Londres redujo en 5 años un 40% las muertes por contaminación del aire, según el Imperial College

Un estudio de la Universidad Imperial College de Londres estimó un descenso del 40% en fallecimientos atribuibles a la polución entre 2019 y 2024 -REUTERS/Toby Shepheard

Londres experimentó una disminución del 40% en las muertes relacionadas con la contaminación del aire durante los cinco años posteriores a 2019. Este resultado, respaldado por un extenso estudio de la Universidad Imperial College de Londres, coincide con la implementación de políticas ambientales más estrictas, como la ampliación de la zona de emisiones ultrabajas (ULEZ).

Según reportó el diario británico The Guardian, el análisis determinó que los niveles de dióxido de nitrógeno en la capital británica se redujeron un 41%, mientras que la contaminación por partículas finas descendió un 28% desde la introducción de ULEZ en 2019.

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La investigación también señala que, pese a estos avances, la contaminación atmosférica representa un riesgo para la salud mayor de lo que se pensaba, ya que las cifras revisadas muestran una estimación de entre 6.400 y 8.000 muertes prematuras atribuibles a la contaminación en 2019, frente a las 4.000 calculadas previamente.

La incidencia de la contaminación y su descenso en cifras

La evaluación académica reportó una caída del 41% en dióxido de nitrógeno y del 28% en partículas finas desde 2019 - EFE/ Guillermo Garrido Serrano

El equipo de investigadores revisó al alza el número de muertes prematuras en 2019, estimando hasta 8.000 fallecimientos, pero documentó un descenso hasta un rango de 3.800 a 5.100 muertes en 2024.

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En declaraciones recogidas por el diario británico, el Dr. David Dajnak, miembro del Imperial Environmental Research Group, afirmó que el estudio destaca dos hallazgos clave: “La calidad del aire de Londres ha mejorado notablemente desde 2019, pero la contaminación atmosférica sigue siendo un grave riesgo para la salud pública”.

La investigación señala que las asociaciones entre la contaminación del aire y enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias, demencia y diabetes resultan más fuertes de lo supuesto, lo que amplía la percepción del daño sanitario.

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Además, el informe identificó que los distritos periféricos, como Bexley, Havering y Sutton, concentraron la mayor proporción de muertes atribuibles a la contaminación en 2024, lo que, según el Ayuntamiento, refuerza la decisión de extender ULEZ a toda la capital en 2023, pese a la oposición local.

Políticas, respuestas y próximos pasos

Investigadores revisaron al alza el impacto sanitario del aire sucio y calcularon entre 6.400 y 8.000 decesos atribuibles en 2019; para 2024 estimaron un rango menor - REUTERS/Jack Taylor

El ensayo del Imperial College no destaca de manera específica la política de ULEZ ni otras medidas, aunque el alcalde Khan subrayó que “las medidas audaces que hemos tomado en Londres han reducido la contaminación, mejorado la salud pública y salvado vidas”. Agregó que la expansión de la zona de bajas emisiones resultó más trascendente de lo previsto y está transformando la vida de la ciudad.

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La ULEZ se implementó en 2019 en el centro de Londres y se amplió a los distritos interiores en 2021. Los vehículos que no cumplen con las normas de emisiones, principalmente los diésel anteriores a 2015 y los de gasolina anteriores a 2004, deben abonar una tasa diaria a partir de 12,50 libras esterlinas (USD 16,45). Actualmente, el 97% del parque automotor que circula por la zona cumple con los estándares exigidos.

Un análisis independiente realizado para la Autoridad del Gran Londres demostró que la contaminación por dióxido de nitrógeno en las carreteras se situó un 27% por debajo de lo esperado en ausencia de la ULEZ. El alcalde Khan tiene previsto visitar una escuela primaria en el este de la ciudad, donde se han instalado filtros de aire en 200 colegios y la flota de autobuses de cero emisiones ha superado los 3.000 vehículos.

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Reacciones de expertos y sociedad civil

Aunque las estimaciones de muertes prematuras atribuibles bajaron entre 2019 y 2024, especialistas advierten que la exposición a contaminantes continúa siendo un problema de salud pública - REUTERS/Isabel Infantes

El profesor Stephen Holgate, asesor especial sobre calidad del aire del Real Colegio de Médicos, definió la mejora registrada como “muy alentadora” y un ejemplo de que una acción decidida puede ofrecer beneficios tangibles para la salud.

Por su parte, Jemima Hartshorn, de la organización Mums for Lungs —organización ciudadana fundada en el Reino Unido por madres preocupadas por la calidad del aire—, remarcó que la investigación demuestra que ULEZ contribuye a limpiar el aire, aunque advirtió que “más de 100.000 niños fueron hospitalizados con problemas respiratorios en Londres en 2024″.

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Según el artículo, la evidencia más reciente respalda la adopción de políticas públicas ambiciosas y que, pese a los avances, la problemática de la contaminación atmosférica no está resuelta para la totalidad de la población londinense. Las autoridades locales y organizaciones sociales coinciden en la necesidad de mantener y ampliar las medidas de protección medioambiental.