El Gobierno lanzó en París un programa para que extranjeros puedan obtener ciudadanía y pasaporte mediante inversiones: cuánto cuesta

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, participa en una sesión de entrevistas durante el evento Argentina Week Paris.

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Desde París, Francia - Luis Caputo y Diego Santilli anunciaron en esta ciudad la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, un mecanismo que habilitará la solicitud de ciudadanía mediante un pago en efectivo al Estado o la suscripción de títulos públicos. La iniciativa, presentada durante Argentina Week, busca atraer capitales en el marco de la apertura e integración internacional que impulsa el Gobierno.

El nuevo programa, que sigue lineamientos internacionales y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y del Grupo de Acción Financiera Internacional, comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026. Los recursos obtenidos serán destinados a fortalecer la posición fiscal y financiera de la Argentina, destacaron los funcionarios de Milei.

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“El Presidente quiere hacer a la Argentina el país más libre del mundo”, aseguró Caputo y detalló que la idea surgió hace un par de años en un viaje a Sun Valley, en EEUU. El tramite también otorgará el pasaporte argentino a quienes completen el trámite.

“Esto aumenta el proyecto libertario y ayudará a captar más inversiones. Ya fue probado en muchos países. Se da en un contexto geopolítico que ayuda, además”, dijo Caputo. “Creemos que estará entre las mejores ciudadanías de este tipo que hay en el mundo”, aseguró el funcionario y comentó que Juan Pazo, ex titular de ARCA, es asesor del nuevo organismo creado a ese efecto bajo la jefatura de Gabinete.

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Una familia tipo podrá pedir la ciudadanía argentina mediante un desembolso total de USD 500.000

“Esto es la Argentina que abre los brazos a los ciudadanos del mundo que quieran venir a invertir. Nos estamos convirtiendo en un faro de optimismo”, resumió Santilli.

Dos vías de acceso con aportes desde USD 350.000

Los solicitantes podrán optar entre realizar un aporte directo, no reembolsable, al Tesoro Nacional de USD 350.000 o suscribir un título público a tasa cero creado específicamente para el programa por USD 800.000. Ambas alternativas estarán sujetas a controles sobre el origen y la circulación de los fondos.

“También podrán presentar solicitudes el cónyuge y los hijos del titular principal, siempre que acrediten el vínculo familiar y efectúen los aportes correspondientes”, detalló Caputo. Los cónyuges y los hijos solteros sin descendencia de entre 18 y 25 años deberán aportar USD 100.000 al Tesoro, mientras que los menores de 18 años podrán hacerlo con USD 25.000.

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Migraciones tendrá la decisión final para aprobar o rechazar cada solicitud

“Un grupo familiar integrado por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá pedir la ciudadanía argentina mediante un desembolso total de USD 500.000. Todos los pagos deberán realizarse a través del sistema financiero formal”, detalló el titular del Palacio de Haciendo.

El esquema prevé normas de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineadas con las recomendaciones de la Organización para la OCDE y el GAFI. El Gobierno contrató a firmas internacionales de asesoramiento especializadas en migración por inversión para aplicar prácticas utilizadas en otros programas de este tipo.

Controles de identidad, fondos y antecedentes

La nueva Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión conducirá la evaluación de cada trámite, con la participación de organismos especializados. Intervendrán la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Unidad de Información Financiera, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior.

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El análisis incluirá la verificación de identidad, la trazabilidad y licitud del dinero, la situación patrimonial y financiera del postulante, el riesgo asociado a su jurisdicción de origen, los antecedentes penales y reputacionales y su historial migratorio. Los controles buscarán resguardar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina.

Una vez finalizado el examen, la Agencia remitirá una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones. Ese organismo tendrá la decisión final para aprobar o rechazar cada solicitud.