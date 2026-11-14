Con el impulso del RIGI, San Juan acumula un boom de inversiones por USD 22.400 millones desde diciembre de 2023

El parque solar "San Juan Sur", a cargo de la empresa Genneia, uno de los proyectos que abastecerán a la minería

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La gestión del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, identificó que la provincia espera más de USD 22.400 millones en inversiones privadas que fueron aprobadas, anunciadas o ya inauguradas. La tracción de la inyección de capital es impulsada por la minería de cobre y oro, además de proyectos de sectores estratégicos como las energías renovables, la industria farmacéutica, la industria calera, los servicios mineros, la agroindustria y la construcción.

La suma, que incluye a desembolsos que todavía no fueron realizados, se desprende de datos oficiales del Ministerio de Economía de la Nación y del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan. La cifra refleja el interés de grandes empresas nacionales e internacionales por desarrollar nuevos emprendimientos en territorio sanjuanino.

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Los cuatro emprendimientos mineros aprobados dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) concentran más de USD 22.100 millones. Las proyecciones empresariales indican que podrían generar más de 44.600 puestos de trabajo directos e indirectos durante las etapas de construcción y operación.

“Nuestro objetivo es generar las condiciones claras para que el sector privado crezca, invierta y genere empleo genuino”, sostuvo Orrego, quien resumió su posición con otra definición: “El mejor plan social es un buen trabajo”.

La minería constituye una política de Estado para la administración provincial, que define el actual ciclo como “la segunda gran etapa de su historia minera”, con el cobre como actividad central. Orrego afirmó que Argentina necesita “tres motores: Vaca Muerta, la minería y la economía renovable”. “El cobre es presente, pero sobre todo es futuro. Y si ese futuro es verde, será con más cobre. Y si ese cobre es argentino, será en gran medida sanjuanino”, precisó el mandatario. La estrategia oficial contempla reglas claras, control ambiental y desarrollo de proveedores locales para que el crecimiento permanezca en la provincia.

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Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego

Las grandes inversiones mineras en San Juan

El mayor proyecto de la cartera es Vicuña, un desarrollo cuprífero en la cordillera sanjuanina a cargo de BHP y Lundin Mining. La inversión total anunciada supera los USD 18.000 millones, mientras que su primera etapa, valuada en USD 9.737 millones, ya recibió la aprobación dentro del RIGI.

Otra de las iniciativas es Los Azules, un proyecto de cobre de la empresa McEwen Copper, que prevé USD 3.100 millones de inversión. De ese total, USD 2.672 millones fueron aprobados bajo el régimen especial impulsado por el presidente Javier Milei.

La lista se completa con Minas Argentinas–Carbonatos Profundos, una iniciativa de desarrollo aurífero en Gualcamayo por USD 665 millones, y con la ampliación de Veladero, la mina de oro ubicada en Iglesia, por USD 380 millones.

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Las etapas incorporadas al RIGI son aquellas que ya cuentan con ingeniería y aprobación ambiental, por más de USD 13.450 millones. El resto de los montos anunciados para Vicuña y Los Azules corresponde a fases posteriores de ambos proyectos.

Otros emprendimientos avanzan hacia una posible presentación en el régimen. Glencore proyecta USD 9.500 millones para El Pachón; Minas Argentinas impulsa el programa G50 para Gualcamayo, por hasta USD 1.500 millones; y Altar prepara un desembolso inicial estimado en USD 1.600 millones. También se destaca Lunahuasi, aunque esos montos no forman parte del total de la cartera relevada.

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Proyecto Vicuña BHP y Lundin Mining aprobado en el marco del RIGI

Energía solar y servicios para la minería

Por su lado, las inversiones privadas fuera de los grandes proyectos mineros superan USD 351 millones. El relevamiento incluye emprendimientos energéticos, farmacéuticos, caleros, agroindustriales, de servicios mineros, construcción e inversiones de pequeñas y medianas empresas.

Genneia inauguró el Parque Solar San Juan Sur en Sarmiento, con USD 110 millones de inversión y una potencia de 129 MW. Los proyectos solares San Fernando y San Roberto, ubicados en Media Agua, suman inversiones estimadas en unos USD 50 millones.

La farmacéutica Adium Pharma amplía su planta de Pocito mediante una inversión superior a USD 60 millones, destinada a reforzar su capacidad industrial y exportadora. En la industria calera, Calera San Juan puso en funcionamiento su cuarto horno industrial, con USD 15 millones, y agregó USD 1,8 millones para generación solar de autoconsumo.

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Grupo Calidra anunció la construcción de un horno en su planta de La Laja, con una inversión estimada en USD 30 millones. La expansión minera también impulsó laboratorios y servicios especializados: Lenor abrió un laboratorio de ensayos para minería en Chimbas, con USD 4 millones y 110 puestos de trabajo.

GeominLab, de capitales sanjuaninos, instaló un laboratorio geoquímico y metalúrgico en el Parque Industrial de Pocito con USD 2,5 millones. Bureau Veritas sumó en Chimbas un laboratorio para la preparación de muestras minerales.

SolFrut inauguró una planta de envasado de aceite de oliva por USD 11 millones y anunció un programa de USD 19,5 millones para el período 2026-2028, que contempla una planta procesadora de pistachos. En Chimbas, H3 puso en marcha una planta de hormigón con USD 6 millones y comunicó otros USD 5 millones para perforadoras destinadas a servicios mineros. En la misma localidad, una empresa plástica amplió sus instalaciones por USD 1 millón.

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Créditos para pymes y rol exportador

Entre 2024 y 2026, el gobierno de San Juan impulsó líneas crediticias con tasa subsidiada a través del Banco San Juan y fondos propios de sus agencias de inversión. Los programas financiaron proyectos por cerca de $100.000 millones, de los cuales al menos la mitad se dirigió a bienes de capital, según datos del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan.

Ese componente equivale a unos USD 35 millones destinados por pymes a ampliar galpones, instalar sistemas de autogeneración solar, tecnificar el riego e incorporar innovación y tecnología.

También hay expectativas de que los proyectos impulsen el consumo interno. Solo Vicuña calcula más de 31.000 empleos entre construcción y operación. A largo plazo, el Gobierno provincial estima que los grandes proyectos de cobre podrían sumar unos 70.000 puestos de trabajo durante la próxima década, una cifra cercana al doble del empleo formal actual de San Juan.

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La provincia exportó USD 2.101 millones en 2025 y se ubicó como la principal exportadora de Cuyo, de acuerdo con los datos oficiales. Más del 85% de esas ventas correspondió a la minería, principalmente oro, plata y cal.

Con tres o cuatro proyectos de cobre en producción, la gestión sanjuanina proyecta exportaciones anuales de ese mineral de entre USD 15.000 millones y USD 20.000 millones hacia 2035. Ese nivel multiplicaría por siete o más las ventas externas actuales de la provincia.