Yanina Zilli desató un tremendo escándalo en la casa de Gran Hermano: “Te grito yo porque me cansaste”

Yanina Zilli desató un escándalo en Gran Hermano: Generación Dorada por el uso del aire acondicionado en la casa (Video: GH, Telefe)

El miércoles por la tarde, la cocina de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) fue el escenario de uno de los estallidos más ruidosos de la edición. Yanina Zilli perdió la paciencia por el uso del aire acondicionado y desató un escándalo a los gritos que arrastró a varios participantes, con Manuel Ibero como blanco principal pero con ondas que llegaron hasta Andrea del Boca, Pincoya y Sol Abraham, entre otros.

Todo arrancó cuando Zilli, visiblemente alterada, se acercó al equipo de climatización y lo apagó sin aviso. “Lo estoy bajando, pará un poco loco. Paren un poco con los aires que me estoy cagando de frío todos los días de mi vida. En pleno invierno me ponen el aire en 22 grados. La casa es de todos, dejame de joder. La casa es mía también. Hasta el día que me vaya por la puerta, no me rompan más las pelotas”, lanzó a los gritos, marcando el inicio de un cruce que fue escalando sin pausa. La queja tenía historia: según la propia participante, llevaba cuatro meses soportando una temperatura que consideraba inadmisible para la época del año.

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Yanina Zilli apagó el aire acondicionado en la cocina de Gran Hermano y reclamó que la casa también es suya

El principal apuntado fue Ibero, a quien Zilli acusó de haber bajado el termostato a 19 grados en una oportunidad anterior sin consultar al resto. “Hace 4 meses que estoy acá, esta casa es mía también hasta el día que me vaya por esa puerta. No me rompan más las pelotas. Manu me puso el aire en 19 el otro día”, gritó, mientras apagaba el equipo. Manuel intentó defenderse con calma: “No fui yo y nunca te grité”, respondió, buscando desligarse de la acusación. Pero Zilli no dio el brazo a torcer. “Te grito yo porque me cansaste. Es una falta de respeto agarrar el control del aire y hacer lo que querés”, retrucó.

Del Boca se sumó al cruce con una frase que reforzó la versión de Zilli: “Háganse cargo, a la noche lo pusieron en 19”, dijo, dando a entender que el episodio no era aislado sino parte de un patrón que se venía repitiendo. La intervención de la actriz sumó más tensión a un ambiente que ya estaba al límite. La cocina también concentró otros conflictos paralelos: Sol cocinaba pero no limpiaba, Andrea necesitaba que no se mezclara la harina común con la de celíacos, y Pincoya se sumó a los gritos en una escena que terminó con varios participantes involucrados al mismo tiempo.

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Manuel Ibero negó haber bajado el termostato y respondió que nunca le gritó a Yanina Zilli en Gran Hermano

Mientras el caos se desarrollaba, Manuel optó por mantenerse al margen en la medida de lo posible y continuó lavando los platos en medio del escándalo, lo que generó aún más incomodidad en la escena. Desde su habitación, Yipio apareció sonriente para observar el cruce, en un contraste llamativo con la intensidad del momento. Ibero luego habló en el stream del programa y fue contundente: “En toda la edición las traté como unas reinas”, dijo en referencia a Zilli y Pincoya, y anunció que no les hablaría más a ninguna de las dos.

El episodio dejó al descubierto fricciones que venían acumulándose desde hace tiempo en la convivencia. La disputa por el aire acondicionado fue el detonante visible de un malestar más profundo que involucra diferencias en los hábitos cotidianos, la limpieza de los espacios comunes y la toma de decisiones sin consenso del grupo. La salida reciente de Titi Tcherkaski dejó a la casa en proceso de reordenamiento interno, con nuevas alianzas y tensiones a la vista de la próxima placa de nominados.

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Zilli lleva cuatro meses dentro de la casa y, según su propio relato, la temperatura del ambiente fue una fuente de malestar constante desde el inicio. La escena de este miércoles fue la primera vez que ese fastidio acumulado estalló de manera tan directa y pública frente al resto de los participantes y las cámaras del programa.