La explosiva versión de Yanina Latorre sobre la pelea de la China Suárez con Mauro Icardi: “Armó escándalo y golpeó puertas” (Instagram)

El regreso de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina volvió a ser noticia, luego de que se filtraran detalles de una noche que terminó en escándalo en un boliche. La aparición de una joven llamada Ekaterina Ojeda desató una pelea con la actriz, en medio de una escena de celos. Ahora Yanina Latorre aseguró que, luego de que trascendió la polémica, la pareja no estaría viviendo un buen momento.

“Parece que se reactiva el Wandagate, ¿no? Apareció la chica de Tequila. ¿La China por qué no se la agarra con él en lugar de agredir a la chica? Está comiendo de su propia medicina”, lanzó la conductora de SQP (América TV) desde su cuenta de Instagram.

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“Esta mañana se escucharon gritos, me cuenta una vecina de ‘La casa de los sueños’. Parece que armó escándalo y golpeó puertas. Se quejó de la chica de Tequila, de los perros, de tener que hacer de niñera y de la mar en coche”, sumó la conductora de SQP. “La semana pasada, después del episodio de tequila, se pelearon. Ella se fue a su casa de San Jorge. Pero ahora que trascendió todo, ella enloqueció”, detalló, desde sus redes sobre el coletazo que habría tenido el episodio en la intimidad de la pareja.

“Por eso el carrete ridículo en Tequila. Ja, ja, ja. ¿Quién va al boliche y hace un book de fotos? De manual“, lanzó. “Acuérdense que Mauro cuando estaba con Wanda también subía carretes y posteos mentirosos”, se despachó Yanina.

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El escándalo entre Mauro Icardi y la China Suárez estalló tras una salida a un boliche, donde el futbolista habría intentado besar a una joven llamada Ekaterina Ojeda. En una nota con Intrusos (América TV) la joven negó haber accedido, y la situación generó el enojo de la actriz, quien se habría llevado a Icardi a un rincón. El episodio motivó la retirada de Ojeda y sus amigas antes de que la noche terminara en una pelea mayor.

Mauro Icardi y China Suárez en el boliche del escándalo (Instagram)

La joven estudiante de diseño industrial y habitué del boliche en Costanera Norte abordó las versiones que la vinculan con el futbolista. “Voy siempre, ahí nos invitaron unos amigos y él estaba solo, después llegó ella”, explicó. Según su reconstrucción, el encuentro con Icardi ocurrió en el sector VIP, donde mantuvieron lo que describió como una “charla de boliche”.

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Cuando se le preguntó directamente sobre el supuesto beso, Ekaterina fue tajante: “No lo dejé, no lo dejé”. Dejó claro que Icardi no logró avanzar y que tampoco le pidió el número de teléfono. Admitió, entre risas, que el futbolista sí se quedó mirándola, pero nada más sucedió.

El episodio en el boliche derivó en una fuerte reacción de la actriz. La joven de 22 años reconoció que la China Suárez se molestó al ver el acercamiento: “Sí, se enojó, se enojó”. Consultada sobre si el enojo era hacia ella o hacia Icardi, respondió: “Quizás con él, no sé si conmigo”.

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Ekaterina Ojeda, la joven que Mauro Icardi habría querido seducir y que terminó en una pelea con la China Suárez (Instagram)

La joven aseguró que la situación en el local nocturno terminó abruptamente para Ekaterina y sus amigas, quienes optaron por irse antes de que el clima empeorara. “Por las dudas, sí”, justificó sobre la decisión de retirarse temprano.

También Ekaterina fue contundente cuando le preguntaron si era fanática del futbolista del Galatasaray: “Yo no soy fan. Se anda diciendo que soy fan y no sé ni dónde juega. Sé que en Turquía por todo el quilombo”. En la entrevista, también se le preguntó si Icardi había bebido de más esa noche. La joven evitó la polémica: “No, no sé. Tampoco los quiero perjudicar”. Al cierre de la entrevista, le preguntaron si la China Suárez es “brava”. “Y se sabe, ¿o no?”, reaccionó con humor.

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Carolina Molinari en LAM (América TV) había contado el escandaloso episodio que habría provocado la fuerte reacción de la actriz:“La China la agarró de atrás, de los pelos, y la corrió”, pormenorizó.