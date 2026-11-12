Economía

La canasta básica saltó 3,5% en octubre y una familia tipo ya tiene que ganar $1.690.000 para no ser pobre

El aumento de la CBT fue el más alto registrado en los últimos ocho meses. En los últimos doce meses, las subas rozan el 40 por ciento

El aumento de canasta de alimentos registró el incremento más marcado de los últimos ocho meses (REUTERS/Agustin Marcarian)
El aumento de canasta de alimentos registró el incremento más marcado de los últimos ocho meses (REUTERS/Agustin Marcarian)
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En línea con la aceleración de los precios general, la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 3,5% en octubre, el incremento más marcado de los últimos ocho meses. De esta forma, una familia tipo ya debe ganar al menos $1.690.000 para cubrir el 100% de sus necesidades en un mes, según los datos informados por el Indec. Cualquier hogar que tenga ingresos por debajo de ese monto, es técnicamente considerado “pobre”.

También la Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvo un aumento por encima del 3% (subió 3,1% en octubre). El indicador, que mide cuánto debe gastar una familia tipo por mes para cubrir todas sus necesidades alimentarias, alcanzó así los $761.261 el mes pasado.

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Ambas canastas tuvieron subas mayores al IPC, que avanzó 2,2% en octubre, lo que demuestra que los productos de primer necesidad se encarecieron a un ritmo mayor que el promedio de los precios de la economía.

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