Panamá

Un hombre y una menor de edad decidieron terminar con sus vidas mediante ahorcamiento en Panamá

En el país cada tres días un ciudadano intenta quitarse la vida; por cada muerte a causa de suicidio se dan ocho intentos, registran las autoridades

Guardar
Google icon
El rompecabezas sin resolver: asesinato en Moffat vincula caso de desaparición en Lancaster
La conducta de riesgo suicida es un evento epidemiológico de importancia para la salud pública en Panamá y de notificación obligatoria.

Un hombre de 71 años y una menor de 17 años edad decidieron acabar con sus vidas colgándose de las vigas de sus residencias, en hechos ocurridos en las comunidades de La Chorrera, a escasos minutos de la ciudad capital, y en Cerro Mesa, en la comarca indígena Ngäbe-Buglé, respectivamente.

En Panamá, cada tres días un ciudadano intenta quitarse la vida, según las autoridades, quienes estiman que por cada muerte a causa de suicidio se dan ocho intentos.

Anualmente, en el país se registran entre 100 a 120 suicidios, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

En el primero de los casos, el cuerpo del hombre fue descubierto con una soga en el cuello, colgado de la viga de su residencia, por una nieta que fue a llevarle el desayuno.

PUBLICIDAD

Mientras que en el caso de la menor de edad esta fue encontraba por una tía, cuando ya la vida se le había escapado.

Hombre de cabello oscuro apoya su cabeza en sus brazos sobre una mesa de madera. Viste una camisa de manga larga color claro, el fondo es oscuro.
la inadaptación social, el no tener sentido de pertenencia, es una situación repetitivita entre los casos de suicidio, advierten las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La joven había mantenido horas antes una fuerte discusión por teléfono con su pareja sentimental, quien se encuentra en la ciudad de Panamá, según dijeron sus familiares, citadas por el diario El Siglo.

De acuerdo con las autoridades de salud, el suicidio es la primera causa externa de defunción en Panamá, superando las cifras de decesos provocados por accidentes de tránsito y por intoxicaciones involuntarias, situación que provocó que en el presente siglo el Sistema Público de Salud aumentara la atención a este fenómeno.

PUBLICIDAD

Panamá aprobó la Ley 174 de 2 de noviembre de 2020, que establece el marco jurídico para el abordaje de las conductas de riesgo suicida.

En enero, la Comisión Nacional para el Abordaje Integral de las Conductas de Riesgo Suicida realizó en su primera reunión ordinaria, en la cual se aprobó su Plan Operativo 2026.

Explicaron que este documento sintetiza el compromiso adquirido mediante la citada ley, que es el instrumento legal que declara de interés nacional la prevención de las conductas de riesgo suicida.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una psicóloga escucha atentamente a un paciente que muestra signos de angustia y preocupación durante una sesión de terapia. La imagen resalta la relevancia de la atención profesional en el manejo de problemas emocionales y de salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 16 comisiones que conforman la Comisión Nacional para el Abordaje Integral de las Conductas de Riesgo Suicida trabajan en la divulgación de la Guía de Prevención de la Conducta de Riesgo Suicida en entornos laborales, la cual representa una deuda histórica con miles de trabajadores y empleados del país.

La estadística oficial más reciente revela que en 2023 en el país se reportaron 118 muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente, de las cuales 105 fueron hombres y 13 mujeres.

En ese periodo las edades de quienes decidieron quitarse la vida estaban entre los 10 a 24 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social informaron que adoptarán la Norma del Sistema de Vigilancia de la Conducta de Riesgo Suicida, que fue aprobada mediante Resolución No.99 de 11 de febrero de 2026.

Con la aplicación de este documento, manifestaron que se reconoce que la conducta de riesgo suicida es un evento epidemiológico de importancia para la salud pública en Panamá y de notificación obligatoria.

El Ministerio de Salud manifestó que adoptará la Norma del Sistema de Vigilancia de la Conducta de Riesgo Suicida. (Cortesía)
El Ministerio de Salud manifestó que adoptará la Norma del Sistema de Vigilancia de la Conducta de Riesgo Suicida. (Cortesía)

En su introducción se establece que el sistema tiene como finalidad identificar, registrar, monitorear y analizar de forma continua y sistemática los eventos relacionados con la conducta de riesgo suicida, incluyendo los casos de intento de suicidio y suicidios consumados.

Respecto a los diversos factores que pueden provocar que una persona intente quitarse la vida, el Ministerio de Salud sostiene que los problemas económicos, la desintegración familiar y las enfermedades crónicas degenerativas, no se encuentran entre las principales causas.

Por el contrario, la inadaptación social, el no tener sentido de pertenencia, es una situación repetitiva entre los casos de suicidio.

Temas Relacionados

AhorcamientoPanamáMuerteIntentosLeyMedidasPrevención

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana pide reforzar la cooperación regional en la Asamblea General de la OEA

El jefe de la diplomacia dominicana sostuvo en Ciudad de Panamá que el hemisferio no está respondiendo de forma conjunta a retos comunes, y llamó a profundizar los instrumentos de coordinación entre países

República Dominicana pide reforzar la cooperación regional en la Asamblea General de la OEA

El Gobierno de Guatemala ordenó gestionar la repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias

La medida quedó establecida en el Acuerdo 104-2026, firmado por el presidente Bernardo Arévalo, tras un pedido de los familiares del Nobel y con gestiones diplomáticas ante Francia a cargo de dos ministerios

El Gobierno de Guatemala ordenó gestionar la repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias

Secuestro en Matiguás: una bebé arrebatada en El Alacrán y la agonía de una madre nicaragüense que busca a su hija

La menor fue tomada de los brazos de su abuela en el barrio El Alacrán, cuando un hombre llegó en motocicleta con otro sujeto, actuó con rapidez y huyó sin ser alcanzado.

Secuestro en Matiguás: una bebé arrebatada en El Alacrán y la agonía de una madre nicaragüense que busca a su hija

Plan Cero Ocio podría generar un ahorro de 600 millones al gobierno costarricense

La iniciativa coordinada por el Ministerio de Justicia y Paz pone a reclusos a limpiar, dar mantenimiento y remodelar espacios públicos, con el objetivo de reducir contrataciones externas y costos institucionales

Plan Cero Ocio podría generar un ahorro de 600 millones al gobierno costarricense

La Conred activa el sistema escalonado para atender las emergencias por lluvias de 2026 en Guatemala

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó 597 incidentes verificados desde el 19 de abril y precisó que el Decreto Ley 109-96 reparte funciones entre instancias nacionales, departamentales y municipales

La Conred activa el sistema escalonado para atender las emergencias por lluvias de 2026 en Guatemala

TECNO

Papel aluminio en el router mejora la conexión Wi-Fi: verdad o mentira

Papel aluminio en el router mejora la conexión Wi-Fi: verdad o mentira

Anthropic busca formar expertos en IA y ofrece USD 85.000 al año por entrenamiento

Epic Games tiene tres nuevos juegos gratis para tu PC: cómo descargarlos

Hackers acceden a datos personales de usuarios de LastPass tras ataque a proveedor

Así funciona el innovador panel solar que convierte residuos plásticos en hidrógeno limpio

ENTRETENIMIENTO

La influencer venezolana Victoria Villarroel asegura que un exnovio la ocultaba en redes sociales y las teorías apuntan a Callum Turner

La influencer venezolana Victoria Villarroel asegura que un exnovio la ocultaba en redes sociales y las teorías apuntan a Callum Turner

‘Supergirl’: estas son las primeras críticas de la película protagonizada por Milly Alcock

¿Cuándo se casan Taylor Swift y Travis Kelce? Los trámites en Nueva York que revelarían la fecha de su boda

Taylor Swift canta su icónico “Love Story” y presume su anillo en medio de sus planes de boda

El escandaloso divorcio de Christina Ricci abre un nuevo capítulo: su exesposo la acusa de beber alcohol en un vuelo con su hijo de 11 años

MUNDO

Zelensky anunció que las torres de repetición en Bielorrusia vinculadas a ataques rusos dejaron de funcionar tras su advertencia a Lukashenko

Zelensky anunció que las torres de repetición en Bielorrusia vinculadas a ataques rusos dejaron de funcionar tras su advertencia a Lukashenko

Rusia condenó a siete años de prisión a un dirigente opositor por publicar datos sobre bajas civiles en Ucrania

Estados Unidos confirmó negociaciones sobre una reducción gradual de las tropas israelíes en el sur del Líbano

Las tecnológicas arrastran al Nasdaq y al S&P 500 en un cierre mixto en Wall Street

Detuvieron a dos libreros en Hong Kong acusados de vender material considerado sedicioso