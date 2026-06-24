La furia de Dzeko luego de ser reemplazado en el triunfo de Bosnia: tiró una botella y discutió con su entrenador

¡LA BRONCA DE DZEKO POR EL CAMBIO! El capitán de Bosnia salió reemplazado, no saludó a uno de sus compañeros, revoleó una botella y terminó discutiendo con su entrenador.



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Edin Dzeko explotó de furia al ser sustituido durante la victoria de Bosnia y Herzegovina por 3-1 ante Qatar por la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026, en un partido disputado bajo un calor sofocante en Seattle. El delantero, ex figura del Manchester City, salió en el minuto 63 y dejó el campo para el ingreso de Ermin Mahmic.

Pese al triunfo, la clasificación de Bosnia no quedó asegurada: terminó su grupo en tercer lugar con cuatro puntos, por detrás de Canadá y Suiza. El pase a los dieciseisavos de final depende del ranking de los ocho mejores terceros, definido por puntos, diferencia de gol, goles a favor, juego limpio y el ranking FIFA.

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En el juego, Kerim Alajbegovic (18 años) abrió el marcador a los 29 minutos con una jugada individual y se convirtió en el goleador más joven de Bosnia en la historia de los Mundiales, además de quedar octavo en la tabla general, por delante de Lamine Yamal.

Luego, el elenco europeo amplió la ventaja a los 34 tras un remate de Dzeko que se desvió y terminó en la red: el tanto fue adjudicado oficialmente como autogol de Al-Brake.

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Después el punta fue reemplazado y, cuando se acercó al banco de suplentes, no lo miró al entrenador Sergej Barbarez. Se sentó, agarró una botella y la tiró al suelo desatando toda su furia. Cuando se acercó el técnico, ambos dialogaron y el gesto de Dzeko fue de pocos amigos hacia Barbarez.

Edin Dzeko es el máximo goleador histórico de Bosnia con 73 goles en 150 partidos (Reuters/Steven Bisig)

La apuesta del entrenador terminó por dar resultado: Ermin Mahmic marcó el tercer gol de Bosnia, un tanto que aseguró el tercer puesto del grupo y la muy posible clasificación a la fase eliminatoria del Mundial.

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Dzeko tiene 40 años y es el máximo goleador histórico de su selección con 73 tantos en 150 partidos con su selección. Además, brindó 23 asistencias, colaborando de forma directa en 96 goles con la camiseta del equipo nacional.

El ex artillero del Inter de Milán, Manchester City, la Roma y Fiorentina disputa su segunda Copa del Mundo y la primera fue en Brasil 2014, cuyo debut fue derrota ante la Argentina de Lionel Messi 2-1 en el Maracaná. Viene de jugar en el F. C. Schalke 04 de Alemania y a partir del próximo miércoles quedará en condición de agente libre.

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En tanto que Qatar descontó antes del descanso con una definición de Hassan Al-Haydos tras asistencia de Edmilson Junior, y rozó el empate cuando Pedro Miguel estrelló un remate en el travesaño. El 3-1 llegó a los 80 minutos, cuando Mahmic aprovechó una pelota suelta en el área y definió el resultado.

El Grupo B de la Copa del Mundo 2026 tuvo como clasificados directos a los 16avos de final a Suiza, con 7 puntos, y a Canadá (uno de los anfitriones), con 4 unidades, pero mejor diferencia de gol que Bosnia (+5 / - 1).

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La fase de grupos comenzó a terminarse en el certamen que se lleva a cabo en Norteamérica. Una vez que se definan los ocho mejores terceros, el 27 de junio se conocerán las llaves del inicio del playoffs que será el domingo.