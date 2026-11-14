Cuáles fueron las provincias con mayor inflación en octubre y dónde subieron menos los precios

En algunas provincias el IPC avanzó hasta 1,2 puntos más que en otras en octubre. (Bloomberg)

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El comportamiento de los precios minoristas a lo largo del país volvió a mostrar disparidades en octubre. Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general aceleró en el décimo mes del año, impulsado principalmente por la dinámica de los servicios regulados y los componentes estacionales, el análisis detallado por jurisdicción deja en evidencia que el impacto de estas subas no golpea a todos los distritos por igual.

Las mediciones oficiales difundidas en las últimas semanas confirman que la variación de los precios responde a factores muy diversos, donde las decisiones vinculadas a los servicios públicos y las particularidades de consumo de cada zona geográfica terminan inclinando la balanza hacia un extremo o hacia el otro dentro del mapa inflacionario federal.

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Al examinar los datos desagregados del décimo mes del año, se encuentra que las jurisdicciones con mediciones oficiales muestran un abanico de variaciones mensuales bien diferenciadas. En el extremo superior del índice mensual se ubica la provincia de Córdoba, que registró el porcentaje más elevado de octubre con una suba del 2,7%, un nivel que se mantuvo por encima de la media general del país.

En segundo lugar, dentro del grupo de las jurisdicciones con mayor incremento mensual, se situó Neuquén con un alza del 2,4%, seguida de cerca por el registro verificado en Río Negro, que alcanzó el 2,28% impulsado fundamentalmente por la presión en los costos de vivienda y servicios básicos. En sintonía con el promedio nacional, Santa Fe marcó un incremento mensual del 2,2%, mientras que Tucumán se ubicó apenas por debajo con una variación del 2,1 por ciento.

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Por el contrario, el otro extremo se encuentran provincias que exhibieron aumentos más moderados durante el mismo período. San Luis se posicionó como el distrito con la menor inflación mensual al registrar un incremento de apenas el 1,5% en octubre, mostrando un comportamiento desacelerado frente al promedio general. En una línea similar se ubicó Mendoza, con una suba mensual contenida en el 1,6%, reflejando una dinámica de precios más suave en comparación con el resto de las jurisdicciones analizadas.

Por su parte, el relevamiento oficial de Jujuy arrojó un alza del 1,8% mensual, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) reportó una variación del 1,9%, completando así el panorama de las jurisdicciones que operan con sistemas estadísticos propios en todo el país.

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La lectura acumulada a lo largo del año

Más allá de la foto mensual que deja octubre, la dinámica acumulada a lo largo de los primeros diez meses del año consolida otra perspectiva sobre el comportamiento inflacionario en las distintas regiones. Al repasar los datos oficiales que miden el trayecto transcurrido desde enero, se observa que Neuquén encabeza el acumulado más alto entre las provincias con mediciones propias, al alcanzar una variación del 28,3 por ciento. Este ritmo sostenido refleja el impacto acumulado de las revisiones en las tarifas energéticas y de los servicios públicos vinculados al desarrollo regional patagónico.

Neuquén es la provincia con mayor inflación acumulada en el año, con una suba del IPC del 28,3% entre enero y octubre. (EFE)

En el bloque intermedio de la medición acumulada se ubican Santa Fe y Tucumán, ambas con un registro del 26,3%, seguidas muy de cerca por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un 26,1% y por Córdoba, que acumuló un 25,1% en lo que va del año. Un poco más atrás se posiciona Río Negro con un incremento acumulado del 24,58% y Mendoza con un 23,5%.

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En tanto, la provincia que exhibe el menor aumento de precios acumulado en lo que va del año entre las jurisdicciones relevadas es San Luis, con una suba del 22,3%, consolidando así una trayectoria anual sensiblemente más moderada que el promedio general del país, que se ubicó en el 26,3% para el mismo período.

Es importante aclarar que sólo se mencionó a las provincias que tienen mediciones de inflación oficiales, por lo que quedaron fuera del análisis jurisdicciones como Catamarca, San Juan y Santiago del Estero, entre muchas otras.