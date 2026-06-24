Sociedad

Córdoba: una docente y una empleada de limpieza se intoxicaron por gases en un colegio y fueron hospitalizadas

Habían realizado tareas de fumigación durante el día anterior y los restos afectaron a las dos mujeres. Las autoridades investigan qué productos se usaron

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La intoxicación en el colegio de barrio Las Violetas se atribuye a tareas de fumigación y desinfección realizadas el día anterior
La intoxicación en el colegio de barrio Las Violetas se atribuye a tareas de fumigación y desinfección realizadas el día anterior

Una docente y una trabajadora del personal de limpieza del colegio Eduardo Pérez Bulnes, ubicado en barrio Las Violetas de la ciudad de Córdoba, fueron derivadas a centros de salud este miércoles tras sufrir una intoxicación por gases tóxicos que se atribuye a tareas de fumigación realizadas en el establecimiento el día anterior.

El episodio se registró en el edificio situado en la calle Mayor Francisco de Arteaga al 747, donde también alumnos y otros integrantes del plantel manifestaron síntomas compatibles con el mismo cuadro.

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Ante la magnitud del incidente, las autoridades activaron un operativo sanitario con la intervención del servicio de emergencias médicas 107, cuyos profesionales atendieron a los afectados en el lugar.

La docente fue derivada a la Clínica El Salvador y la trabajadora de limpieza a la Clínica Vélez Sarsfield, mientras no se reportaron alumnos internados
La docente fue derivada a la Clínica El Salvador y la trabajadora de limpieza a la Clínica Vélez Sarsfield, mientras no se reportaron alumnos internados

Según informó la Policía de Córdoba, fue la propia directora del establecimiento quien reportó la situación: luego de los trabajos de desinfección del martes, tanto alumnos como docentes comenzaron a presentar malestar generalizado. Los médicos que acudieron al lugar confirmaron que el origen del cuadro fue la exposición a gases tóxicos.

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Dada la complejidad de sus estados, las dos adultas requirieron traslado inmediato. La docente fue derivada a la Clínica El Salvador, mientras que la empleada de limpieza fue trasladada a la Clínica Vélez Sarsfield para recibir atención de mayor complejidad. De acuerdo con La Voz, hasta el momento no se reportaron alumnos con cuadros que exigieran internación.

Las autoridades competentes monitorean la evolución del estado de salud de los estudiantes y del resto del personal afectado. La investigación sobre qué productos de desinfección se utilizaron en el colegio —y cuál de ellos habría desencadenado el incidente— permanece abierta, según consignó Cba24.

Muertes por intoxicación tras inhalar monóxido de carbono

Una mujer de 44 años perdió la vida en Río Cuarto, Córdoba, a causa de una intoxicación por monóxido de carbono. El hecho se registró pasado el mediodía, cuando personal del hospital local notificó a la Policía de Córdoba sobre el deceso, tras la llegada de la víctima con un cuadro clínico compatible con inhalación de gases.

De acuerdo con la información que la Policía de Córdoba proporcionó a Infobae, una dotación policial, Bomberos y un servicio de emergencias se dirigieron a un domicilio de la calle Arturo M. Bas al 1300, luego de recibir un llamado por una situación crítica en ese domicilio. Los equipos de rescate atendieron y trasladaron a dos personas de 44 años, un hombre y una mujer, aunque únicamente el hombre logró sobrevivir.

La dueña de la vivienda, de 43 años, contó que halló a ambas personas sin conocimiento en el interior y que percibió un intenso olor a gas. Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar las causas de la fuga de monóxido de carbono.

En Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, se produjo un episodio de similares características, aunque sin víctimas fatales. Tres miembros de una misma familia presentaron síntomas compatibles con intoxicación por gases, entre ellos mareos y dolor de cabeza. Los afectados fueron un hombre de 47 años, una mujer de 43 y una joven de 23.

Monóxido de Carbono - Visuales IA
En Río Cuarto, una mujer de 44 años murió por intoxicación con monóxido de carbono y un hombre de la misma edad logró sobrevivir

El incidente tuvo lugar en una vivienda de la calle 844 al 1600, en el barrio Moure, y movilizó a efectivos de la Comisaría Seccional Quinta junto a agentes sanitarios, que respondieron ante un llamado de emergencia.

Poco después, personal de salud atendió a los tres afectados en el lugar y dispuso su derivación preventiva al Hospital Regional para una evaluación más exhaustiva. El parte oficial confirmó que ninguno de los integrantes de la familia corría riesgo de vida. Las autoridades investigan las condiciones que habrían generado la acumulación de monóxido de carbono en el ambiente.

El monóxido de carbono es un gas tóxico que se origina por la combustión incompleta de materiales como gas, gasolina, carbón o leña. Su peligrosidad radica en que no tiene color, olor ni sabor, lo que lo vuelve prácticamente indetectable.

Entre las señales de intoxicación se cuentan la debilidad, el cansancio, la somnolencia, el dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos, el dolor en el pecho y la aceleración del pulso. Además, este gas deteriora la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, lo que puede derivar en daños graves en el cerebro y el corazón, e incluso causar la muerte.

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