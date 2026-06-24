Mundo

Londres redujo en 5 años un 40% las muertes por contaminación del aire, según el Imperial College

La implementación de la zona de emisiones ultrabajas y otras políticas ambientales explican la caída, afirman los expertos. Sin embargo, la investigación eleva a 8.000 las muertes prematuras atribuibles a la polución solo en 2019

Guardar
Google icon
Un estudio de la Universidad Imperial College de Londres estimó un descenso del 40% en fallecimientos atribuibles a la polución entre 2019 y 2024 -REUTERS/Toby Shepheard
Un estudio de la Universidad Imperial College de Londres estimó un descenso del 40% en fallecimientos atribuibles a la polución entre 2019 y 2024 -REUTERS/Toby Shepheard

Londres experimentó una disminución del 40% en las muertes relacionadas con la contaminación del aire durante los cinco años posteriores a 2019. Este resultado, respaldado por un extenso estudio de la Universidad Imperial College de Londres, coincide con la implementación de políticas ambientales más estrictas, como la ampliación de la zona de emisiones ultrabajas (ULEZ).

Según reportó el diario británico The Guardian, el análisis determinó que los niveles de dióxido de nitrógeno en la capital británica se redujeron un 41%, mientras que la contaminación por partículas finas descendió un 28% desde la introducción de ULEZ en 2019.

PUBLICIDAD

La investigación también señala que, pese a estos avances, la contaminación atmosférica representa un riesgo para la salud mayor de lo que se pensaba, ya que las cifras revisadas muestran una estimación de entre 6.400 y 8.000 muertes prematuras atribuibles a la contaminación en 2019, frente a las 4.000 calculadas previamente.

La incidencia de la contaminación y su descenso en cifras

La evaluación académica reportó una caída del 41% en dióxido de nitrógeno y del 28% en partículas finas desde 2019 - EFE/ Guillermo Garrido Serrano
La evaluación académica reportó una caída del 41% en dióxido de nitrógeno y del 28% en partículas finas desde 2019 - EFE/ Guillermo Garrido Serrano

El equipo de investigadores revisó al alza el número de muertes prematuras en 2019, estimando hasta 8.000 fallecimientos, pero documentó un descenso hasta un rango de 3.800 a 5.100 muertes en 2024.

PUBLICIDAD

En declaraciones recogidas por el diario británico, el Dr. David Dajnak, miembro del Imperial Environmental Research Group, afirmó que el estudio destaca dos hallazgos clave: “La calidad del aire de Londres ha mejorado notablemente desde 2019, pero la contaminación atmosférica sigue siendo un grave riesgo para la salud pública”.

La investigación señala que las asociaciones entre la contaminación del aire y enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias, demencia y diabetes resultan más fuertes de lo supuesto, lo que amplía la percepción del daño sanitario.

Además, el informe identificó que los distritos periféricos, como Bexley, Havering y Sutton, concentraron la mayor proporción de muertes atribuibles a la contaminación en 2024, lo que, según el Ayuntamiento, refuerza la decisión de extender ULEZ a toda la capital en 2023, pese a la oposición local.

Políticas, respuestas y próximos pasos

Investigadores revisaron al alza el impacto sanitario del aire sucio y calcularon entre 6.400 y 8.000 decesos atribuibles en 2019; para 2024 estimaron un rango menor - REUTERS/Jack Taylor
Investigadores revisaron al alza el impacto sanitario del aire sucio y calcularon entre 6.400 y 8.000 decesos atribuibles en 2019; para 2024 estimaron un rango menor - REUTERS/Jack Taylor

El ensayo del Imperial College no destaca de manera específica la política de ULEZ ni otras medidas, aunque el alcalde Khan subrayó que “las medidas audaces que hemos tomado en Londres han reducido la contaminación, mejorado la salud pública y salvado vidas”. Agregó que la expansión de la zona de bajas emisiones resultó más trascendente de lo previsto y está transformando la vida de la ciudad.

La ULEZ se implementó en 2019 en el centro de Londres y se amplió a los distritos interiores en 2021. Los vehículos que no cumplen con las normas de emisiones, principalmente los diésel anteriores a 2015 y los de gasolina anteriores a 2004, deben abonar una tasa diaria a partir de 12,50 libras esterlinas (USD 16,45). Actualmente, el 97% del parque automotor que circula por la zona cumple con los estándares exigidos.

Un análisis independiente realizado para la Autoridad del Gran Londres demostró que la contaminación por dióxido de nitrógeno en las carreteras se situó un 27% por debajo de lo esperado en ausencia de la ULEZ. El alcalde Khan tiene previsto visitar una escuela primaria en el este de la ciudad, donde se han instalado filtros de aire en 200 colegios y la flota de autobuses de cero emisiones ha superado los 3.000 vehículos.

Reacciones de expertos y sociedad civil

Aunque las estimaciones de muertes prematuras atribuibles bajaron entre 2019 y 2024, especialistas advierten que la exposición a contaminantes continúa siendo un problema de salud pública - REUTERS/Isabel Infantes
Aunque las estimaciones de muertes prematuras atribuibles bajaron entre 2019 y 2024, especialistas advierten que la exposición a contaminantes continúa siendo un problema de salud pública - REUTERS/Isabel Infantes

El profesor Stephen Holgate, asesor especial sobre calidad del aire del Real Colegio de Médicos, definió la mejora registrada como “muy alentadora” y un ejemplo de que una acción decidida puede ofrecer beneficios tangibles para la salud.

Por su parte, Jemima Hartshorn, de la organización Mums for Lungs —organización ciudadana fundada en el Reino Unido por madres preocupadas por la calidad del aire—, remarcó que la investigación demuestra que ULEZ contribuye a limpiar el aire, aunque advirtió que “más de 100.000 niños fueron hospitalizados con problemas respiratorios en Londres en 2024″.

Según el artículo, la evidencia más reciente respalda la adopción de políticas públicas ambiciosas y que, pese a los avances, la problemática de la contaminación atmosférica no está resuelta para la totalidad de la población londinense. Las autoridades locales y organizaciones sociales coinciden en la necesidad de mantener y ampliar las medidas de protección medioambiental.

Temas Relacionados

LondresCalidad del aireSalud públicaMovilidad sostenibleNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zelensky anunció que las torres de repetición en Bielorrusia vinculadas a ataques rusos dejaron de funcionar tras su advertencia a Lukashenko

En las semanas recientes, el vínculo entre Kiev y Minsk se volvió aún más conflictivo y surgieron amenazas directas de ambos lados

Zelensky anunció que las torres de repetición en Bielorrusia vinculadas a ataques rusos dejaron de funcionar tras su advertencia a Lukashenko

Rusia condenó a siete años de prisión a un dirigente opositor por publicar datos sobre bajas civiles en Ucrania

La sentencia llega a menos de tres meses de las elecciones legislativas de septiembre, en las que Yábloko —único partido legal opositor a la guerra— aspiraba a recuperar representación en la Duma

Rusia condenó a siete años de prisión a un dirigente opositor por publicar datos sobre bajas civiles en Ucrania

Estados Unidos confirmó negociaciones sobre una reducción gradual de las tropas israelíes en el sur del Líbano

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, explicó que el plan contempla zonas bajo control del Ejército libanés para limitar la influencia de Hezbollah en la frontera

Estados Unidos confirmó negociaciones sobre una reducción gradual de las tropas israelíes en el sur del Líbano

Las tecnológicas arrastran al Nasdaq y al S&P 500 en un cierre mixto en Wall Street

El promedio industrial avanzó gracias al retroceso del petróleo, mientras el mercado amplio terminó dividido y Microsoft junto con Oracle lideraron las bajas del sector, pese a que la mayoría de los papeles cerró al alza

Las tecnológicas arrastran al Nasdaq y al S&P 500 en un cierre mixto en Wall Street

Detuvieron a dos libreros en Hong Kong acusados de vender material considerado sedicioso

El operativo, realizado en la madrugada del miércoles, apuntó a la propietaria del local, Leticia Wong

Detuvieron a dos libreros en Hong Kong acusados de vender material considerado sedicioso
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

CONCACAF sorprende en el Mundial 2026 con su mejor fase de grupos en la historia

CONCACAF sorprende en el Mundial 2026 con su mejor fase de grupos en la historia

México vs Chequia EN VIVO desde el Mundial 2026: El Tri ya llegó al Estadio Ciudad de México

Cuál es el origen del ceviche peruano y cómo se convirtió en plato bandera

Los mejores ingredientes con los que puedes combinar tu té de canela para aumentar su potencial quema grasa

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: El Conadur aprueba una distribución de $653.5 millones para la inversión pública de 2027

Guatemala: El Conadur aprueba una distribución de $653.5 millones para la inversión pública de 2027

Un hombre y una menor de edad decidieron terminar con sus vidas mediante ahorcamiento en Panamá

Salud elimina requisito obligatorio de vacuna contra el sarampión para salir de Honduras

Costa Rica se mete en la lista top de destinos para estadounidenses que quieren mudarse en 2026

Gobierno de Honduras y sector privado acuerdan garantizar abastecimiento y estabilidad de precios de productos básicos

ENTRETENIMIENTO

Joe Manganiello revela la enfermedad contra la que luchó por años y terminó por hacerle perder una parte de su cuerpo

Joe Manganiello revela la enfermedad contra la que luchó por años y terminó por hacerle perder una parte de su cuerpo

Chris Pratt confesó que pesaba 136 kilos antes de Guardianes de la Galaxia: la estricta rutina que lo convirtió en Star-Lord

Hugh Jackman y la brutal escena que lo llevó al límite en ‘La muerte de Robin Hood’: “Fue lo más difícil que he hecho”

La influencer venezolana Victoria Villarroel asegura que un exnovio la ocultaba en redes sociales y las teorías apuntan a Callum Turner

‘Supergirl’: estas son las primeras críticas de la película protagonizada por Milly Alcock