Nuevos resultados de un relevamiento que cuestionó Milei: dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos al 20 de cada mes

El 23,6% de los encuestados asegura que llega a fin de mes, pero sin margen de ahorro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La consultora Zentrix difundió los resultados de su “Monitor de Opinión Pública”, correspondiente a octubre, un estudio de alcance nacional que releva las percepciones de la población sobre la situación económica personal y del país, además de las preferencias políticas. Es la misma consultora cuyos informes sobre el fin de mes fueron cuestionados semanas atrás por el presidente Javier Milei.

Según el informe, sólo el 31,1% de los consultados llega a fin de mes: el 23,6% lo hace sin margen de ahorro y el 7,5% llega y además puede ahorrar. El resto agota sus ingresos antes. El 67,7% lo hace a más tardar el día 20 y el 35,3% no pasa del día 15.

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El endeudamiento aparece como la otra cara de esa situación. El 59,4% de los encuestados tomó una deuda o un crédito en los últimos seis meses, mientras que el 38,9% no lo hizo y el 1,7% no respondió. Entre quienes se endeudaron, el 57,7% lo atribuye a gastos básicos como alimentos y salud, y el 18,3% a tarifas y servicios.

En materia salarial, el 80,6% sostiene que su salario no le está ganando a la inflación, frente al 14,8% que cree que sí y al 4,6% que no sabe o no contesta. Incluso quienes votaron al oficialismo aseguran en su mayoría que sus salarios no le están ganando a la inflación (59 por ciento).

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El informe resume el cuadro general así: “La lectura sobre la economía del país vuelve a deteriorarse, la situación personal permanece estancada y sigue costando llegar a fin de mes”.

Diferencias por clase social y edad

El informe plantea que “la clase social no define sólo cuánto se gana, sino también cuántos días dura el ingreso”. En la clase baja, el 43,8% de los argentinos consultados no pasa del día 15 y el 82,4% agota sus ingresos a más tardar el 20. Solo el 16,9% llega a fin de mes y ninguno declara capacidad de ahorro.

En la clase media, el 60,6% se queda sin ingresos hasta el día 20 y el ahorro cae al 8,3%. Según el informe, ese primer porcentaje pasó del 51,4% al 60,6% en un mes. En la clase alta, en cambio, el 23,1% no supera el día 20, el 75,6% llega a fin de mes y el 40% ahorra.

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La edad también marca diferencias. Entre quienes tienen de 18 a 39 años, el 75% se queda sin ingresos a más tardar el día 20, el 22,6% no pasa del día 10 y apenas el 2,1% logra ahorrar. En el grupo de 40 a 59 años, el 62,9% agota sus ingresos hasta el 20 y el 11,6% ahorra. Entre los mayores de 60, los valores son 62,3% y 10,9%, respectivamente.

Deudas para cubrir gastos básicos

Otro punto relevante que evalúa la consultora es cuándo se endeudan las familias y cuánto de sus deudas se utilizan para pagar gastos esenciales. En ese sentido, Zentrix sostiene que el endeudamiento alcanza al 62,7% de los consultados de 18 a 39 años, al 58,9% de los de 40 a 59 y al 54,6% de los mayores de 60.

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La mayoría de los argentinos asegura que se endeuda para cubrir gastos básicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El destino de ese crédito también varía según el estrato. En la clase baja, el 68,3% de quienes tomaron deuda lo hizo para cubrir gastos básicos. En la clase media, el porcentaje es del 50,3%. En la clase alta, el 52,7% la destinó a la compra de bienes durables y solo el 12,1% a gastos básicos.

Para los especialistas que elaboraron el estudio, se trata de “un crédito que financia las últimas semanas del mes y que, al pagarse, descuenta ingreso del siguiente”.

La inflación y la mirada sobre el país

El 69,6% de los encuestados considera que el dato de inflación del Indec no refleja la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, mientras que el 28% opina lo contrario.

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El informe también distingue entre la evaluación del país y la de la situación personal. El 63,9% de los argentinos califica de forma negativa la economía nacional, frente al 61,5% de septiembre. La percepción de la economía es peor entre los mayores de 60 años. Dentro de ese rango etario, el 69,1% sostiene que la situación actual es negativa.

Sobre la situación propia, el 40% la considera negativa, el 30,7% positiva y el 29,2% regular. La brecha es de 24 puntos y, según el documento, “el malestar no se expresa como deterioro individual sino como diagnóstico sobre el conjunto”.

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En lo que respecta al mercado laboral, el 67,2% preferiría trabajar en relación de dependencia registrada, el 26,9% elegiría ser independiente con monotributo y el 1,4% optaría por un empleo informal.

El reproche de Milei y la defensa de la consultora

En su discurso durante la Argentina Oil & Gas Expo, realizada en Neuquén en octubre, Milei cuestionó los informes que señalan que la población no llega a fin de mes. “¿Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”, preguntó con ironía. Además, calificó esa premisa como una “pelotudez del tamaño de una casa” impulsada por el kirchnerismo y difundida por periodistas e investigadores.

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Luego, el director de Zentrix, Claudio Montiel, defendió el relevamiento. “Nuestro trabajo es mostrar datos. Venimos siguiendo la evolución desde principios de año”, sostuvo en Infobae en Vivo. Montiel aseguró que la consultora asesora tanto a empresas como a dirigentes y que sus mediciones no responden a una finalidad partidaria. “Entiendo que se quiera utilizar desde ese lado, pero no es nuestro trabajo”, afirmó.