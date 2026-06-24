Costa Rica se mete en la lista top de destinos para estadounidenses que quieren mudarse en 2026

Cinco adultos de diferentes edades y tonos de piel dialogan en una terraza de madera con vista a un volcán y selva tropical de Costa Rica, con frutas y café en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente movilidad internacional de los estadounidenses ha situado a Costa Rica entre los destinos preferidos para quienes buscan establecerse en el extranjero. Los datos de Henley & Partners, citados en un reciente reportaje de Condé Nast Traveler, revelan que la demanda para obtener residencia o ciudadanía fuera de Estados Unidos casi se duplicó el último año, consolidando una tendencia de migración hacia territorios que ofrecen calidad de vida y estabilidad.

Costa Rica se encuentra en la lista de los 16 lugares del mundo con mayor atractivo para la movilidad patrimonial en 2026, junto a países como Portugal, Italia, Grecia y Malta. La inclusión del país centroamericano en este selecto grupo obedece tanto a razones económicas como sociales y culturales, según lo describe la mencionada publicación.

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Estados Unidos representa una de las principales fuentes de nuevos residentes para Costa Rica. De acuerdo con cifras del Departamento de Estado estadounidense, para diciembre del 2024 residían en el país unos 120 mil ciudadanos de esa nación, muchos de ellos jubilados. Este grupo constituye una de las comunidades de expatriados estadounidenses más grandes de América Latina.

Varias personas observan el atardecer en una playa del Pacífico costarricense, con un cartel de bienvenida a Costa Rica en primer plano que dice Pura Vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que impulsan la migración a Costa Rica

Entre las principales razones que llevan a los estadounidenses a elegir Costa Rica se encuentran la estabilidad democrática, la proximidad geográfica y la existencia de una comunidad de expatriados consolidada.

A esto se suma el acceso a servicios de salud de calidad y un estilo de vida enfocado en el bienestar y la relación con la naturaleza, factores destacados por la revista Forbes al incluir recientemente a Costa Rica en su listado de destinos preferidos para mudarse en 2026.

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Para quienes se preguntan por qué Costa Rica se ha convertido en uno de los destinos favoritos para los estadounidenses que buscan comenzar una nueva vida fuera de su país, la respuesta radica en una combinación de seguridad, calidad de vida, facilidad para trabajar de forma remota o retirarse y una comunidad acogedora que facilita la integración.

El valor de la hospitalidad costarricense

El atractivo de Costa Rica no se limita a sus indicadores económicos o migratorios. Un aspecto resaltado tanto por Condé Nast Traveler como por otros estudios internacionales es el trato cálido y hospitalario de los costarricenses.

En el último año, la revista especializada reconoció al país como el más hospitalario del mundo, distinción basada en las experiencias de viajeros internacionales que subrayaron la amabilidad y disposición de la población local.

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Este ambiente facilita la integración de los extranjeros, permitiéndoles establecer relaciones personales y sentirse bienvenidos. La facilidad para adaptarse a la vida cotidiana y formar parte de la comunidad local se consolida como un factor determinante para quienes consideran mudarse definitivamente.

Un apretón de manos sobre una mesa rústica de madera representa la cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos, en un ambiente con flores tropicales y café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica en el mapa global de la migración

La presencia de Costa Rica entre los territorios líderes en movilidad patrimonial confirma su posición como destino de referencia en América Latina para quienes buscan nuevas oportunidades y calidad de vida. El país figura junto a destinos tradicionales de Europa y el Caribe, reflejando una tendencia global que privilegia entornos estables y acogedores.

La combinación de factores estructurales, sociales y culturales convierte a Costa Rica en una opción atractiva para quienes valoran tanto el entorno natural como la posibilidad de integrarse con facilidad a la vida local. El fenómeno responde a un interés cada vez mayor de los estadounidenses por residir en el extranjero, en busca de bienestar y nuevas experiencias.

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