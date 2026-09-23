Economía

Corredor Andes-Atlántico: Argentina y EEUU firmaron un histórico acuerdo de inversión de hasta USD 7.000 millones para 2027

Es para obras de infraestructura. El convenio lo rubricaron el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado, Chris Landau, en el Consulado argentino en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente de Argentina, Javier Milei (REUTERS/Jonathan Ernst)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente de Argentina, Javier Milei (REUTERS/Jonathan Ernst)
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Enviado especial a New York, Estados Unidos - Argentina y Estados Unidos firmaron esta tarde un histórico acuerdo de inversiones de hasta USD 7.000 millones que serán destinados en 2027 a obras de infraestructura, en general centradas en energía, aunque también incluyen minerales, trasporte y telecomunicaciones.

Se trata de la iniciativa denominada “Corredor Andes-Atlántico” y está destinada a “fortalecer y modernizar la infraestructura que conecta el noroeste de Argentina, rico en minerales críticos, y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos del Atlántico y los mercados occidentales mediante infraestructura moderna de ferrocarriles, oleoductos y gasoductos, puertos, electricidad y tecnología digital”.

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Acorde al comunicado del Departamento de Estado, el Corredor ayudará a movilizar inversiones, ampliará las oportunidades para las empresas estadounidenses y fortalecerá las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluidos el litio, el cobre, el petróleo y el gas.

“Es el primer Corredor de la Alianza para la Infraestructura e Inversión Global en el Hemisferio Occidental, profundizando la integración económica entre EEUU y Argentina y conectando a los inversores con oportunidades en los sectores de energía, minería, infraestructura y tecnología de Argentina”, se destacó.

Corredor Andes-Atlántico
El acto en el consulado argentino

El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado, Chris Landau, en nombre de los presidentes Javier Milei y Donald Trump, sellaron el acuerdo que se anunció en el Consulado de la Argentina en esta ciudad.

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Además, estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo; la jefa comercial del EXIM, Sarah Whitten; Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; Horacio Marín, CEO y presidente de YPF; el embajador Alec Oxenford y Gerardo Díaz Bartolomé, cónsul argentino.

Como adelantó ayer Infobae, buena parte de esos fondos, unos USD 6.000 millones, estarán destinados a Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta que encabeza YPF, junto con la italiana ENI y XRG de Emiratos Árabes, y que es la mayor inversión anunciada en la historia del país, unos USD 51.000 millones. La financiación será respaldada por el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los EEUU (DFC).

Corredor Andes-Atlántico
El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado, Chris Landau

El acuerdo también menciona otros proyecto de energía que podría apoyar, aunque sin mencionar los montos. Entre ellos AMBA I, de transporte de energía eléctrica; en infraestructura de trasporte, se menciona a la Hidrovía, trenes que se privatizarán, como el Belgrano Cargas y otras líneas como la que podría unir Vaca Muerta con Bahía Blanca; y en infraestructura digital, como Arsat, expansión en telecomunicaciones (menciona que la estadounidense Metrotel se quedará con 6 millones de clientes móviles luego de la fusión Telecom-Telefónica) y otros proyectos de cables submarinos y fibras óptica.

“El compromiso del presidente Trump y el liderazgo del presidente Milei se traducen hoy en algo concreto: Estados Unidos y Argentina lanzaron el Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa que conectará la matriz productiva argentina con los mercados de Occidente a través de inversión de EEUU”, posteó el embajador Peter Lamelas.

El Departamento de Estado destacó también que el Corredor conectará las regiones argentinas ricas en recursos, como la Hidrovía y puertos atlánticos, “ayudando a satisfacer la creciente demanda de los sectores energético y minero de Argentina, al tiempo que reduce los cuellos de botella en el transporte y la energía”.

Tuit del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.
Tuit del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas (X)

“Las reformas económicas de Argentina respaldan estas oportunidades: el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ofrece beneficios fiscales, comerciales y cambiarios a largo plazo para inversiones a gran escala en sectores prioritarios”, agregó.

El contexto bélico en Medio Oriente complicó el transporte de energía a través de los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandab, que están en jaque permanente por la Guardia Revolucionaria de Irán y los Huties de Yemen. En este contexto, Argentina se convierte en un socio estratégico de un EEUU que busca permanentemente recursos clave para su desarrollo y cadenas de suministros.

“Vaca Muerta es una oportunidad histórica, con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas. Vengan. Inviertan. Desarróllenla con nosotros. Pero esta invitación tiene un límite: no seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación externa ilegal”, dijo este mediodía Milei en su discurso ante de la Asamblea de la ONU.

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