y 100% de cobertura del valor de la matrícula - crédito Icetex
La gratuidad en los derechos de grado se aplicará de forma progresiva según la disponibilidad presupuestal y la priorización por vulnerabilidad socioeconómica - crédito Icetex

Independencia entre gratuidad de matrícula, inscripción y grado

El Ministerio de Educación Nacional aclaró que estos decretos son independientes de la Política de Gratuidad en la Matrícula. Por lo tanto, un estudiante que no acceda a uno de los beneficios (inscripción, matrícula o derechos de grado) podrá beneficiarse de los otros, siempre que cumpla los requisitos específicos.

La gratuidad en la inscripción y en los derechos de grado representa un paso adicional en la consolidación de la educación superior como un derecho y no como un privilegio. El Estado colombiano, a través del presupuesto nacional y con posibilidad de cofinanciación de departamentos y municipios, asume la financiación de estos beneficios. La supervisión y definición de lineamientos queda a cargo de una Junta Administradora compuesta por representantes del Ministerio, rectores y estudiantes.

Procedimiento de acceso y control de los beneficios

Para acceder a la gratuidad de inscripción, los aspirantes deben postularse a través del formulario dispuesto por el Ministerio de Educación, que valida la elegibilidad en bases de datos oficiales. El beneficio se otorga hasta por tres inscripciones por persona.

becas de colombia
El Ministerio de Educación aclaró que la gratuidad en matrícula, inscripción y derechos de grado funciona de manera independiente y con requisitos específicos - crédito Icetex

En el caso de los derechos de grado, la universidad informa al Ministerio sobre los estudiantes elegibles a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), y la cartera valida la información antes de autorizar la exoneración del pago.

La Junta Administradora de Gratuidad en los Derechos de Grado define los lineamientos, la reglamentación y la proyección de recursos, además de supervisar la correcta ejecución del programa. Las instituciones públicas de educación superior deben registrar la información de los graduandos, aplicar la gratuidad para quienes correspondan, y reportar cualquier irregularidad.

Finalmente, el acceso a la gratuidad depende de la disponibilidad presupuestal y está sujeto a la priorización de los casos más vulnerables.

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