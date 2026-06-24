Guatemala: El Conadur aprueba una distribución de $653.5 millones para la inversión pública de 2027

Una infografía detalla la distribución de Q4.985 millones para inversión pública en Guatemala durante 2027, mostrando la asignación de fondos por región y departamento, junto con los criterios de reparto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CONADUR aprobó este miércoles una distribución de Q4.985 millones para la inversión pública de 2027 y extendió plazos del ejercicio 2026 para destrabar una cartera de 10.932 proyectos. La sesión, encabezada por el presidente Bernardo Arévalo, también abrió la actualización del Plan Nacional de Desarrollo K’atun hacia 2052.

Según la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, al 22 de junio había 10.932 proyectos registrados por Q10.067 millones. De ese total, 5.450 ya estaban aprobados por Q6.750 millones, con un crecimiento de 9,9% frente a la reunión anterior del consejo y un alza de 16% en dos meses en el monto total de la cartera.

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La reunión correspondió a la tercera sesión ordinaria de 2026 del máximo órgano de planificación y coordinación del país en desarrollo urbano, rural y ordenamiento territorial.

Distribución de fondos para 2027

El mandatario sostuvo que el aumento sostenido de recursos administrados por los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural llevó beneficios a las comunidades, pero también elevó las exigencias de gestión, los avales sectoriales y la necesidad de fortalecer la planificación municipal.

La viceministra de Finanzas Públicas Débora Alvarado presentó la propuesta de montos máximos de preinversión e inversión pública para 2027: Q4.982 millones de IVAPAS y Q3,2 millones de FONPETROL, para un total de Q4.985 millones. La mayor asignación correspondió a la región suroccidente, integrada por Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos, con Q1.281 millones.

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La región noroccidente recibió Q659,7 millones y la región norte Q499,2 millones. Por departamento, Guatemala encabezó la distribución con Q612,2 millones, seguido por Huehuetenango con Q368,5 millones, Alta Verapaz con Q331,4 millones, San Marcos con Q309,7 millones, Quiché con Q291,2 millones y Petén con Q197,4 millones.

La ministra de Ambiente y Recursos Naturales indicó que Guatemala mantiene rezagos en saneamiento ambiental y que el país no cuenta con un modelo nacional para gestionar aguas residuales y desechos sólidos. El Gobierno prepara una propuesta de ley de aguas y otra sobre manejo integrado de desechos sólidos.

Un gráfico circular muestra la distribución proyectada de fondos de inversión en Guatemala para 2027, destacando categorías como renta fija, renta variable y alternativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyectos trabados y extensión de plazos

La cartera presentada por SEGEPLAN mostró que 3.115 proyectos tenían requisitos pendientes, 2.342 estaban en conformación de expediente, 21 no habían sido evaluados y cuatro habían sido rechazados. La fase de preinversión reunía 1.216 proyectos.

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Los principales obstáculos se concentraban en la documentación y los avales técnicos. Había 2.969 proyectos en espera de aprobación de impacto ambiental, 2.963 pendientes del aval del ente rector, 1.461 que debían acreditar derecho de propiedad, 948 sin opinión sobre atención a personas con discapacidad y 376 sin la herramienta de gestión de riesgo AGRIP.

Frente a ese rezago, el consejo amplió los plazos del ejercicio 2026. La opinión técnica del Sistema Nacional de Inversión Pública podrá emitirse hasta el 30 de agosto, la entrega de expedientes corregidos ante delegaciones quedó fijada para el 31 de julio y la firma de convenios de ejecución entre los CODEDES y las unidades ejecutoras se extendió hasta el 30 de septiembre.

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Balance de obras y actualización del K’atun 2052

Durante la sesión, Arévalo presentó un balance de obras ejecutadas o en proceso por los CODEDES y las municipalidades en dos años y medio de gobierno. En educación informó 4.206 proyectos: 217 escuelas primarias nuevas, 1.152 ampliaciones, 1.682 mejoramientos y 130 reposiciones, varias por daños causados por fenómenos naturales.

El informe incluyó además 243 institutos de educación básica o diversificada, de los cuales 33 son tecnológicos, junto con 124 ampliaciones, 220 mejoramientos y ocho reposiciones. En salud, el presidente informó 4.660 proyectos de agua y saneamiento, 238 puestos de salud en construcción, 57 en ampliación, 86 en mejoramiento y 20 en reposición.

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A nivel de centros de salud, el reporte consignó 34 construcciones, 57 ampliaciones, 51 mejoramientos y ocho reposiciones. En vialidad, entre caminos, carreteras rurales, calles y puentes, el total llegó a 8.880 proyectos ejecutados o en ejecución.

El subsecretario Hugo Alan García, en representación de SEGEPLAN, presentó la opinión 02-2026 de la Comisión de Alineación, Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo. La actualización del K’atun hacia 2052 se elaborará mediante consulta virtual ciudadana, diálogos territoriales, entrevistas a actores expertos, diálogos regionales multiactor, talleres nacionales de construcción de escenarios y un Encuentro Nacional de Planificación.