Las leyes que regulan los regímenes especiales fijan condiciones propias para el cálculo inicial y la actualización de los haberes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En la Argentina hay 3.411 personas que perciben cada mes una jubilación superior a los $10 millones. Se trata de un grupo reducido dentro del universo de beneficiarios del sistema previsional, pero que concentra haberes muy por encima de los que recibe la mayoría de los jubilados. Más de siete de cada diez pertenecen al Poder Judicial, mientras que otro 16,7% corresponde a integrantes del Servicio Exterior.

De acuerdo con el economista Luis Campos, 2.445 de esas prestaciones corresponden a ex integrantes del Poder Judicial, lo que representa el 71,7% del total. Otros 569 beneficiarios (16,7%) pertenecen al Servicio Exterior de la Nación.

PUBLICIDAD

La explicación de estos montos está vinculada con la existencia de regímenes especiales, que establecen condiciones diferentes a las del régimen general en aspectos como la edad de retiro, los años de servicio necesarios, el cálculo del haber inicial y la movilidad de las prestaciones. También contemplan distintas tasas de aportes personales y contribuciones patronales.

El Poder Judicial concentra el 71,7% de las prestaciones previsionales que superan los $10 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Cippec, en Argentina conviven al menos cinco tipos de regímenes previsionales distintos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que funciona como esquema general. El primero corresponde a los regímenes diferenciales, destinados a trabajadores que realizan tareas especialmente exigentes o que implican condiciones laborales adversas, capaces de provocar un envejecimiento prematuro.

PUBLICIDAD

En segundo lugar se encuentran los regímenes especiales, que establecen condiciones particulares para acceder a las prestaciones jubilatorias en función de determinados méritos que justifican ese tratamiento.

Una tercera categoría comprende los sistemas previsionales de las fuerzas armadas y de seguridad. Estos cuentan con administraciones propias e independientes y su existencia se sustenta tanto en el reconocimiento de méritos como en las características específicas de las funciones que desempeñan sus integrantes.

El cuarto grupo abarca los regímenes provinciales, que incluyen tanto los sistemas destinados a empleados públicos como las cajas previsionales de profesionales independientes. Su continuidad responde, principalmente, a razones vinculadas con la inercia legal.

PUBLICIDAD

Por último, se encuentran las pensiones no contributivas, que se conceden ante situaciones de vulnerabilidad extrema o en reconocimiento de méritos y circunstancias particulares. Dentro de este universo están contemplados, entre otros, ex presidentes, medallistas olímpicos, ganadores del Premio Nobel, ex combatientes de Malvinas y víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

Cuánto cobran los regímenes especiales

El informe de Estadísticas de la Seguridad Social de ANSES correspondiente al tercer trimestre de 2026 permite dimensionar las diferencias entre estos sistemas. En septiembre, el organismo liquidó 276.397 beneficios correspondientes a regímenes especiales, que representaron apenas el 3,7% del total de las prestaciones contributivas, pero concentraron el 14,2% de las erogaciones.

PUBLICIDAD

Los regímenes especiales representaron el 3,7% de las prestaciones contributivas, pero concentraron el 14,2% de las erogaciones de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

El haber medio de estos regímenes alcanzó los $2.805.311, frente a los $644.005 del régimen general. Es decir, el promedio de las prestaciones especiales fue 4,4 veces superior al del sistema común y equivalió a 6,5 haberes mínimos.

Las diferencias son todavía mayores cuando se observan algunos sectores en particular. Los beneficios del Servicio Exterior registraron un haber medio de $13.466.943, el más elevado entre los regímenes contemplados en el relevamiento. En el Poder Judicial de la Nación, el promedio fue de $9.104.006, mientras que en los poderes judiciales de las provincias con cajas transferidas a la Nación llegó a $7.520.667.

PUBLICIDAD

En el caso del Servicio Exterior, el promedio superó los $10 millones mensuales. Dentro del Poder Judicial, en cambio, el promedio se ubicó por debajo de ese umbral, aunque existe un conjunto de beneficiarios cuyas prestaciones individuales lo superan.

El relevamiento también muestra diferencias según el tipo de prestación. En el Poder Judicial de la Nación, las jubilaciones tuvieron un haber medio de $9.815.856 y las pensiones, de $6.973.263. En el Servicio Exterior, los promedios fueron considerablemente más altos: $15.707.652 para las jubilaciones y $9.363.173 para las pensiones.

Por qué tienen derecho a cobrar esos montos

Los regímenes especiales están contemplados en distintas leyes y fueron diseñados para determinados sectores de trabajadores. En el caso del Poder Judicial de la Nación, el marco normativo es la Ley 24.018, modificada por la Ley 27.546, mientras que las prestaciones del Servicio Exterior se encuentran reguladas por la Ley 22.731, también modificada por la Ley 27.546.

PUBLICIDAD

Estos esquemas tienen reglas propias para determinar cuánto cobra cada beneficiario una vez que se retira. Por ese motivo, sus haberes pueden diferir sustancialmente de los que se calculan bajo las condiciones del régimen general.

En términos generales, la diferencia se origina en las fórmulas de determinación del haber inicial y en los mecanismos de actualización previstos para cada sector. De esta manera, quienes reúnen los requisitos establecidos por la normativa específica acceden a prestaciones calculadas bajo parámetros distintos a los de la mayoría de los trabajadores.

El informe de ANSES incluye, además del Poder Judicial y el Servicio Exterior, a docentes, docentes universitarios, investigadores científicos y tecnológicos y trabajadores de Luz y Fuerza dentro del universo de regímenes especiales. Sin embargo, sus haberes medios se encuentran considerablemente por debajo de los registrados en los dos sectores que concentran la mayor parte de las prestaciones superiores a los $10 millones.

PUBLICIDAD

Así, mientras el régimen general reúne la mayor cantidad de jubilaciones y pensiones del país, un grupo acotado de beneficiarios percibe ingresos previsionales muy superiores gracias a las condiciones particulares que establecen las leyes para determinadas actividades.