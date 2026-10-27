El staff del FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con la Argentina y allanó el camino para un desembolso de USD 900 millones

El entendimiento corresponde a la tercera revisión del programa de 48 meses bajo el Servicio Ampliado. (REUTERS/Benoit Tessier)

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que alcanzó un acuerdo a nivel técnico con la Argentina para completar la tercera revisión del programa de 48 meses bajo el Servicio Ampliado. El entendimiento aún requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo.

El organismo destacó el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y la acumulación de reservas. Según el comunicado, el BCRA compró cerca de USD 16.000 millones en lo que va de 2026 y la revisión sería tratada a principios de diciembre.

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La aprobación de la tercera revisión del acuerdo a nivel del personal del FMI resulta un paso fundamental, ahora solo resta que el directorio del organismo internacional lo trate. Una vez que ello suceda se va a destrabar el desembolso pendiente por USD 900 millones (600 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG)). La cual no va que suceder antes del próximo lunes cuando el Gobierno tiene que enfrentar un vencimiento por USD 800 millones en concepto de intereses con el organismo internacional.

“El programa de las autoridades, respaldado por el FMI, continúa arrojando resultados impresionantes, a pesar de un contexto global más complejo”, destacaron en el comunicado del organismo. En donde aseguran son el resultado de las prudentes políticas fiscales y monetaria que han permitido de la continuidad de la desinflación y la compra de reservas por parte del BCRA.

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En el plano fiscal, el organismo que conduce Kristalina Georgieva, aseguró que el superávit primario de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 seguirá siendo fundamental para el programa. Y que para 2027 se espera un esfuerzo similar como se refleja en el proyecto de presupuesto 2027 que envió el Gobierno al Congreso, siendo el cuarto año consecutivo de orden en las cuentas públicas. “La disciplina en el gasto y las reformas a los marcos tributario y fiscal impulsarán aún más los esfuerzos de consolidación, al tiempo que se protege el gasto prioritario en infraestructura y servicios sociales”, agregaron.

Con respecto a la política monetaria, se destacó que el BCRA seguirá fijando objetivos para los agregados monetarios, los cuales se calibrarán cuidadosamente para apoyar la desinflación y la acumulación de reservas, preservando al mismo tiempo la flexibilidad del tipo de cambio dentro del sistema de bandas cambiarias. “Se continuarán los esfuerzos para fortalecer las operaciones de liquidez, mejorar la transmisión de la política monetaria y respaldar la continua monetización de la economía y una expansión prudente del crédito”, afimaron.

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Compra de reservas

A nivel de reservas internacionales del BCRA, el FMI sostuvo que para fortalecer la resilencia, la entidad que conduce Santiago Bausili va a seguir comprando. Lo que se complementará con la implementación sostenida de la estrategia de financiamiento en divisas de las autoridades, que continuará movilizando financiamiento de los mercados de capitales nacionales, socios oficiales y los ingresos por privatizaciones.

El organismo que conduce Kristalina Georgieva, marcó que las autoridades acordaron mantener la disposición para acceder a los mercados internacionales de capitales cuando las condiciones lo permitan. (Foto: Reuters/Tomas Cuesta)

“Las autoridades acordaron mantener la disposición para acceder a los mercados internacionales de capitales cuando las condiciones lo permitan y activar líneas de crédito contingentes según sea necesario”, marcaron en el FMI. Nuevamente, el organismo internacional le señalo al equipo económico que el objetivo final tiene que ser volver a salir al mercado internacional. Una posibilidad que hoy es más complicada -con un riesgo país por arriba de los 750 puntos básicos (p.b.)- en comparación con julio cuando estaba en 400 p.b..

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También en el organismo apuntan a que el Gobierno le de prioridad a la profundización de los mercados de capitales nacionales, la ampliación del acceso a financiación a largo plazo, la facilitación de la ejecución de inversiones estratégicas en el marco del RIGI y el impulso de las concesiones de infraestructura recientemente adjudicadas. Junto con las reformas laborales y de mercado implementadas a principios de este año.

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