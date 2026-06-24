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Chiche Gelblung confirmó su alta médica a Teleshow y su regreso al trabajo: “Todo bien por suerte, mañana ya empiezo”

El periodista explicó que retomará su actividad laboral, con límites claros y pautas médicas estrictas

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Chiche Gelblung - Bio
Chiche Gelblung recibió el alta y vuelve a trabajar

La noticia del día en el mundo del periodismo es la reciente alta médica de Chiche Gelblung, confirmada hoy tras dejar atrás una serie de complicaciones que mantuvieron al conductor alejado de la actividad. El propio Gelblung, de 82 años, comunicó su estado actual a través de un diálogo exclusivo con Teleshow, en el que expresó: “Hola, todo bien, por suerte”.

Este nuevo capítulo en la salud de Gelblung llega después de una internación en el Sanatorio Mater Dei, donde permaneció cerca de un mes por una trombosis en el tobillo. El cuadro se agravó por una caída en su casa que le provocó un golpe en el ojo izquierdo, y derivó en una internación que incluyó terapia intensiva y la colocación de dos stents en una de sus piernas.

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La última internación y el contexto médico

Chiche Gelblung, un hombre calvo con camisa polo azul oscuro y tiradores, sentado. Un micrófono está prendido a su camisa. Detrás, estanterías con libros
Durante la primera internación de 29 días, el equipo médico evaluó amputar una pierna, pero una cirugía vascular evitó esa decisión

Apenas días después de recibir el alta el 15 de junio, Chiche Gelblung debió ser reingresado al sanatorio. Según fuentes cercanas citadas por Teleshow, el periodista fue internado de nuevo para controlar valores alterados en los estudios de rutina. Este reingreso, aunque preventivo, generó preocupación en su entorno y entre sus seguidores.

La primera internación se extendió por 29 días, período durante el cual el pronóstico fue reservado. Al llegar al sanatorio, uno de los médicos le dijo: “Estás golpeando las puertas del cielo”. Gelblung relató a sus colegas que esa frase lo descolocó y le hizo tomar real dimensión de la gravedad de su cuadro. En el quirófano, el equipo médico debatió la posibilidad de amputar una pierna para salvarle la vida. Finalmente, la intervención vascular resultó exitosa y evitó la amputación.

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Chiche Gelblung - Bio
Chiche Gelblung afirmó que su regreso laboral será progresivo y que los médicos le permitieron trabajar “a media máquina”

Durante su convalecencia, Gelblung permaneció en silla de ruedas y recibió el apoyo de su familia, colegas y televidentes. Tras el alta, reapareció en los estudios de Crónica TV y en sus programas habituales, aunque bajo estricta recomendación de mantener una rutina de baja intensidad.

Hoy por la tarde, en diálogo con Teleshow, Gelblung fue taxativo sobre su evolución: “Si. Mañana ya empiezo a trabajar”. La decisión de retomar la actividad laboral fue avalada por su equipo médico, aunque con límites claros: “Los médicos me autorizaron: a media máquina”. El periodista enfatizó que ya había cumplido un mes de reposo y que su reincorporación será progresiva, en línea con las recomendaciones recibidas.

La frase “Ya descanse un mes…”, que expresó a Teleshow, resume el estado de ánimo con el que encara esta nueva etapa. Gelblung asume el regreso con optimismo, pero con plena conciencia de los cuidados que exige su recuperación.

chiche gelblung
El equipo médico de Chiche Gelblung indicó reducción de la carga horaria, controles periódicos y cuidados para evitar recaídas

El regreso de Chiche Gelblung a la vida pública marca el final de una etapa crítica. Su paso por el Sanatorio Mater Dei estuvo signado por momentos de incertidumbre, la posibilidad de perder una pierna y una operación de alto riesgo. La recuperación fue celebrada por su círculo íntimo y por la audiencia, que siguió de cerca cada novedad sobre su salud.

Ahora, la prioridad es cumplir con las pautas médicas: reducción de la carga horaria, controles periódicos y adaptación a una rutina menos exigente. El equipo médico insiste en la necesidad de avanzar despacio para evitar recaídas y consolidar la recuperación.

Chiche Gelblung con Sebastián Wainraichh corte 1
En la primera internación de Chiche Gelblung en el Sanatorio Mater Dei incluyó la colocación de dos stents en una de sus piernas

Desde la primera internación, la salud de Chiche Gelblung fue motivo de atención mediática. El periodista relató en sus programas y en entrevistas cómo vivió la posibilidad de una amputación y la constante lucha por superar el dolor. La cirugía vascular, realizada con sedación, fue decisiva para revertir su cuadro: “Sentía cómo se estaba abriendo la arteria”, describió, y el alivio del dolor fue inmediato.

La reincorporación profesional de Gelblung se produce bajo estrictas recomendaciones y con un mensaje claro: la salud personal y el autocuidado son prioritarios, aun para quienes están acostumbrados a la exigencia y la exposición mediática.

Hoy, con el alta médica confirmada y tras superar uno de los desafíos más difíciles de su vida, Chiche Gelblung vuelve a ocupar su lugar en los medios, respaldado por el apoyo de colegas, televidentes y un equipo médico que seguirá de cerca su evolución.

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