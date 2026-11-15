Marcela Cristini, economista de FIEL: “Parte del saldo comercial tendrá como destino el pago de la deuda externa”

"El valor exportado crece a dos dígitos. Ese tipo de crecimiento fue una característica propia de países en desarrollo como Chile o los del Este de Asia cuando lograron su despegue de crecimiento"

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Después de la pérdida de representatividad parlamentaria del gobierno de Donald Trump, y de la reelección de Luiz Ináçio Lula da Silva para un cuarto período como presidente de Brasil, con los consecuentes efectos sobre los precios internacionales de las materias primas —en particular del petróleo, en el primer caso, y la depreciación del real, en el segundo—, se abrió para Argentina una ventana de desafíos para consolidar el crecimiento de las exportaciones.

La debilidad que mantiene el consumo interno llevó a que cada vez más empresas se sumen a la incursión en el comercio exterior, tanto de productos primarios y sus manufacturas como de los eslabones de la cadena industrial y de servicios en general. Según el Santander Global Trade Barometer 2026, que el banco español presentó en los últimos días, el 66% de las empresas argentinas que operan únicamente en el mercado local evalúa expandirse al exterior en los próximos tres años, con China, Chile y Brasil como principales destinos.

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Frente a este escenario, Infobae entrevistó a Marcela Cristini, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), especialista en economía internacional y en el seguimiento del Mercosur.

— El año cierra con un aumento de las cantidades exportadas en todos los grandes rubros ¿Cuáles considera que fueron los principales factores detrás de esta suba?

— El desempeño exportador argentino es, efectivamente, para destacar en este último par de años. En ambos años, el valor exportado crece a dos dígitos. Ese tipo de crecimiento fue una característica propia de países en desarrollo como Chile o los del Este de Asia cuando lograron su despegue de crecimiento. Por lo tanto, constituye una buena noticia.

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“Ya superamos el hito de los USD 100.000 millones, y una característica a destacar es que ha comenzado un proceso de mayor diversificación del patrón exportador”

Si consideramos los últimos 12 meses hasta septiembre, ya superamos el hito de los USD 100.000 millones, y una característica a destacar es que ha comenzado un proceso de mayor diversificación del patrón exportador. Estos resultados muy positivos no se concentran en pocos productos, aunque algunos destaquen más por la novedad, como el caso del petróleo o el litio. Lo que se observa es también un crecimiento en las exportaciones regionales y en los complejos tradicionales de la agroindustria o la industria y minería: aluminio, oro y plata, automotores de carga.

Los principales factores de ese crecimiento son de orden macroeconómico y burocrático. La convergencia macroeconómica a partir de una situación de gran incertidumbre en 2023 alentó la recomposición de los negocios para normalizar los volúmenes de los complejos exportadores tradicionales. A eso se sumó un capítulo esencial: la facilitación del comercio, eliminando los controles de cantidades que nunca funcionaron para proteger “la mesa de los argentinos”, como se pregonaba.

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Es alentador que esta situación se haya dado con medidas de “normalización” de los mercados, porque significa que cuando se logre un aumento significativo de la inversión productiva, estaremos en condiciones de ampliar aún más los resultados del intercambio comercial.

"Es alentador que esta situación se haya dado con medidas de “normalización” de los mercados, porque significa que cuando se logre un aumento significativo de la inversión productiva, estaremos en condiciones de ampliar aún más los resultados"

Se puede también añadir que algunos mercados fueron muy favorables a nuestros productos (carne a China y Estados Unidos) y que Vaca Muerta fue un factor muy importante. Pero el aprovechamiento de las oportunidades depende centralmente del ambiente de negocios, cuya recuperación actual genera, además, expectativas positivas por la intención de las autoridades económicas de normalizar inversiones en logística y reducir paulatinamente la carga tributaria.

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— ¿En qué medida las desregulaciones y el aumento de la productividad laboral contribuyen, de manera indirecta, a mejorar la competitividad de la producción nacional?

— En la Argentina, las fluctuaciones en el nivel de actividad, en el nivel de precios, la tasa de interés y el tipo de cambio son de un orden de magnitud muy superior al de países en desarrollo comparables. Nuestros vecinos de la región (Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia) muestran desde hace mucho las virtudes de la estabilidad macroeconómica, con tasas de inversión más altas que las nuestras: equivalentes al 17%-25% de su PBI en 2025, mientras que la de la Argentina fue del 13%, e ingresos por cápita crecientes. En ese contexto, el tipo de cambio es un factor más que se irá adecuando en el proceso de convergencia.

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“Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, muestran desde hace mucho las virtudes de la estabilidad macroeconómica”

En cambio, en mi opinión, los factores de competitividad más estructurales son los que deberían concitar mayor preocupación al requerir más inversiones y tiempo para su desarrollo. Por ejemplo, los costos logísticos, la incorporación de tecnología en un contexto de revolución tecnológica internacional o la disponibilidad de crédito de mediano plazo para financiar el crecimiento empresarial son temas de agenda que requieren atención y mayor coordinación público-privada.

— ¿Cuánto incidieron los acuerdos comerciales multilaterales?

— Los acuerdos preferenciales de comercio e inversiones son un elemento necesario del comercio internacional actual, en particular en un mundo que muestra una importante fragmentación política y económica. El Mercosur, que condiciona nuestra política comercial, nació como un acuerdo proteccionista, con altos aranceles hacia el resto del mundo, y no registró cambios significativos hasta muy recientemente.

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"El Mercosur, que condiciona nuestra política comercial, nació como un acuerdo proteccionista, con altos aranceles hacia el resto del mundo, y no registró cambios significativos"

Históricamente, el Mercosur cuenta con una red de acuerdos comerciales que cubre casi toda Sudamérica y buena parte de América Latina en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), además de acuerdos vigentes con Israel, Egipto, la Unión Aduanera de África Austral (SACU) e India. Al presente hay negociaciones abiertas con Canadá, Japón, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, El Salvador y Vietnam.

En una iniciativa unilateral, la Argentina presentó una solicitud formal de adhesión para ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp). Es interesante notar que este acuerdo es un “sobreviviente empoderado” de una iniciativa de la que los Estados Unidos se retiraron en 2017, durante la primera presidencia de Trump: el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).

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"El acuerdo Mercosur-Unión Europea, caracterizado por su proteccionismo agrícola, llevó más de un cuarto de siglo de negociación, aún está bajo estudio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea"

La coordinación de los socios del Mercosur para ampliar acuerdos es positiva y favorece la inserción internacional de la Argentina. En el caso del acuerdo Mercosur-Unión Europea, caracterizado por su proteccionismo agrícola, llevó más de un cuarto de siglo de negociación, aún está bajo estudio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y funciona con un esquema provisorio.

No obstante, amplía el ingreso a un mercado de países desarrollados, como también lo hacen el acuerdo con la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y el acuerdo bilateral de la Argentina con Estados Unidos de febrero de 2026, aunque este último sea de carácter parcial. En esos casos se abrieron cuotas para productos agroindustriales que, por ser los más protegidos en esos países, resultaron muy convenientes para la Argentina.

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“La producción de productos básicos de la Argentina le imprime la categoría de global trader, con envíos a más de 120 países en el mundo”

A la vez, debe recordarse que la producción de productos básicos de la Argentina le imprime la categoría de global trader, con envíos a más de 120 países en el mundo.

— La reelección de Luiz Ináçio Lula da Silva para un cuarto mandato presidencial generó una reacción negativa en los mercados de Brasil. ¿Qué efecto puede tener este escenario sobre las perspectivas del intercambio comercial bilateral?

— Desde los años 90, la construcción del Mercosur llevó a un flujo de negocios intra-acuerdo que se mantuvo hasta el ingreso de China a la región. Este país desplazó a la Argentina como socio principal de Brasil y también se posicionó como tercer o cuarto socio de la Argentina. La condición de China como “fábrica del mundo” no pudo ser compensada por el proteccionismo histórico del Mercosur, y su consecuencia fue la reducción de la importancia del intracomercio del grupo.

En general, las relaciones económicas y de inversión entre los dos principales socios del Mercosur se han mantenido lejos de los vaivenes políticos locales e internacionales. En cambio, un factor de preocupación es la posible afectación del intercambio “administrado” automotriz entre Brasil y la Argentina debido a la introducción de los autos eléctricos chinos a través de inversiones directas de China en Brasil. En ese caso, una mayor afinidad política entre los socios podría ayudar a suavizar los efectos de esas inversiones, coordinando actividades a ambos lados de la frontera.

"Un factor de preocupación es la posible afectación del 'intercambio administrado' automotriz entre Brasil y la Argentina"

Por otra parte, la Argentina tiene una oportunidad importante con el envío de gas de Vaca Muerta a Brasil. Y esta ventaja local no se vería afectada por factores estratégicos en la medida en que el abastecedor histórico de Brasil, que era Bolivia, ya no estaría en condiciones de mantener el suministro.

Me parece que los principales problemas entre la Argentina y Brasil se verán no en el intercambio bilateral, sino en la necesidad de coordinar negociaciones con otros países, como las de las cuotas en el acuerdo con la Unión Europea. Siendo Brasil el mercado más grande de América del Sur y nuestro principal socio comercial, Argentina va a tener que ajustar su diplomacia económica acompañando al sector privado para, por lo menos, mantener el vínculo construido hasta el presente.

— Tras la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, que le hizo perder el control del Congreso, ¿cree que se debilitará la capacidad de Donald Trump para avanzar con su agenda comercial?

— La política comercial del presidente Trump ya había sido limitada seriamente cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró ilegales sus “aranceles recíprocos”. Desde entonces, los aranceles vigentes y algunos nuevos se basan en leyes específicas que tienen alcance limitado.

“La política comercial del presidente Trump ya había sido limitada seriamente cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró ilegales sus ‘aranceles recíprocos’”

Lo que creo que sí será un resultado de las elecciones en los Estados Unidos es un esfuerzo por mostrar la capacidad del gobierno estadounidense para cerrar los conflictos surgidos de la invasión de Rusia a Ucrania y, de responsabilidad directa, el del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, luego de un episodio en el que este último país sembró serias dudas sobre el alcance de su programa nuclear. Si tuviera éxito en ambos casos, eso ayudaría a retrotraer los precios del petróleo y a normalizar el abastecimiento mundial de trigo, girasol y fertilizantes.

En todos los casos, la Argentina no sería damnificada, ya que se mantiene, junto con Brasil, como un abastecedor “seguro” al resto del mundo, y esa condición tiene un valor extraordinario luego de los shocks recientes en los mercados de energía y alimentos.

"Se mantendrá como una consecuencia negativa de las iniciativas comerciales del gobierno del presidente Donald Trump es el desgaste de las instituciones multilaterales, en particular de la Organización Mundial del Comercio (OMC)"

Lo que sí se mantendrá como una consecuencia negativa de las iniciativas comerciales del gobierno del presidente Donald Trump es el desgaste de las instituciones multilaterales, en particular de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La globalización y el multilateralismo comercial ayudaron al desarrollo de los países, y su retroceso afecta un factor de crecimiento muy importante que sostenía la apertura de los mercados y la igualdad de trato económico entre países más avanzados y países en desarrollo.

Es probable que esa consecuencia pueda ser revertida en el futuro, pero requerirá esfuerzos de negociación y renovación de instituciones que dependerán de la conformación de nuevos liderazgos en un mundo que continuará fragmentado por la competencia económica entre China y los principales países avanzados, y por los temas de seguridad nacional combinados con la necesidad de coordinación de los desarrollos de la inteligencia artificial.

— El equipo económico contabiliza los dólares excedentes del intercambio comercial como una de las fuentes para la acumulación de reservas. ¿Qué opina de esta estrategia? ¿Es habitual, en el resto del mundo, que exportadores e importadores deban recurrir obligatoriamente al Banco Central para liquidar sus divisa o para comprarlas?

— En los países en desarrollo, el crecimiento se financia en buena medida con el “ahorro externo”, es decir, con el saldo del balance comercial combinado con el endeudamiento del sector privado y público en los mercados. El ingreso de capitales externos y el saldo del balance comercial amplían las capacidades de financiamiento por vía de un sistema financiero local que también se va desarrollando y ganando en profundidad.

“En los países en desarrollo, el crecimiento se financia en buena medida con el ‘ahorro externo’, es decir, con el saldo del balance comercial combinado con el endeudamiento del sector privado y público en los mercados”

Dada la historia macroeconómica de la Argentina y la existencia de una deuda externa pública que encuentra dificultades para su renovación (rollover), por el momento, al menos parte del saldo comercial tendrá como destino el pago de la deuda externa a través de compras del Tesoro al Banco Central. Dadas esas restricciones, a las que podrían sumarse episodios de inestabilidad local, por razones políticas, o importada, por inestabilidad financiera internacional y refinanciamientos de... deuda de países de altos ingresos, no queda mucho espacio para otras alternativas.

La Argentina ha operado en el pasado con reservas internacionales muy bajas que no la protegieron de episodios de crisis internacionales, y con esa lección aprendida, la acumulación de reservas debería mantenerse como un objetivo importante. En ese contexto, se requerirá más tiempo y mucha prudencia para liberar el “control de cambios”, con el fin de que las empresas puedan hacer una administración propia de las divisas que generan, como ocurre en la gran mayoría de países con economía de mercado.

"La Argentina ha operado en el pasado con reservas internacionales muy bajas que no la protegieron de episodios de crisis internacionales"

Además del contexto local, como ya anticipé, los mercados internacionales enfrentan varios motivos de inestabilidad. Entre ellos cabe mencionar:

el exceso de endeudamiento de los países de altos ingresos y su necesidad de refinanciamiento,

la variabilidad de los mercados financieros debida a las dudas sobre los desarrollos de la IA y sus centros de datos,

el menor crecimiento general y el de China en particular, y

las mayores tasas de inflación en algunos países centrales (Estados Unidos y países de la Unión Europea), acompañadas por aumentos de las tasas de interés de referencia.

Todo ello no permite descartar algún episodio crítico. Esta situación continuará aun cuando se solucione el problema del alto precio del petróleo. En consecuencia, el regreso de la Argentina a los mercados financieros internacionales, de lograrse, será un proceso que demandará tiempo.

— Si tuviera que proyectar un número, ¿cuánto podrían crecer las exportaciones argentinas en 2027 respecto de este año? ¿Qué sector tiene, hoy, el mayor potencial para liderar el salto exportador del próximo año, además del minero y energético?

— El 2027 será, probablemente, un nuevo año de crecimiento exportador. La magnitud de ese crecimiento dependerá en una medida importante de lo que ocurra con los precios en los mercados internacionales, que están sometidos a fuerte volatilidad.

Hasta el momento, la Argentina ha gozado de términos de intercambio favorables (los precios de sus exportaciones subieron por encima de los de sus importaciones), pero esa tendencia podría no mantenerse si se normaliza el precio del petróleo. En ese caso, dependeremos de los aumentos de los volúmenes exportados, que prometen una evolución positiva sobre todo en combustibles, gas y minería.

Hasta el momento, la Argentina ha gozado de términos de intercambio favorables (los precios de sus exportaciones subieron por encima de los de sus importaciones), pero esa tendencia podría no mantenerse si se normaliza el precio del petróleo

El sector agroindustrial también tiene una prospectiva de crecimiento, pero este año enfrenta mayores vicisitudes climáticas con el evento extremo de El Niño.

Para terminar, me gustaría destacar que el eje de la discusión en nuestro país pasó de un periódico ¿Cómo sobrevivir exportando? a ¿Cuáles son las mejores estrategias para el aumento y la diversificación de las exportaciones con una perspectiva de futuro? Y eso es, en sí mismo, una buena noticia.