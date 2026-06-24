Un hombre y una menor de edad decidieron terminar con sus vidas mediante ahorcamiento en Panamá

La conducta de riesgo suicida es un evento epidemiológico de importancia para la salud pública en Panamá y de notificación obligatoria.

Un hombre de 71 años y una menor de 17 años edad decidieron acabar con sus vidas colgándose de las vigas de sus residencias, en hechos ocurridos en las comunidades de La Chorrera, a escasos minutos de la ciudad capital, y en Cerro Mesa, en la comarca indígena Ngäbe-Buglé, respectivamente.

En Panamá, cada tres días un ciudadano intenta quitarse la vida, según las autoridades, quienes estiman que por cada muerte a causa de suicidio se dan ocho intentos.

Anualmente, en el país se registran entre 100 a 120 suicidios, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

En el primero de los casos, el cuerpo del hombre fue descubierto con una soga en el cuello, colgado de la viga de su residencia, por una nieta que fue a llevarle el desayuno.

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Mientras que en el caso de la menor de edad esta fue encontraba por una tía, cuando ya la vida se le había escapado.

la inadaptación social, el no tener sentido de pertenencia, es una situación repetitivita entre los casos de suicidio, advierten las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La joven había mantenido horas antes una fuerte discusión por teléfono con su pareja sentimental, quien se encuentra en la ciudad de Panamá, según dijeron sus familiares, citadas por el diario El Siglo.

De acuerdo con las autoridades de salud, el suicidio es la primera causa externa de defunción en Panamá, superando las cifras de decesos provocados por accidentes de tránsito y por intoxicaciones involuntarias, situación que provocó que en el presente siglo el Sistema Público de Salud aumentara la atención a este fenómeno.

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Panamá aprobó la Ley 174 de 2 de noviembre de 2020, que establece el marco jurídico para el abordaje de las conductas de riesgo suicida.

En enero, la Comisión Nacional para el Abordaje Integral de las Conductas de Riesgo Suicida realizó en su primera reunión ordinaria, en la cual se aprobó su Plan Operativo 2026.

Explicaron que este documento sintetiza el compromiso adquirido mediante la citada ley, que es el instrumento legal que declara de interés nacional la prevención de las conductas de riesgo suicida.

Una psicóloga escucha atentamente a un paciente que muestra signos de angustia y preocupación durante una sesión de terapia. La imagen resalta la relevancia de la atención profesional en el manejo de problemas emocionales y de salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 16 comisiones que conforman la Comisión Nacional para el Abordaje Integral de las Conductas de Riesgo Suicida trabajan en la divulgación de la Guía de Prevención de la Conducta de Riesgo Suicida en entornos laborales, la cual representa una deuda histórica con miles de trabajadores y empleados del país.

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La estadística oficial más reciente revela que en 2023 en el país se reportaron 118 muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente, de las cuales 105 fueron hombres y 13 mujeres.

En ese periodo las edades de quienes decidieron quitarse la vida estaban entre los 10 a 24 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social informaron que adoptarán la Norma del Sistema de Vigilancia de la Conducta de Riesgo Suicida, que fue aprobada mediante Resolución No.99 de 11 de febrero de 2026.

Con la aplicación de este documento, manifestaron que se reconoce que la conducta de riesgo suicida es un evento epidemiológico de importancia para la salud pública en Panamá y de notificación obligatoria.

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El Ministerio de Salud manifestó que adoptará la Norma del Sistema de Vigilancia de la Conducta de Riesgo Suicida. (Cortesía)

En su introducción se establece que el sistema tiene como finalidad identificar, registrar, monitorear y analizar de forma continua y sistemática los eventos relacionados con la conducta de riesgo suicida, incluyendo los casos de intento de suicidio y suicidios consumados.

Respecto a los diversos factores que pueden provocar que una persona intente quitarse la vida, el Ministerio de Salud sostiene que los problemas económicos, la desintegración familiar y las enfermedades crónicas degenerativas, no se encuentran entre las principales causas.

Por el contrario, la inadaptación social, el no tener sentido de pertenencia, es una situación repetitiva entre los casos de suicidio.