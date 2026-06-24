Boca visita Rosario y River juega en Salta: la Copa Argentina confirmó el cronograma de cinco cruces de 16avos en medio del Mundial

Boca visita Rosario y River juega en Salta, por los 16avos de final de la Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina confirmó sedes y horarios para los cinco encuentros que restan de los 16avos de final, con Boca Juniors, River Plate, Racing Club, San Lorenzo e Independiente Rivadavia como protagonistas. La competencia retomará el 12 de julio y se extenderá hasta el 17 del mismo mes, en plena recta final del Mundial.

El primero de los cinco partidos se disputará el domingo 12 de julio a las 16:15, cuando Independiente Rivadavia reciba a Tigre en el Estadio Julio César Villagra, de Córdoba. El ganador de ese cruce se medirá con el vencedor del duelo entre River y Aldosivi, que cerrará la semana el viernes 17 de julio a las 21:45 en el Estadio Padre Martearena de Salta.

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El jueves 16 de julio concentrará dos partidos. A las 18:45, Racing enfrentará a Defensa y Justicia en sede aún por confirmar, con Belgrano a la espera del ganador en la siguiente ronda. Tres horas más tarde, Boca Juniors chocará con Sarmiento de Junín en el Coloso Marcelo Bielsa, estadio de Newell’s Old Boys en Rosario. Ese partido será el debut oficial de Rodolfo Arruabarrena en su segundo ciclo como entrenador del Xeneize, con Vélez Sarsfield aguardando al vencedor en los octavos de final.

Arruabarrena, quien firmó contrato con Boca hasta el 31 de diciembre de 2027, asumió el 18 de junio tras la salida de Claudio Úbeda. El Vasco ya había dirigido al club en una etapa anterior y llega con el objetivo de revertir un semestre adverso para el equipo. “Es mi segunda etapa y espero poder estar a la altura y responder a la gente que ha confiado en mí. Armar un equipo competitivo, que pueda demostrar e identificarse con el hincha”, declaró el técnico al momento de su presentación oficial.

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El viernes 17 de julio, antes del partido de River, San Lorenzo se medirá con Deportivo Riestra a las 18:45 en sede todavía sin determinar. El ganador de ese cruce tendrá enfrente a Gimnasia y Esgrima La Plata en los octavos.

Tanto Boca como River llegan a esta instancia tras superar la primera ronda de la competencia. El equipo dirigido entonces por Úbeda venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que el conjunto que encabezaba Marcelo Gallardo se impuso 1-0 ante Ciudad de Bolívar. Aldosivi, el próximo rival de River, llegó a los 16avos tras eliminar a San Miguel por 3-0.

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Entre los equipos que ya aguardan en octavos de final figuran Independiente, Atlético Tucumán, Platense, Vélez, Gimnasia LP, Midland, Banfield, Belgrano, Instituto, Estudiantes LP y Barracas Central.

Así está el cuadro de Copa Argentina