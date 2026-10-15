La deuda pública registró una leve suba en septiembre: los motivos del incremento y cómo evolucionaron los pasivos con el FMI

La Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, informó que la Administración Central registró en septiembre un total de deuda pública equivalente a USD 486.627 millones (Foto: Reuters)

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La deuda bruta de la Administración Central aumentó 0,35% en septiembre, por efecto de los ajustes de valuación de bonos que capitalizan al vencimiento. Según informó la Secretaría de Finanzas, el stock bruto subió en USD 1.711 millones respecto de agosto.

En un mes en que el equipo económico debió desacelerar el ritmo de emisión de deuda para afrontar el pago de vencimientos bajo legislación nacional por $21,6 billones y con jurisdicción extranjera por USD 1.534 millones, y el Banco Central redujo la compra de dólares para acumular reservas, la Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, informó que la Administración Central hizo operaciones de deuda pública por USD 33.476 millones.

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Ese total incluyó financiamiento, canjes y emisiones por USD 15.721 millones, y amortizaciones, canjes y cancelaciones por USD 17.755 millones, con un saldo neto antes de ajustes de valuación contractivo en USD 2.034 millones.

La Secretaría de Finanzas comunicó además que en septiembre de 2026 el stock de deuda bruta subió a USD 486.628 millones, de los cuales USD 484.124 millones se encontraron en situación de pago normal.

El dato reflejó la evolución de un pasivo que, en términos nominales, siguió condicionado por la estructura de monedas, la legislación aplicable y el efecto de los cambios de valuación sobre los instrumentos emitidos, por la variación de la cotización de las divisas en el mundo y la brecha entre las tasas de interés de los bonos ajustables por inflación y el tipo de cambio nominal de pesos por dólar.

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Por tipo de legislación, en septiembre la deuda en moneda local representó el 66,5% del total, mientras que el 33,5% restante correspondió a moneda extranjera.

Esa composición mostró el peso predominante de los compromisos emitidos en pesos, aunque buena parte de su valuación en dólares quedó atada al movimiento del tipo de cambio de cierre de cada período.

La variación respecto de agosto se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en USD 1.841 millones y el incremento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de 3.573 millones (Finanzas)

La Secretaría de Finanzas destacó que “la variación respecto de agosto se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en USD 1.841 millones y el incremento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de 3.573 millones”.

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Evolución consolidada y movimientos con organismos internacionales

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central bajó en septiembre a 52,3%, ocho puntos porcentuales respecto de agosto.

La estimación surgió del cálculo implícito del producto bruto interno equivalente en dólares que elabora el Banco Central en el Informe Monetario de septiembre.

Dentro de esa cuenta, las operaciones de deuda con organismos internacionales, excluido el FMI, destinadas a recapitalizar al Banco Central y financiar reformas sin requerimiento legislativo, junto con el efecto de la valuación de divisas, se contrajeron en USD 320 millones, a USD 38.488 millones.

El saldo del préstamo con el FMI disminuyó en USD 1.181 millones, principalmente por el efecto de la variación de monedas frente al dólar

El saldo del préstamo con el FMI disminuyó en USD 1.181 millones, principalmente por el efecto de la variación de monedas frente al dólar, tras la suba de las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos.

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Por diferencias de cambio, los adelantos del Banco Central transferidos a la Tesorería disminuyeron aumentaron en USD 14 millones y se ubicaron en el equivalente a USD 2.696 millones. Por el contrario, las Letras del Tesoro en el BCRA aumentaron en USD 21 millones, al equivalente de USD 29.101 millones.

La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales, subió en USD 1.412 millones en comparación con agosto

A la vez, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 6.390 millones (USD 1.124 millones en divisas y USD 5.265 millones constituidos en pesos), que cayeron USD 1.543 millones, totalizó en septiembre USD 480.238 millones.

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Ese agregado mostró un incremento de USD 3.254 millones en comparación con el mes previo.

Endeudamiento neto durante la gestión Milei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central en el gobierno de Javier Milei aumentó USD 61.334 millones hasta septiembre último.

Cuando se incorporan las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro realizadas en los primeros meses de 2024 y la variación de los depósitos oficiales en el ente monetario, la lectura cambia: bajo ese criterio, el stock consolidado en los primeros 34 meses de la presidencia del gobierno de La Libertad Avanza presentó una disminución neta de USD 6.713 millones.

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Ese resultado se descompuso en un aumento de USD 20.893 millones con organismos internacionales y una baja de USD 27.606 millones en el agregado del sector público y privado.

La deuda consolidada con el sector privado, excluidos con organismos internacionales, disminuyó en USD 27.606 millones

En términos de PBI, la deuda consolidada pasó del 59,1% heredado de noviembre de 2023 —tras haber trepado al 76,3% en diciembre de ese año por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos— a 52,3% del producto en septiembre pasado.

Próximos vencimientos

El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) precisa que para el período comprendido entre octubre y diciembre de 2026, los pagos estimados de instrumentos pagaderos en pesos ascienden a 89.059 millones, mientras que los vencimientos en moneda extranjera se proyectan en el equivalente a USD 2.397 millones.

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Los pagos de deuda pagadera en pesos se concentran mayormente entre títulos capitalizables (48% del total) e instrumentos ajustables por CER (40,9%). Le siguen en importancia los títulos vinculados a la evolución del dólar oficial (8,7%) y los adelantos transitorios del BCRA (1,2%). El remanente de es te segmento se completa con instrumentos en pesos no ajustables, títulos otorgados a organismos públicos y una categoría de “otros” compuesta casi íntegramente por préstamos garantizados ajustables por CER .

Finanzas recordó que “por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, se utiliza la cotización del dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas. De esta forma, todas las cifras se expresan en su equivalente en dólares aplicando el tipo de cambio del último día hábil del período para convertir a dicha moneda las restantes deudas emitidas y pagaderas en pesos, derechos especiales de giro (DEG), euro, yen, etc.”.

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