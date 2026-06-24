América Latina

Salud elimina requisito obligatorio de vacuna contra el sarampión para salir de Honduras

La Secretaría de Salud anunció que, a partir del 25 de junio de 2026, dejará de ser obligatorio presentar el comprobante de vacunación contra el sarampión para salir de Honduras, aunque mantendrá la recomendación de inmunizarse antes de viajar al extranjero.

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La Secretaría de Salud eliminó el requisito de presentar el comprobante de vacunación contra el sarampión para salir de Honduras. (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)
La Secretaría de Salud eliminó el requisito de presentar el comprobante de vacunación contra el sarampión para salir de Honduras. (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

La Secretaría de Salud (Sesal) informó que a partir del 25 de junio de 2026 ya no será obligatorio presentar el comprobante de vacunación contra el sarampión para salir del territorio hondureño, una medida oficializada mediante un comunicado dirigido a la población, viajeros nacionales e internacionales, así como a las instituciones públicas y privadas relacionadas con la movilidad de personas.

La disposición representa un cambio en las medidas sanitarias implementadas durante los últimos meses para prevenir la propagación de esta enfermedad.

No obstante, las autoridades aclararon que la eliminación del requisito no significa que deje de recomendarse la vacunación, especialmente para quienes tienen previsto viajar a países donde el virus continúa circulando activamente.

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De acuerdo con la Sesal, la vacunación contra el sarampión sigue siendo recomendada al menos dos semanas antes de realizar un viaje internacional, ya que este período permite que el organismo desarrolle una respuesta inmunológica adecuada.

La recomendación está dirigida principalmente a las personas que viajarán a países con circulación activa del virus.

Las autoridades sanitarias señalaron que mantener la inmunización ayuda a proteger tanto la salud individual de los viajeros como la salud colectiva. La vacunación continúa siendo la principal herramienta para prevenir el contagio y evitar la propagación del sarampión, pese a que el certificado dejará de ser exigido para salir del país.

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Las autoridades mantienen la recomendación de vacunarse dos semanas antes de viajar al extranjero. La medida fue anunciada mediante un comunicado oficial dirigido a viajeros e instituciones relacionadas con la movilidad de personas. (Foto: SESAL)
Las autoridades mantienen la recomendación de vacunarse dos semanas antes de viajar al extranjero. La medida fue anunciada mediante un comunicado oficial dirigido a viajeros e instituciones relacionadas con la movilidad de personas. (Foto: SESAL)

Asimismo, la Secretaría de Salud hizo un llamado a los padres, madres y responsables del cuidado de menores de cinco años para mantener actualizado el Esquema Nacional de Vacunación. La institución recordó que la protección de la niñez sigue siendo una prioridad para evitar brotes de enfermedades prevenibles.

En ese sentido, las autoridades recordaron que el esquema contempla la aplicación de la dosis cero para niños entre los 6 y 11 meses de edad, la primera dosis a los 12 meses y la segunda a los 18 meses, conforme a los lineamientos nacionales de inmunización.

La Sesal también exhortó a la población a mantenerse atenta ante cualquier signo compatible con el sarampión. Las personas que presenten fiebre, erupciones en la piel, tos, secreción nasal, conjuntivitis, dolor de cabeza o malestar general deben acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano para recibir la evaluación médica correspondiente.

En el comunicado oficial, la institución reiteró que la prevención continúa siendo la estrategia más efectiva para combatir las Enfermedades Prevenibles por Vacunación (EPV). Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener al día sus vacunas y seguir las recomendaciones sanitarias vigentes.

Aunque el comprobante de vacunación dejará de ser un requisito migratorio para salir de Honduras, las autoridades subrayaron que la vigilancia epidemiológica y las acciones preventivas se mantendrán activas ante la situación regional del sarampión y la constante movilidad de personas entre distintos países.

La Sesal recordó que el sarampión continúa circulando en algunos países del mundo. Padres y encargados deben mantener actualizado el esquema nacional de vacunación de los menores de cinco años. (FOTO: Secretaría de Salud)
La Sesal recordó que el sarampión continúa circulando en algunos países del mundo. Padres y encargados deben mantener actualizado el esquema nacional de vacunación de los menores de cinco años. (FOTO: Secretaría de Salud)

Finalmente, la Secretaría de Salud indicó que continuará monitoreando la evolución epidemiológica de la enfermedad tanto a nivel nacional como internacional. La institución no descartó adoptar nuevas medidas sanitarias si el comportamiento del virus así lo requiere, reiterando que la vacunación sigue siendo la mejor forma de proteger a la población y evitar la reintroducción del sarampión en el país.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la decisión de eliminar el comprobante obligatorio responde a una evaluación técnica de las medidas de control implementadas, sin que ello represente una disminución en las acciones de prevención.

La Secretaría de Salud aseguró que continuará desarrollando campañas de vacunación en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas con menor cobertura, con el objetivo de mantener protegida a la población frente a enfermedades inmunoprevenibles.

Asimismo, la institución recordó que la cooperación de la ciudadanía será fundamental para conservar bajos los niveles de riesgo epidemiológico en el país.

En ese sentido, exhortó a la población a acudir a los establecimientos de salud para completar los esquemas de vacunación pendientes y seguir las recomendaciones del personal sanitario, enfatizando que la prevención continúa siendo la herramienta más efectiva para evitar la aparición de nuevos casos de sarampión y otras enfermedades prevenibles mediante la inmunización.

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