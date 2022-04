Aníbal Fernández aseguró que el gobierno porteño autorizó la protesta del campo y se desligó del operativo de seguridad

Aníbal Fernández

La protesta del campo prevista para mañana puso en el centro de la escena al ministro de Seguridad Aníbal Fernández, quien ayer advirtió a los ruralistas “que ni sueñen entrar con tractores a Capital”, pero este mediodía matizó sus palabras y aclaró que el gobierno nacional no estará involucrado en el operativo de prevención.

“Nosotros no tenemos jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires, nos ocupamos solamente de los espacios federales”, dijo Fernández en el inicio de la rueda de prensa que ofreció en Casa Rosada. “Somos responsables de Casa de Gobierno y de la Catedral”, aclaró.

En ese sentido, el ministro de Seguridad contó que esta mañana se comunicó con su par porteño, Marcelo D’Alessandro, quien le anticipó que la administración de CABA autorizó el ingreso de tractores: “No tenemos nada que hacer nosotros entonces. No vamos a participar (del operativo), solamente lo haremos cuidando los espacios federales como corresponde, lo otro lo hará la Policía de la Ciudad”.

El ministro convocó a la conferencia de prensa que se realizó en el segundo piso de la Casa de Gobierno de forma inesperada un rato después de que se reuniera en la residencia de Olivos con el presidente Alberto Fernández . A tal punto, que varios integrantes del equipo de prensa de Presidencia, caminaban con paso apurado por los pasillos de Balcarce 50 para que sus declaraciones pudieran difundirse por los canales oficiales.

El Poder Ejecutivo quiso bajarle el tono a las palabras desafiantes del ministro ante la protesta que es organizada para este sábado 23 de abril al mediodía por productores autoconvocados bajo el lema “Campo + Ciudad”. Anibal Fernández había dicho este jueves por la noche en C5N que “lo van a hacer en donde pongan la cámara de televisión, eso pasó siempre de la misma manera. ¿Qué van a entrar a Capital Federal con los tractores? Ni lo sueñen...“.

“¿Si vamos a tomar alguna acción? Ninguna. Nos corremos nosotros, como hacemos siempre. No hay nada que tengamos que hacer nosotros. Si están autorizados, están autorizados”, aclaró.

El funcionario dijo que se reunió con los responsables de cada una de las fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, para comunicarles la decisión gubernamental de no intervenir.

Ante las declaraciones de Aníbal Fernández, los diputados de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Pablo Torello, el ex diputado José Luis Patiño y el ciudadano Yamil Santoro presentaron una acción de amparo para “garantizar” que los tractores que se movilizarán el próximo 23 de abril a Plaza de Mayo puedan circular de manera libre.

Foto de archivo: un tractor descarga granos de soja en un silo en un campo en la ciudad de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. 8 abr, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian/

La manifestación tiene previsto concentrarse a las 12 en la intersección de las avenidas Udaondo y del Libertador y de allí se dirigirán hacia Plaza de Mayo.

El ministro también le respondió en su conferencia de prensa “express” que duró apenas 10 minutos y tuvo cuatro preguntas de los periodistas acreditados al ex titular de la cartera de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, Luis Etchevehere, quien había dicho que esta situación se parecía a la de la 125, por la resolución de 2008 del gobierno de Cristina Kirchner. “La 125 la hizo (Martín) Lousteau. ¿Por qué no le preguntan a él que está con ellos?”, respondió Fernández. “Lo que se buscaba en aquel momento era que los productores más chicos tuvieran alguna posibilidad por la cercanía de una renta extraordinaria”, sostuvo.

“Estamos discutiendo ahora las políticas que tienen que ver con la gestión. El ministro de Economía (Martín Guzmán) ya dijo que no va a haber aumento de retenciones”, agregó.

“Lo que quiero dejar en claro, es que le quiero pedir disculpas a los periodistas que me quisieron consultar esta mañana en la puerta del ministerio. No soy antiproductor. Si necesitan manifestarse a mí nunca me molestó que se manifieste nadie, de ninguna manera”, completó.

