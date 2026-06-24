Teleshow

La explosiva versión de Yanina Latorre sobre la pelea de la China Suárez con Mauro Icardi: “Armó escándalo y golpeó puertas”

La conductora de SQP aseguró que la pareja habría tenido una fuerte discusión tras la polémica en el boliche con una joven llamada Ekaterina Ojeda

Guardar
Google icon
china suárez mauro icardi ekaterina ojeda
La explosiva versión de Yanina Latorre sobre la pelea de la China Suárez con Mauro Icardi: “Armó escándalo y golpeó puertas” (Instagram)

El regreso de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina volvió a ser noticia, luego de que se filtraran detalles de una noche que terminó en escándalo en un boliche. La aparición de una joven llamada Ekaterina Ojeda desató una pelea con la actriz, en medio de una escena de celos. Ahora Yanina Latorre aseguró que, luego de que trascendió la polémica, la pareja no estaría viviendo un buen momento.

Parece que se reactiva el Wandagate, ¿no? Apareció la chica de Tequila. ¿La China por qué no se la agarra con él en lugar de agredir a la chica? Está comiendo de su propia medicina”, lanzó la conductora de SQP (América TV) desde su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

china suárez mauro icardi ekaterina ojeda

“Esta mañana se escucharon gritos, me cuenta una vecina de ‘La casa de los sueños’. Parece que armó escándalo y golpeó puertas. Se quejó de la chica de Tequila, de los perros, de tener que hacer de niñera y de la mar en coche”, sumó la conductora de SQP. “La semana pasada, después del episodio de tequila, se pelearon. Ella se fue a su casa de San Jorge. Pero ahora que trascendió todo, ella enloqueció”, detalló, desde sus redes sobre el coletazo que habría tenido el episodio en la intimidad de la pareja.

“Por eso el carrete ridículo en Tequila. Ja, ja, ja. ¿Quién va al boliche y hace un book de fotos? De manual“, lanzó. “Acuérdense que Mauro cuando estaba con Wanda también subía carretes y posteos mentirosos”, se despachó Yanina.

PUBLICIDAD

El escándalo entre Mauro Icardi y la China Suárez estalló tras una salida a un boliche, donde el futbolista habría intentado besar a una joven llamada Ekaterina Ojeda. En una nota con Intrusos (América TV) la joven negó haber accedido, y la situación generó el enojo de la actriz, quien se habría llevado a Icardi a un rincón. El episodio motivó la retirada de Ojeda y sus amigas antes de que la noche terminara en una pelea mayor.

Hombre con tatuajes besa a mujer con gorra y piruleta. Ambos sostienen bebidas. Fondo rojo con figuras humanas. Brazo tatuado en primer plano
Mauro Icardi y China Suárez en el boliche del escándalo (Instagram)

La joven estudiante de diseño industrial y habitué del boliche en Costanera Norte abordó las versiones que la vinculan con el futbolista. “Voy siempre, ahí nos invitaron unos amigos y él estaba solo, después llegó ella”, explicó. Según su reconstrucción, el encuentro con Icardi ocurrió en el sector VIP, donde mantuvieron lo que describió como una “charla de boliche”.

Cuando se le preguntó directamente sobre el supuesto beso, Ekaterina fue tajante: “No lo dejé, no lo dejé”. Dejó claro que Icardi no logró avanzar y que tampoco le pidió el número de teléfono. Admitió, entre risas, que el futbolista sí se quedó mirándola, pero nada más sucedió.

El episodio en el boliche derivó en una fuerte reacción de la actriz. La joven de 22 años reconoció que la China Suárez se molestó al ver el acercamiento: “Sí, se enojó, se enojó”. Consultada sobre si el enojo era hacia ella o hacia Icardi, respondió: “Quizás con él, no sé si conmigo”.

Retrato de frente de una mujer rubia joven con ojos celestes, labios delineados, cabello largo. Lleva collar plateado con colgante rojo de corazón y top negro
Ekaterina Ojeda, la joven que Mauro Icardi habría querido seducir y que terminó en una pelea con la China Suárez (Instagram)

La joven aseguró que la situación en el local nocturno terminó abruptamente para Ekaterina y sus amigas, quienes optaron por irse antes de que el clima empeorara. “Por las dudas, sí”, justificó sobre la decisión de retirarse temprano.

También Ekaterina fue contundente cuando le preguntaron si era fanática del futbolista del Galatasaray: “Yo no soy fan. Se anda diciendo que soy fan y no sé ni dónde juega. Sé que en Turquía por todo el quilombo”. En la entrevista, también se le preguntó si Icardi había bebido de más esa noche. La joven evitó la polémica: “No, no sé. Tampoco los quiero perjudicar”. Al cierre de la entrevista, le preguntaron si la China Suárez es “brava”. “Y se sabe, ¿o no?”, reaccionó con humor.

Carolina Molinari en LAM (América TV) había contado el escandaloso episodio que habría provocado la fuerte reacción de la actriz:“La China la agarró de atrás, de los pelos, y la corrió”, pormenorizó.

Temas Relacionados

Mauro IcardiChina SuárezYanina Latorre

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El intenso ida y vuelta de Wanda Nara y Mariana Fabbiani: “Siempre han sido violentas conmigo”

La empresaria apareció para hablar de la salud de una de sus hijas, pero la charla se calentó cuando lanzó reproches que descolocaron a la conductora

El intenso ida y vuelta de Wanda Nara y Mariana Fabbiani: “Siempre han sido violentas conmigo”

Las vacaciones de Laurita Fernández en París: macarons, la Torre Eiffel y ola de calor

La actriz y bailarina se tomó una pausa del éxito que tiene en calle Corrientes y armó las valijas para conocer la capital francesa

Las vacaciones de Laurita Fernández en París: macarons, la Torre Eiffel y ola de calor

Natalie Weber contó que rastrea por celular a Mauro Zárate y lo llamó en vivo: “Si no atiende, se pudre”

La modelo y panelista narró cómo maneja los celos con su marido luego de casi veinte años de relación y dos hijos en común

Natalie Weber contó que rastrea por celular a Mauro Zárate y lo llamó en vivo: “Si no atiende, se pudre”

Camila Morrone compartió sus preparativos para ver a la Selección tras afirmar su fanatismo por Lionel Messi

Entre canciones, camisetas y humor, la hija de Lucila Polak mostró su costado más futbolero en la previa del tercer partido de Argentina

Camila Morrone compartió sus preparativos para ver a la Selección tras afirmar su fanatismo por Lionel Messi

Las últimas horas de Rodrigo: el testimonio crudo de Patricia Pacheco sobre la noche que cambió todo

A 26 años de la muerte de El Potro, su ex pareja reconstruye minuto a minuto la jornada final, las adicciones y las tensiones

Las últimas horas de Rodrigo: el testimonio crudo de Patricia Pacheco sobre la noche que cambió todo

DEPORTES

EN VIVO: Brasil empata con Escocia en el cierre del grupo por el Mundial 2026

EN VIVO: Brasil empata con Escocia en el cierre del grupo por el Mundial 2026

Reunió más de 200 camisetas de Messi, PSG le envió una firmada por Leo y sueña con conocerlo

Video: Flavio Briatore reveló la condición para que Colapinto siga como titular en la Fórmula 1 con Alpine en 2027

La futbolista “más viral” del mundo anunció su compromiso con su nueva pareja: la romántica propuesta de casamiento

La histórica sanción que recibió el jugador de Qatar que le fracturó la pierna a una figura de Canadá en el Mundial

TELESHOW

El intenso ida y vuelta de Wanda Nara y Mariana Fabbiani: “Siempre han sido violentas conmigo”

El intenso ida y vuelta de Wanda Nara y Mariana Fabbiani: “Siempre han sido violentas conmigo”

Las vacaciones de Laurita Fernández en París: macarons, la Torre Eiffel y ola de calor

Natalie Weber contó que rastrea por celular a Mauro Zárate y lo llamó en vivo: “Si no atiende, se pudre”

Camila Morrone compartió sus preparativos para ver a la Selección tras afirmar su fanatismo por Lionel Messi

Las últimas horas de Rodrigo: el testimonio crudo de Patricia Pacheco sobre la noche que cambió todo

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana pide reforzar la cooperación regional en la Asamblea General de la OEA

República Dominicana pide reforzar la cooperación regional en la Asamblea General de la OEA

El Gobierno de Guatemala ordenó gestionar la repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias

Secuestro en Matiguás: una bebé arrebatada en El Alacrán y la agonía de una madre nicaragüense que busca a su hija

Rusia condenó a siete años de prisión a un dirigente opositor por publicar datos sobre bajas civiles en Ucrania

Plan Cero Ocio podría generar un ahorro de 600 millones al gobierno costarricense