Tierras raras: la Argentina se suma a un bloque liderado por EEUU para reforzar las cadenas de suministro de la IA

La Argentina anunció su incorporación a Pax Silica, un bloque liderado por EE.UU. para preservar la cadena de suministros de la IA. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

El gobierno de Javier Milei anunció que la Argentina se incorporará a Pax Silica, la iniciativa internacional encabezada por el Departamento de Estado de Estados Unidos que busca crear una red global de seguridad en inteligencia artificial y fortalecer las cadenas de suministro de tecnologías avanzadas.

“La Argentina se sumará esta semana a la Iniciativa PAX SILICA”, confirmó el canciller Pablo Quirno en sus redes sociales. Según Quirno, este paso permitirá al país participar en proyectos internacionales orientados a inversiones, infraestructura e incentivos en todos los eslabones de la cadena de valor global de inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Quirno remarcó que la integración argentina a la coalición contribuirá a consolidar al país como “proveedor confiable de minerales críticos y recursos estratégicos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial y actor relevante en materia tecnológica”. Además, relacionó esta decisión con el acuerdo comercial firmado en febrero para fortalecer el suministro y el procesamiento de minerales críticos, lo que, a su juicio, refuerza la relación estratégica entre Argentina y los Estados Unidos.

Qué es Pax Silica

Pax Silica es una coalición internacional lanzada oficialmente en diciembre de 2025, cuya meta principal es asegurar cadenas de suministro sólidas, resilientes y orientadas a la innovación para tecnologías clave de la era de la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Los minerales críticos forman una parte clave de la cadena de suministros para la inteligencia artificial. (REUTERS/Tuane Fernandes)

La iniciativa pone el foco en el silicio y los minerales críticos, insumos esenciales para la fabricación de chips, la computación avanzada y otros sistemas de alta tecnología.

Bajo el liderazgo del Departamento de Estado de Estados Unidos, reúne a países aliados y socios estratégicos con el propósito de garantizar la estabilidad y la prosperidad a largo plazo en el terreno tecnológico.

PUBLICIDAD

El nombre Pax Silica combina dos conceptos: “pax”, término latino asociado a paz, estabilidad y prosperidad duradera, y “sílice”, mineral precursor del silicio, que constituye la base de los semiconductores y de múltiples componentes electrónicos fundamentales para la inteligencia artificial.

La iniciativa tuvo su lanzamiento formal durante la Cumbre Pax Silica, que se realizó el 12 de diciembre de 2025 en Washington, D.C.. En ese encuentro, los países participantes firmaron la Declaración Pax Silica, un documento que establece una visión de cooperación económica y tecnológica profunda a lo largo de toda la cadena de suministro, desde las materias primas hasta la infraestructura de IA, y un compromiso conjunto con la prosperidad y la seguridad.

PUBLICIDAD

Qué son las tierras raras y su vínculo con Pax Silica

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos que incluyen el escandio, el itrio y los quince lantánidos. Estos minerales críticos se encuentran en la naturaleza en bajas concentraciones y resultan fundamentales para la fabricación de tecnologías avanzadas.

La incorporación de la Argentina a Pax Silica se inscribe dentro del acuerdo comercial que firmó el gobierno de Javier Milei con Estados Unidos en febrero de 2026. (REUTERS/Jonathan Ernst)

En efecto, se utilizan en la producción de imanes permanentes, pantallas, baterías recargables, catalizadores, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y, especialmente, en componentes esenciales para la inteligencia artificial, la computación avanzada y los semiconductores.

PUBLICIDAD

En el contexto de Pax Silica, las tierras raras ocupan un lugar central. La iniciativa, impulsada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, apunta a asegurar cadenas de suministro estables y confiables para todos los recursos estratégicos que sustentan el desarrollo tecnológico global. Esto incluye tanto el silicio —base de los chips— como las tierras raras, insumos clave para la industria electrónica y los sistemas de inteligencia artificial.

El acceso seguro y diversificado a estos minerales es uno de los objetivos principales de Pax Silica, ya que muchos países dependen de unos pocos proveedores globales y enfrentan riesgos de interrupción en el abastecimiento. Al promover la cooperación entre naciones aliadas y proveedores confiables, la coalición busca reducir las vulnerabilidades asociadas a la concentración de la producción, fomentar la inversión en nuevas fuentes y garantizar un flujo estable de materiales críticos. Por eso, la participación de países como Argentina, con potencial en la extracción y procesamiento de estos elementos, refuerza el papel de la región como socio estratégico para la seguridad tecnológica internacional.

PUBLICIDAD

Ejes de la Declaración de Pax Silica

La Declaración de Pax Silica sostiene que “una cadena de suministro fiable es indispensable para nuestra seguridad económica mutua”. El texto oficial considera que la inteligencia artificial representa “una fuerza transformadora” para la prosperidad a largo plazo y subraya la necesidad de contar con sistemas confiables para proteger la seguridad y el desarrollo común de los países miembros.

El documento advierte que la revolución tecnológica está reorganizando la economía global y originando una demanda histórica de energía, minerales críticos, manufactura, hardware y nuevos mercados.

PUBLICIDAD

Estados Unidos busca alianzas para resguardar los minerales críticos frente a la competencia china. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visión de la iniciativa es profundizar la cooperación internacional en seguridad de inversiones, infraestructura y políticas de incentivos. Se promueve la colaboración en áreas como software, modelos avanzados de inteligencia artificial, conectividad, semiconductores, manufactura, logística y procesamiento de minerales y energía.

“Creemos que la verdadera seguridad económica requiere reducir las dependencias excesivas y forjar nuevas relaciones con socios y proveedores confiables comprometidos con prácticas de mercado justas”, destaca el documento, al tiempo que plantea la necesidad de construir un ecosistema confiable de desarrolladores y proveedores de inteligencia artificial, revitalizar sectores industriales tradicionales y abrir nuevos mercados.

PUBLICIDAD

En simultáneo, enfatiza la movilización del potencial creativo y financiero de la industria privada y el emprendimiento. Se busca construir redes seguras de información, incluyendo sistemas de tecnología de la información, cables de fibra óptica y centros de datos, además de coordinar políticas para evitar distorsiones de mercado y proteger tecnologías sensibles frente a prácticas no mercantiles y accesos indebidos.

Países adheridos

Australia

unión Europea

Finlandia

Alemania

Grecia

India

Israel

Japón

Países Bajos

Noruega

Catar

República de Corea

Singapur

Suecia

Filipinas

Emiratos Árabes Unidos

Reino Unido