Rurales del interior y productores autoconvocados vuelven a expresar su rechazo a la política oficial con una marcha a Plaza de Mayo

El campo llega hoy a Capital Federal con sus reclamos frente a una presión impositiva que agobia y el recurrente desaliento a la actividad (Pablo Lupa)

El campo realizará hoy una movilización hacia Buenos Aires que culminará en la Plaza de Mayo para protestar por las políticas agropecuarias aplicadas por el Gobierno nacional como así también por el “rumbo” que está tomando la economía y el manejo y transparencia de las instituciones del Estado. Con una amplia gama de demandas, muchas de ellas ajenas al sector, rurales del interior y productores autoconvocados organizaron una marcha que espera una masiva afluencia de productores de distintos puntos del país, pero también de la ciudadanía en general.

Los reclamos son múltiples: retenciones cero y baja de la carga impositiva, hasta cuestiones más políticas como el recorte en el gasto público y transparencia institucional e independencia de los poderes del Estado. Asimismo, sectores de la oposición llamaron a marchar con los productores, cuestión que motivó un comunicado por parte de la organización Campo+Ciudad diciendo que la protesta del campo es “una movilización apartidaria”.

Con una amplia gama de demandas, muchas de ellas ajenas al sector, se espera una masiva afluencia de productores de distintos puntos del país, pero también de la ciudadanía en general

El Gobierno nacional criticó la movilización. Por un lado, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo a los productores que “ni sueñen” con que los tractores van a ingresar a la Ciudad de Buenos Aires, aunque 24 horas después se desdijo al estar autorizada la marcha por el gobierno porteño, mientras que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que “se trata de una marcha política y tiene que ver con otros intereses que defender los derechos legítimos del campo, que es un sector fundamental para el crecimiento de la Argentina. No hubo suba de retenciones. Están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen”, en referencia a la intención del ministro de Economía, Martín Guzmán, de impulsar una ley para captar la “renta inesperada” por las subas de los precios internacionales.

Tres de las cuatro entidades nacionales que componen la Mesa de Enlace, decidieron no participar en la protesta al considerar que no era el momento propicio para llevar a cabo tal medida

Por su parte, las entidades de la Mesa de Enlace no adhieren al la protesta, ya que consideran que hay un clima político y social muy conflictivo, y se puede perder de vista el eje de los reclamos sectoriales, a los cuales consideraron como “legítimos”. Más allá de esto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, confirmó que su entidad “acompañará” la movilización, aunque no confirmó si él asistirá a la misma. Al respecto, el dirigente comentó que “no se participará como organizador de la protesta o de su convocatoria, pero si acompañamos el reclamo de los productores y seguramente habrá integrantes de nuestra entidad que se sumen a la misma”.

¿Por qué se marcha?

Las demandas de los denominados productores autoconvocados son varias y de diversos temas, donde se conjugan reclamos sectoriales, pero también económicos y políticos en general. En diálogo con Infobae, Diego Pascuale, uno de los organizadores de la marcha, hizo hincapié en la cuestión en cuestiones que afectan directamente a la producción como una de las premisas más importantes de la movilización.

“Nos movilizamos porque pedimos retenciones cero, ya que son inconstitucionales y no tienen sustento político, pero también porque no se puede trabajar con este desdoblamiento cambiario, porque queremos que bajen los impuestos a todos aquellos que producen y porque queremos saber dónde está la plata que pagamos con nuestro impuestos. Es imperante que baje el gasto público”, sintetizó Pascuale.

Para Pacuale, agricultor de la localidad santafesina de Carcarañá, llevar estos reclamos a la Capital Federal tiene como finalidad magnificar y visibilizar las demandas e incurrir en otro tipo de estrategias para hacer valer los intereses del campo. “Lo llevamos allá porque para encontrar resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Estar al lado de la ruta en nuestros pueblos es una medida que casi ha caducado. “Encima, allí ya saben de la realidad de la producción. Entonces debemos dar un impacto fuerte en Capital. Lo nuestro es un reclamo legítimo y es un comienzo”.

Para encontrar resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes (Pascuale)

El presidente de la Asociación de Productores del Norte (Apronor), Augusto Battig, consideró a la movilización como una herramienta para “decir basta a las mentiras, a los impuestos crecientes, a la falta de respecto a la Constitución, a la propiedad privada, al derecho al trabajo y también por la inseguridad y la falta de infraestructura. El tractorazo viene a ser el símbolo, pero en el reclamo no va a estar solo el agro”.

Vito Reigenborn, primer productor en llegar a Capital Federal para participar de la marcha de hoy. Recorrió más de 1.500 kilómetros, desde su campo (Maximiliano Luna)

Battig, productor tucumano que tendrá que hizo un viaje de 15 horas hasta la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con otros representantes de la entidad norteña, destacó la importancia de hacer la manifestación allí “por una cuestión simbólica, como sucedió en la 125, además de que allí hay una gran parte de la población que está disconforme que no tiene que ver con el agro”, al mismo tiempo que recordó que “si bien Dios está en todos lados, solo atiende en Buenos Aires”.

En tanto, el presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, Jorge Josifovich, acudirá a la marcha en representación de la entidad, ya que a diferencia de la decisión de gran parte de la dirigencia de la Mesa de Enlace “las rurales del norte de la provincia de Buenos Aires decidimos acompañar a los productores que se denominan autoconvocados. Es nuestro deber apoyar a aquellos que decidieron marchar a Buenos Aires para manifestar, por una lado, la presión tributaria y el disconformismo con las acciones del gobierno que atosigan la actividad privada”.

Esto también es para que la ciudadanía tome conciencia que estamos viviendo un clima muy raro desde lo institucional (Josifovich)

Pero también, Josifovich marcó la importancia de reclamar por cuestiones más que nada del funcionamiento institucional del país. “Esto también es para que la ciudadanía tome conciencia que estamos viviendo un clima muy raro desde lo institucional. Hay muchos hechos que no hacen bien al país, entonces la proclama que impulsamos las rurales es un reclamo integral para que la ciudadanía entienda que esto nos afecta a todos, no solo al campo”.

Análisis

La marcha, dependiendo de su magnitud y su impacto permitirá hacer numerosos análisis al respecto, pero en la antesala, el especialista en el sector y analista Carlos Etchepare entiende que el sector tiene cuantiosas razones para quejarse, pero no hacerlo en unidad con las diferentes representaciones y con cuestiones políticas de por medio, no solo debilita la posición del agro sino que también puede “deslegitimar” el mensaje.

“El campo tiene motivos más que suficientes para efectuar una protesta, pero lo que no se puede es mezclar todo dentro de una misma bolsa y además presentar un frente totalmente dividido, porque eso hace que pierda fuerza ese reclamo y corra el riesgo de deslegitimarlo. Lamentablemente, no se logró un frente unido y no hay estrategia común” , observó Etchepare en diálogo con este medio.

Una de las últimas asambleas que realizó el campo, previo a la marcha de hoy a Capital Federal

En este sentido, puntualizó que “la Mesa de Enlace dijo que no iba a participar porque había una cuestión política en el medio. Debería haber apoyado esta medida, porque era una forma de descomprimir los reclamos de las bases, sin embargo no lo hizo y ahora que veo que muchos sectores se infiltraron en la protesta vinculados a la política que buscan utilizar al campo como instrumento para entrar en la política, me da a pensar que no estuvo tan errada”.

En esa línea, y en base a las razones esgrimidas por las entidades de “no es el momento oportuno” para realizar la protesta, Etchepare considera que “probablemente así sea, por diferentes razones: por el contexto que el país está viviendo y porque el Gobierno empuja al campo para que sea su enemigo y este siempre entra en esta situación. Mientras el campo no logre la unidad de sus productores y después de la cadena, toda protesta que ejerza tendrá poco éxito. Necesita generar propuestas, cambiar estrategias, necesita una voz única que diga cuales son sus problemas”.

SEGUIR LEYENDO: