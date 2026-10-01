Los empresarios y Argentina Week París: entre el potencial arrollador de la energía y las dudas que busca evaporar Milei

Milei abrió la jornada de hoy en OCDE

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Desde París, Francia - Fue una jornada intensa. Hablaron el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el mensaje al auditorio europeo fue unívoco: inviertan en Argentina, el Presidente será reelecto y seguirá adelante con su plan y el único riesgo que corren las apuestas por el país es perderse la oportunidad de entrar a tiempo.

Sobre esa base giró la primera jornada del Argentina Week, que se desarrolló en la sede de la OCDE. Unos 700 empresarios, 500 europeos, escucharon casos de éxito de negocios que se están llevando adelante en el país. Esa es la idea del encuentro: europeos contándoles a otros europeos cómo hacen negocios en el país con socios locales.

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Después de escuchar los paneles de la mañana, un altísimo ejecutivo global, café en mano, insistía con una pregunta concreta, en uno de los breaks: “¿Gana Milei el año que viene o no gana?”. Su subalterno argentino dio una larga explicación para terminar resignándose a la ambigüedad: “debería, todo parece indicarlo, pero en Argentina nunca se sabe”. El europeo se quedó pensando unos segundos y suspiró.

Macron, Milei, funcionarios y empresarios de ambos países, ayer en el Palacio Elíseo

Hubo elogios de todos los colores, para el país y para Milei, desde el anfitrión Matthias Cormann, presidente de la OCDE, quien sin embargo está analizando con su equipo (desde hace años) si dejan ingresar a Argentina a este club de países ricos; hasta el Sultán Al Jaber, managing director de Adnoc, una de las socias de YPF en Argentina LNG, el proyecto de Vaca Muerta más ambicioso, con una inversión total que rondará los USD 51.000 millones. “Creo que Argentina, en lo que está haciendo Milei, ya no se puede volver atrás. Están siendo muy inteligentes con las infraestructuras para exportaciones que están construyendo”, dijo el emiratí.

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En el mismo sentido habló Patrick Pouyanné, CEO global de TotalEnergies, la petrolera francesa que lleva invertidos unos USD 10.000 millones en el país y anunció un nuevo RIGI por USD 5.000 millones para sus operaciones en Vaca Muerta.

Milei ingresando hoy al Palacio Elíseo

En el panel de agro, Alejandro Elsztain, de Cresud, hizo foco en la sustentabilidad y competitividad del sector y, sobre todo, en los bajos costos. En la platea había europeos que saben que son más caros, pero dudan. Las mismas dudas que los llevó a ser unos de los mayores “enemigos” del acuerdo UE-Mercosur, al que aún firmado miran de reojo.

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Del ruralismo también estuvo presente Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, quién mostró en redes su foto con Macron. “Desde el campo argentino tenemos mucho para aportar: producción, trabajo, innovación y la capacidad de seguir creciendo y llegando con nuestros alimentos a cada vez más mercados”, posteó.

Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, por su parte, habló del potencial del gas y luego anunció el primer RIGI para hidrocarburos convencionales por USD 1.200 millones en Chubut, y Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía, detalló sus proyectos de urea, con su socio Maire Group, y puso foco en el desafío de acelerar la infraestructura para monetizar los recursos de petróleo y gas. Christel Borel, CEO de la minera Eramet, protagonizó u panel, luego del almuerzo en el imponente Château de la Muette y luego anunció junto a Karina Milei una inversión adicional de USD 350 millones en su proyecto de litio.

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En la medianoche del jueves (hay cinco horas de diferencia con Buenos Aires) la secretaria general de la Presidencia recorrió el Rungis Marché International, también conocido como “el mercado más grande del mundo”, para ver la llegada de productos argentinos que se venden en Europa. Acompañaron a la funcionaria Diego Santilli, los gobernadores Ignacio Torres, Claudio Vidal, Juan Pablo Valdés y Carlos Sadir, y el embajador Ian Sielecki, Diego Sucalesca y Fabián Fernández.

Karina Milei, el embajador Sielecki y ejecutivos de Eramet

La idea que flotó en el aire durante toda la jornada fue que el país tiene mucho potencial, pero aún hay dudas. Políticas, sobre todo... también económicas, al menos entre los argentinos, que cada tanto miraban el celular para ver cómo cerraba el riesgo país (636 puntos, máximo en 10 meses). Quizás por eso, pensando un poco en el contexto interno, Milei se mostró mucho más cercano de los 14 gobernadores que lo acompañaron a París, muchos alineados por momentos con su gestión aunque LLA no haya ganado en ninguna provincia. Igual, Milei dejó claro, como viene haciendo últimamente, que tiene con qué y será reelecto.

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Quien resumió esa estrategia fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien hizo foco en sus cuatro pilares:

Fiscalidad . El punto innegociable para el Gobierno y el ministro remarcó que muy pocos países tienen superávit.

Desregulación. “Según Heritage Foundation, somos quienes más eslabones escalaron en 2024. Estamos en el medio, pero veníamos muy de abajo”, dijo el titular del área.

Derecho de propiedad. Otra bandera en parte consecuencia de lo fiscal que si se viola, o no se pagan las deudas o se suben los impuestos.

Apertura económica. En este punto aseguró que el país necesita aún más apertura.

Parte del equipo económico se hizo tiempo para seguir con la onda Nueva York y se reunieron con fondos de inversión, como JP Morgan y Blackrock. No se quedó Caputo, pero su vice José Luis Daza y Santiago Bausili, presidente de BCRA.

Viernes sectorial y cierre

Mañana viernes, la agenda de Argentina Week en París se descentraliza en varias locaciones. Es el día de los sectores estratégicos. Se esperan anuncios de inversiones y un anuncio fuera de agenda pública: Caputo y Santilli presentan el Programa de Ciudadanía por Inversión.

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PAE anunció un nuevo RIGI en Chubut

Habrá una mesa de alto nivel con la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), centrada en las tendencias globales y las oportunidades de inversión en los sectores de energía y minería, con la participación de autoridades nacionales, gobernadores y especialistas de la IEA.

La apertura estará a cargo de la directora ejecutiva adjunta de la IEA, Mary Warlick; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; y el director de Mercados y Seguridad Energética del organismo, Shinichi Kihara. Luego habrá una mesa de discusión sobre petróleo, gas, minería y energía nuclear, moderada por el economista jefe de la IEA, Tim Gould. La actividad reunirá, entre otros, a los gobernadores de Mendoza, Neuquén, Catamarca, San Juan, Jujuy, Salta, Chubut, Corrientes, Santa Cruz, Río Negro y Chaco.

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El panel sobre Argentina LNG y los socios de YPF, XRG y ENI, fue uno de los primeros de la mañana

En paralelo, la Embajada Argentina en Francia será sede de una jornada dedicada a tecnología e inteligencia artificial, bajo el título “Argentina’s Next Growth Engines”. El programa será sobre el impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes en la transformación empresarial, la innovación y la competitividad, con foco en la cooperación entre la Argentina y Europa. Participarán el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el CEO de Globant, Martín Migoya; el fundador y presidente de Cathay Capital, Mingpo Cai; el CEO de Zoi, Ismaël Emelien, y el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin.

La agenda tecnológica también prevé paneles sobre sectores estratégicos, inversión y transformación digital, con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el vicepresidente de Asuntos Globales de Oracle, Matis Pellerin; y el CEO de KONA, Matías Recchia. El cierre abordará el vínculo entre talento argentino, emprendedores, capital internacional y empresas con proyección global, con Sebastián Bainer, de Hitachi Group; Emiliano Kargieman, de Satellogic; y Martín Varsavsky, de Certuma.

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El “Segmento de comercio internacional y seguridad jurídica” se hará a media mañana en la sede de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) por la tarde habrá ronde negocios pesquera

Y a primera hora de la tarde, el presidente Milei recibirá un premio en el Paris Economic Forum AC de France, en la Plaza de la Concorde. Después, los organizadores prometen un “evento excepcional de clausura”, del que hay solo rumores.