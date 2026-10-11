Clima de Negocios: el “efecto Peter Thiel” y cómo Argentina se volvió atractiva para una polémica élite de magnates libertarios

Peter Thiel, Martín Varsavsky, Joe Lonsdale y Eduardo Bastitta (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pollo al curry y flan con dulce de leche. Ese fue el menú de la cena en la casa del ministro Federico Sturzenegger, en abril, con el canciller Pablo Quirno en la mesa y empresarios como Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, entre los invitados.

El invitado de lujo era Peter Thiel, inversor, tecno magnate libertario con ideas bastante polémicas –como que la democracia y la libertad no son compatibles– y dueño de un patrimonio personal que ronda los USD 40.000 millones. Cena de cortesía para un turista ilustre, una de las mentes de más peso de Silicon Valley –primer inversor en Facebook y fundador de PayPal y Palantir, entre otras empresas– que se convirtió en personalidad destacada del país por algunos meses.

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Thiel no paró en su breve rapto local. Compró una mansión en Barrio Parque por la que pagó USD 12 millones y meses después, un formulario enviado a la SEC mostró que el turista también había venido a invertir. No mucho en su escala, pero inversión al fin: se quedó con el 1% de la petrolera Vista Energy por USD 76 millones.

Thiel y su reunión con Milei en Casa Rosada, meses atrás

Thiel llegó al país con su esposo, Matt Danzeisen, exvicepresidente de BlackRock, y sus hijos. Se reunió con Javier Milei en Casa Rosada, almorzó con el asesor Santiago Caputo y pasó por el Palacio de Hacienda, donde se reunió con el ministro Luis Caputo. Según contó el propio Presidente, el magnate le hizo una pregunta, la misma que se siguen haciendo hoy muchos empresarios, y más con la campaña por las presidenciales 2027 ya lanzada: cómo se sostiene su modelo en el tiempo. Milei no respondió con teoría económica: le aseguró que la garantía de largo plazo es la batalla cultural. Thiel, que define como “anticristo” a quien se opone al progreso tecnológico extremo, el que apoya los monopolios y está obsesionado con la inmortalidad, el mismo que mira a Marte como un destino concreto para cuando la Tierra no dé más, el fan del filósofo René Girard y su teoría del “deseo mimético” y el que es apuntado por el supuesto espionaje de sus empresas, seguro quedó encantado con esa respuesta.

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¿Por qué Argentina? Un empresario local lo resumió así: Thiel quiere pasar más tiempo en lugares donde está alineado con la política. Una fuente oficial coincidió en que le resulta muy interesante el fenómeno Milei y que el país puede ser un refugio ante un mundo en crisis.

Hace unas semanas, en el podcast MD Meets, el inversor anticipó que Milei será reelecto en 2027, aunque admitió que sigue siendo una incognita si logrará que su plan finalmente funcione. Su fascinación, explicó, tiene que ver con que a Occidente le preocupa que el pasado argentino sea “nuestro futuro”. El mismo día de esa entrevista, el riesgo país local superó los 600 puntos básicos y tocó su nivel más alto en seis meses. Los magnates apuestan largo; los bonos miran el corto plazo.

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La casa de Thiel en Barrio Parque

Thiel no se quedó en Argentina en su incursión por el sur del continente. Se reunió con Santiago Peña, presidente de Paraguay, y estuvo en Chile –no quedó claro si vio a José Antonio Kast– y en Brasil. Allí habría analizado inversiones en minería y otros activos. En Uruguay, en tanto, compró varios lotes dentro del complejo Fasano Las Piedras, en Maldonado, donde ya se ejecutan trabajos para la construcción de una lujosa y resguardada residencia de unos USD 10 millones.

¿Hay una suerte de “efecto Thiel” para un perfil de inversores que miran a la Argentina de Milei como una tierra prometida? Empiezan a haber algunos ejemplos.

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IA, salud y pronóstico 2031

El argentino Martín Varsavsky conoce a Thiel, lo considera su amigo, y también invierte en Founders Fund, el principal vehículo de inversión del magnate estadounidense.

También es dueño de Wamani, una estancia en Mendoza pensada como refugio ante un eventual desastre global o guerra nuclear. El empresario, que emigró a EEUU en la Dictadura, fundó cinco empresas unicornio en España y hace un par de años anunció en redes que se hacía de derecha, cree, en rigor, que toda Argentina es un refugio: un país sin conflictos externos y sin graves cuestiones internas en el que, además, asegura, se viven buenos tiempos políticos con Milei haciendo reformas y “volviendo todo más razonable”.

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Javier Milei y Martín Varsavsky y su esposa Nina (@martinvars)

“Nadie habla de atrincherarse en ningún lado. En la Segunda Guerra Mundial acá no pasó nada, la gente vivía normalmente. Les pasó a mis padres y eso es lo que quiero. En la región también, pero acá hay mucho más alimentos que en otros países. Yo quiero ayudar y que nos vaya bien. El Gobierno debería estar más atento a estas cosas, más allá del día a día”, dice Varsavsky. El empresario es optimista, pero cree tiene que ganar Milei el año que viene: así escribió ayer en Infobae. Aseguró que si el libertario es reelecto, el país llegará a 2031 con “una economía entre un 22% y un 34% mayor que la de 2026”.

El año pasado le sugirió al Gobierno cobrar una “visa de tranquilidad” a los extranjeros que quieran venir al país. “No para residentes, porque la residencia argentina se consigue de manera bastante simple. Es una opción para que si muchos quisieran entrar de golpe, para que pudiera hacerlo rápido y bien”, destacó. Varsavsky fue uno de los oradores del Argentina Week que organizó el Gobierno en París días atrás. Allí, por ahora, los funcionarios de Milei anunciaron una “ciudadanía por inversión”, una iniciativa que generó muchas dudas.

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Una vista de la estancia Wamani que Varsavsky tiene en Mendoza

Ahora Varsavsky sumó otra apuesta: Certuma, una compañía de inteligencia artificial clínica. “Es la primera vez que tengo una empresa en Argentina. Hay mucho talento acá, sobre todo en tecnología. Siempre estuvo, pero las inversiones de ahora llegan por Milei, antes no había nada”, dijo en diálogo con este medio.

Certuma busca resolver un problema concreto: que la IA no “alucine” cuando se mete con temas de salud. Su motor, MedCanon, funciona como una segunda capa de control, con árboles de decisión y reglas clínicas que revisan lo que sugieren los modelos de lenguaje antes de que llegue al médico. Sobre él corre Certuma Copilot, que acompaña la consulta, y Certuma Link, que canaliza las consultas del paciente fuera del consultorio y escala al médico cuando detecta un problema. El modelo de negocios es por consulta: se cobra, según Varsavsky, “unos centavos” por cada una que pasa por sus herramientas.

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Su head para América Latina, Bruno Marino, la describe como un sistema híbrido, con una parte conversacional y otra determinística basada en más de 200 protocolos médicos. Opera en Argentina y Chile y analizan desembarcos en Brasil y México. Marino evitó identificar a las instituciones médicas locales que ya la usan, aunque aseguró que son varias.

La web de Certuma, la nueva empresa de Varsavsky

Sobre la idea siempre polémica de la IA para temas de salud, Varsavsky destacó que “vendemos herramientas que ayudan a los médicos, nada más”. “Ninguna de nuestras IA medican por su cuenta. Para atención primaria sí creo que los reguladores deberían autorizar que se tomen decisiones médicas con la IA. Para eso se necesitan ensayos clínicos, algo que empezamos a hacer con llamadas de telemedicina. Es un entrenamiento, pero solo para atención muy básica y primaria. La idea es que en algún momento algunas cuestiones sencillas, cómo renovar una receta, las pueda hacer la IA sola. Para todo el resto están los médicos”, detalló.

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Certuma levantó USD 10 millones en una ronda semilla liderada por 8VC, el fondo Joe Lonsdale, otro hombre de la tribu de Thiel. Este inversor texano empezó como pasante en PayPal cuando estudiaba en Stanford y fue ejecutivo de Clarium Capital, el hedge fund de Thiel. En 2004 fue cofundador de Palantir. Después fundó Addepar y OpenGov, y en 2015 lanzó 8VC, que en 2020 mudó su base a Austin, la ciudad donde nació Certuma.

Entre las apuestas de su fondo está Anduril, la fabricante de armas autónomas que es una de las empresas en el centro de la estrategia de Thiel.

Joe Lonsdale, cofundador y Managing Partner del fondo 8VC (REUTERS/Jonathan Alcorn)

Según Forbes, Lonsdale ocupa, junto al magnate, un lugar clave en el círculo de influencia Trump-Vance, presidente y vice de EEUU. Pero está lejos de ser un libertario dogmático como podrían definirse a Milei y a su mentor. Es más, en 2020 publicó un paper titulado “El libertarismo es disfuncional, pero la libertad es magnífica” (Libertarianism is Dysfunctional, but Liberty is Great). Allí dice que los libertarios de EEUU armaron una ideología meramente “performativa” y de obstrucción que paraliza las reformas prácticas.

Como sea, “banca” a Milei. Así lo dejó en claro en enero de 2024, cuando el Presidente habló en el Foro de Davos, en Suiza, semanas después de asumir. “El mundo occidental está en peligro... los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que afligen a los ciudadanos del mundo”. Dijo Milei en Davos", escribió Lonsdale en X.

“¡Esto incluye ESG, DEI, un estado regulador que no rinde cuentas, educación o atención médica administrada por el gobierno y otras ideas equivocadas!”, agregó Lonsdale (ESG son los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que se suelen tener en cuenta a la hora de invertir en una empresa, y DEI sin las normas también corporativas para Diversidad, la Equidad y la Inclusión). En ese momento, Elon Musk apoyó con un comentario bien de su estilo: “True”, o verdad, comentó el dueño de la red social.

Ciudad “libertaria” sobre el Río de la Plata

El tercer caso cruza el río, pero está comandado por argentinos. Se trata de +Colonia, una smart city que arrancó en 2022 en Uruguay, y que ahora parece virar hacia una “ciudad libertaria”, o algo similar. El proyecto lo lleva adelante Eduardo Bastitta, quien se define como libertario, es dueño de Plaza Logística e integró el consejo de asesores económicos de Milei.

Dryden Brown

Si bien en el país vecino hay algunos cuestionamientos sobre el proyecto, en septiembre se hizo un anuncio que parece redimensionar la iniciativa. El tecnolibertario Dryden Brown, un polémico exsurfista de 30 años que lidera Praxis, una comunidad global de unos 150.000 miembros, le aseguró a The New York Times que su búsqueda global había terminado. “Elegimos Uruguay”, afirmó y comentó que antes había analizado locaciones en el Mediterráneo, Groenlandia y hasta una base militar en California para levantar una suerte de ciudad-estado para sus miembros. Prometieron inversiones de unos USD 1.000 millones y Bastitta celebró. Semanas atrás, Brown se reunió en Nueva York con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

Praxis, que solía estar más vinculada al mundo cripto y ahora su foco central es la IA, se define como una “nación digital” cuya meta es “crear nuevos sistemas culturales, económicos y de gobernanza para el mundo”. Reúne a artistas, investigadores y otros creadores para desarrollar nuevos espacios e instituciones, “con foco en la cultura, la coordinación económica y la participación comunitaria”.

“Bitcoin le dio a nuestra generación su propia moneda. Estamos usando la IA para crear nuestro propio país”, dicen online. No está exento de críticas: para empezar, los señalan por tecno feudalistas y antidemocráticos. Thiel es uno de los inversores de Praxis y también Apollo Projects, el fondo de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI.

Una maqueta del proyecto de Praxis en Colonia, Uruguay

Praxis Uruguay ofrece residencias privadas y un complejo turístico de lujo. El eslogan es potente: “Campo abierto. Una larga costa. Buenos Aires al otro lado del río”. Y agregan: “Nuestros diseños se inspiran en los racionalistas italianos: proporciones generosas, columnatas y patios tranquilos”. También prometen becas y lugares para vivir para artistas y “founders”.

Según Bastitta, la inversión de Praxis representa el 20% del proyecto total y unos 2.700 “praxianos”, en su mayoría nómades, ya mostraron interés en adquirir propiedades. La compra de tierras de Praxis recién arrancaría hacia fines de 2027.

+Colonia se apuró a avisar que la nueva iniciativa funcionará dentro del sistema legal uruguayo. Es que Praxis siempre coquetea con la idea de la “libertad total”.

En diálogo con Infobae, Bastitta sostuvo que la llegada de Praxis abre una oportunidad para que el Río de la Plata se convierta en un centro de innovación tecnológica desde América del Sur. El desarrollador comparó la aspiración cultural del proyecto con lo que representaron Florencia y Venecia siglos atrás, antes que con Silicon Valley durante el auge de la informática.

Eduardo Bastitta

Una región florentina y libertaria, con el “experimento” político argentino como faro. Thiel asoma como abanderado de la tendencia y parece ser la amalgama de todo: de alguna y otra manera, está vinculado con todos los negocios e iniciativas mencionadas. ¿Casualidad?

Ahora solo resta saber si serán negocios concretos, o apenas sondeos de un grupo de magnates en busca de su tierra prometida.