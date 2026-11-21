Mientras algunas prestaciones lograron recomponer su capacidad de compra, otras quedaron rezagadas por decisiones de política de ingresos que perdieron efectividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La recuperación que habían mostrado los haberes de los jubilados y las asignaciones sociales desde el cambio de gobierno en diciembre de 2023 encontró un límite en los últimos doce meses. Mientras la inflación continuó desacelerándose, las canastas básicas que utiliza el Indec para medir pobreza (total) e indigencia (alimentaria) avanzaron a un ritmo superior.

Los datos surgen de un procesamiento de las series oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el período comprendido entre noviembre de 2023 y octubre de 2026. En esos casi tres años, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba de 354,1%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 332,8% y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) avanzó 311,4 por ciento.

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Sin embargo, detrás de esos promedios convivieron realidades muy distintas. Mientras algunas prestaciones lograron recomponer su capacidad de compra, otras quedaron rezagadas por decisiones de política de ingresos que perdieron efectividad frente al paso del tiempo y la inflación acumulada.

El bono congelado amplió la brecha entre jubilados

La principal diferencia dentro del sistema previsional estuvo marcada por el tratamiento del bono extraordinario destinado a quienes perciben los haberes más bajos.

La jubilación mínima sin bono pasó de $87.459,76 en noviembre de 2023 a $435.748,51 en octubre de 2026. Gracias a la actualización por movilidad, acumuló una mejora real de 9,7% frente al IPC. También incrementó su capacidad de compra respecto de las canastas básicas: ganó 15,1% frente a la CBT y 21,1% frente a la CBA.

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La principal diferencia dentro del sistema previsional estuvo marcada por el tratamiento del bono extraordinario destinado a quienes perciben los haberes más bajos

La situación fue muy diferente entre quienes cobran la jubilación mínima con bono. El ingreso total pasó de $124.459,76 a $505.748,51, una evolución nominal de 306,4% que no logró seguir el ritmo de la inflación. El resultado fue una pérdida real de 10,5% durante el período.

La explicación está en el congelamiento del refuerzo extraordinario. El bono permanece en $70.000 desde marzo de 2024. Mientras los haberes fueron ajustándose mes a mes, esa suma fija perdió peso dentro del ingreso total.

La licuación fue significativa. Si al inicio de la gestión el bono representaba cerca de un tercio del ingreso de un jubilado de la mínima, hacia octubre de 2026 su participación se había reducido a apenas 14 por ciento.

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La diferencia también aparece al observar el conjunto del sistema. Dado que el 67,93% de los jubilados percibe la mínima alcanzada por el bono, el promedio general de las prestaciones previsionales registró una pérdida real acumulada de 5,5% frente a la inflación desde noviembre de 2023.

Las canastas básicas crecieron más que la inflación

La señal de alerta más clara surge al analizar exclusivamente los últimos doce meses.

El promedio general de las prestaciones previsionales registró una pérdida real acumulada de 5,5% frente a la inflación desde noviembre de 2023

Entre octubre de 2025 y octubre de 2026, la inflación general acumuló 33,1%. Sin embargo, la Canasta Básica Total aumentó 39,2% y la Canasta Básica Alimentaria 39,9%, reflejando que los bienes esenciales se encarecieron bastante más que el promedio de la economía.

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Ese comportamiento terminó afectando a prácticamente todos los ingresos sociales y previsionales. La jubilación mínima con bono aumentó 27,6% nominal en ese período. Eso implicó una caída real de 4,1% frente al IPC, pero el retroceso fue aún más profundo frente al costo de vida básico: perdió 8,3% frente a la CBT y 8,8% frente a la CBA.

La comparación con la línea de pobreza muestra con claridad ese deterioro. Mientras en noviembre de 2023 un jubilado que cobraba la mínima con bono prácticamente igualaba el valor de la CBT para un adulto equivalente, en octubre de 2026 su ingreso quedó $41.177 por debajo de ese umbral.

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Incluso los haberes que lograron acompañar la inflación sintieron el impacto del mayor aumento de alimentos y bienes esenciales. Las jubilaciones actualizadas exclusivamente por movilidad registraron una mejora marginal frente al IPC durante el último año, pero retrocedieron más de 4% cuando la comparación se realiza contra las canastas básicas.

La AUH sigue siendo la gran ganadora del periodo

La trayectoria de la Asignación Universal por Hijo (AUH) fue muy diferente.

Las jubilaciones actualizadas exclusivamente por movilidad registraron una mejora marginal frente al IPC durante el último año

Impulsada por la duplicación aplicada al inicio de la gestión y por las posteriores actualizaciones por movilidad, la prestación pasó de $17.093 en noviembre de 2023 a $156.588 en octubre de 2026.

En el acumulado de 35 meses de gestión Milei, la AUH registró una suba nominal de 816,1% y una mejora real de 101,7% frente a la inflación. También más que duplicó su capacidad de compra respecto de las canastas del Indec, con avances de 111,7% frente a la CBT y de 122,7% frente a la CBA.

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La mejora se refleja incluso en términos de cobertura alimentaria. Mientras a fines de 2023 la asignación equivalía al 28,5% del valor de una canasta alimentaria para un adulto, tres años después alcanzaba para cubrir el 63,6 por ciento.

Sin embargo, el desempeño reciente muestra una desaceleración de esa recuperación. Durante el último año la AUH avanzó 33,5%, prácticamente en línea con la inflación. Eso le permitió conservar su poder adquisitivo frente al IPC, pero no frente al encarecimiento de los bienes esenciales.

La prestación perdió 4,1% respecto de la Canasta Básica Total y 4,5% frente a la Alimentaria.

Una señal de alerta para los ingresos sociales

La evolución de los ingresos sociales y previsionales también se mantiene bajo observación de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en diferentes revisiones del programa argentino destacó la necesidad de preservar mecanismos de protección para los sectores más vulnerables durante el proceso de estabilización económica.

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La foto de casi tres años de gestión deja así ganadores y perdedores. La AUH exhibe una recuperación histórica en términos reales y los haberes actualizados íntegramente por movilidad lograron recomponer parte del terreno perdido. Pero el último año mostró una dinámica distinta: las canastas básicas crecieron mucho más rápido que la inflación y comenzaron a descontar parte de esas mejoras.

La AUH exhibe una recuperación histórica en términos reales y los haberes actualizados íntegramente por movilidad lograron recomponer parte del terreno perdido

En ese escenario, los jubilados que dependen de la mínima con bono aparecen como el grupo más afectado.

El congelamiento del refuerzo de $70.000 amplió la brecha dentro del sistema previsional, deterioró su capacidad de compra frente al costo de vida y los dejó más expuestos al avance de la pobreza y al encarecimiento de los alimentos.

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