Economía

La SRA le respondió a la Secretaria de Agricultura de EEUU: “Hace más de 20 años que no tenemos problemas con la aftosa”

El titular de la entidad agropecuaria, Nicolás Pino, contestó afirmaciones provenientes desde funcionarios estadounidenses y defendió el estatus sanitario local

Guardar
El presidente de la Sociedad
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, defendió el estatus sanitario nacional durante una entrevista en Radio Mitre

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, cuestionó declaraciones recientes de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, que advirtieron sobre eventuales restricciones a la compra de carne argentina por la presencia de fiebre aftosa. Durante una entrevista radial, el dirigente calificó a las manifestaciones de la funcionaria estadounidense como equivocadas y defendió el sistema sanitario nacional señalando: “Hace más de 20 años, por suerte, que no tenemos problemas con esta enfermedad”.

La conversación, difundida por Radio Mitre, se originó cuando el conductor mencionó las declaraciones de la secretaria norteamericana alusivas al riesgo sanitario, generando molestia entre representantes argentinos del sector ganadero. Nicolás Pino sostuvo que la funcionaria se mostró “mal informada” sobre la realidad sanitaria. “Si uno quiere desconocer ese estatus sanitario que tenemos en Argentina con al sur del río Colorado, al norte, libre, aftosa, con vacunación, sin vacunación, bueno, eso puede llegar a confundir un poco", explicó.

De acuerdo con el titular de la SRA, los controles en el país se mantienen en alto nivel y las prácticas de vacunación preventiva consolidaron la erradicación de la enfermedad. Destacó que la vigilancia responde a experiencias pasadas y demuestra el compromiso local para evitar episodios adversos. “No tenemos ningún problema con esta enfermedad, que tanto daño hace a la ganadería”, enfatizó durante la charla.

“Vamos a creer que fue un error el comentario”, agregó.

En el intercambio, Nicolás Pino optó por interpretar la declaración oficial de la secretaria estadounidense como un equívoco y no como una decisión política deliberada. “Vamos a creer que fue un error, que fue un error”, insistió el dirigente. Remarcó que la intención comercial expresada por los funcionarios de Estados Unidos podría beneficiar al sector exportador local y calificó como una “muy buena noticia” la posibilidad de aumentar el volumen de exportaciones de carne hacia ese mercado.

Durante la entrevista reproducida por Radio Mitre, el presidente de la SRA también recordó que Argentina exporta actualmente unas 20 mil toneladas de carne a Estados Unidos. “Si tuviera aftosa, no podríamos vender esa cantidad de carne”, señaló. Este volumen incluye cortes de alto valor y responde a las condiciones impuestas por los protocolos sanitarios internacionales vigentes. La afirmación busca desmentir, desde el punto de vista de los ganaderos, cualquier sospecha sobre una supuesta falta de control sanitario.

Argentina exporta cerca de 20
Argentina exporta cerca de 20 mil toneladas anuales de carne vacuna a Estados Unidos bajo estrictos controles sanitarios

En ese sentido, Nicolás Pino explicó que en el proceso se contempla la vacunación como parte de una política preventiva y no como respuesta a brotes activos. “No tener la enfermedad y seguir vacunando de manera preventiva habla muy bien también de nosotros. Somos cuidadosos realmente con el tema y no queremos pasar por un momento como el que tuvimos hace un montón de años”, añadió.

Ganadería: precios y recursos del sector

Al margen de la polémica, la entrevista también abordó la situación económica de la ganadería argentina. Consultado por la evolución del mercado interno, Nicolás Pino aseguró que durante 2025 toda la cadena exhibió cotizaciones satisfactorias. En particular, el dirigente subrayó que el eslabón de la cría, responsable de la producción de terneros, alcanzó un desempeño positivo respecto de años previos. Señaló que este segmento suele ser el más afectado por las fluctuaciones de precios, ya que enfrenta la obligación de vender toda la producción en determinada época del año, pero en el presente ciclo logró mejores condiciones.

El presidente de la SRA declaró: “Eso incentiva a que un productor guarde alguna ternera más para hacer un futuro vientre”. Estas decisiones buscan aumentar el stock nacional para responder a la demanda internacional, especialmente frente al interés renovado de Estados Unidos por incrementar las importaciones, en un escenario global con elevada demanda de proteína animal. Según Pino, Argentina enfrenta el desafío de replantear y elevar los niveles productivos, así como aumentar la cantidad de cabezas de ganado, un parámetro que permanece estable desde hace años.

La entrevista emitida por Radio Mitre cerró con una visión sobre la necesidad de fortalecer la producción ganadera local para enfrentar el nuevo contexto comercial global. La expectativa frente al posible crecimiento del mercado estadounidense para la carne argentina figura como un objetivo para el sector, que se basa en la garantía de “carnes de buen valor y cortes seleccionados”.

Temas Relacionados

Nicolás PinoSociedad Rural ArgentinaAftosaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

ARCA flexibilizó el régimen de facilidades: quiénes pueden adherirse

La resolución amplió los plazos para incluir obligaciones vencidas y redujo el pago a cuenta exigido. Las modificaciones regirán desde el 3 de noviembre de 2025

ARCA flexibilizó el régimen de

Modi aseguró que redujo las compras de petróleo a Rusia y Trump evalúa una reducción de los aranceles al 15%

El primer ministro indio y el presidente estadounidense dialogaron de temas comerciales en medio de las negociaciones para un acuerdo entre ambos países

Modi aseguró que redujo las

Habilitaron a una aerolínea argentina fundada por jóvenes a operar vuelos locales e internacionales

Humming Airways obtuvo la autorización oficial para brindar servicios de transporte aéreo de pasajeros y carga

Habilitaron a una aerolínea argentina

La incertidumbre electoral llevó a los mercados a apostar a ciegas en lugar de invertir

Hubo intervención conjunta del Banco Central y del Tesoro de EEUU para evitar que el dólar perfore la banda superior

La incertidumbre electoral llevó a

Dólar, tasas, acciones y bonos: cómo se movió el mercado financiero en la recta final hacia las elecciones

En la cuenta regresiva hacia el 26 de octubre, las decisiones de inversión reflejaron una combinación de tensión e incertidumbre

Dólar, tasas, acciones y bonos:
ÚLTIMAS NOTICIAS
ARCA flexibilizó el régimen de

ARCA flexibilizó el régimen de facilidades: quiénes pueden adherirse

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 22 de octubre

Dos personas murieron en un accidente en el Acceso Oeste: trabajan peritos y bomberos

Javier Milei afronta su momento más peligroso hasta la fecha

La mamá de la joven argentina que era buscada en España recibió un llamado de la Policía y viaja para encontrarse con su hija

INFOBAE AMÉRICA
Impulsan en Uruguay un shock

Impulsan en Uruguay un shock de inmigración para revertir la caída de la población en el país

El Museo del Louvre reabrió tres días después del robo de joyas imperiales, pero la Sala Apolo sigue clausurada

Plan Cóndor: condenado en Italia a prisión perpetua ex represor uruguayo por el crimen de tres personas

Lula da Silva y Donald Trump se reunirán este domingo en Malasia

JD Vance se reunió con Netanyahu y advirtió que desarmar a Hamas y reconstruir Gaza será una “tarea muy difícil”

TELESHOW
Pampita aclaró sus dichos sobre

Pampita aclaró sus dichos sobre Evangelina Anderson que generaron polémica: “No hablo mal de otras mujeres”

Marixa Balli jugó con un enigmático hombre ideal en MasterChef Celebrity: “Los futbolistas no son lo mío”

Melody Luz se decidió por un jugado cambio de imagen y regresó a un antiguo look: “Soy otra”

Zaira Nara confesó que alcanzó una nueva marca en su etapa como soltera: “Es un momento récord en mi vida”

La Joaqui, a corazón abierto sobre Luck Ra tras sus dolorosas historias del pasado: “Es mi primer amor”