En Río Negro se construye el primer hospital financiado con las regalías petroleras de Vaca Muerta

Se empieza a construir el hospital en Barda del Medio con fondos provenientes de Vaca Muerta (Gobierno de la provincia de Río Negro)

La provincia de Río Negro comenzó a construir en la localidad de Barda del Medio el primer hospital financiado con regalías y aportes vinculados a Vaca Muerta. La obra es resultado de un acuerdo firmado en mayo del año pasado entre el gobernador Alberto Weretilneck y el consorcio VMOS SA, que compromete más de USD 1.000 millones para la provincia en los primeros 13 años, mediante aportes comunitarios, uso de infraestructura, tasa ambiental e Ingresos Brutos directos.

Este hospital se enmarca en una serie de convenios recientes entre el gobierno provincial y empresas del sector energético, que incluyen el avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur —considerado una de las obras de infraestructura más importantes en décadas— y nuevos proyectos vinculados a la exportación de gas natural licuado (GNL). De hecho, en abril, Río Negro también firmó otro acuerdo Southern Energy para convertirse en punto de salida del primer gran proyecto exportador de GNL del país, con inversiones proyectadas por más de USD 15.000 millones.

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El nuevo hospital tendrá guardia activa las 24 horas con admisión, triage, shockroom, sala de rayos, observación, enfermería y áreas de apoyo para la atención diaria. El establecimiento sumará consultorios externos para odontología, ginecología y otras especialidades, además de vacunatorio, farmacia y área de extracciones, según la provincia.

Aportes millonarios y obra local

El convenio con VMOS SA habilita el avance del oleoducto de 470 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, además de una terminal onshore y offshore para exportar crudo. Según la información oficial, el consorcio liderado por Pan American Energy e integrado también por YPF, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, GyP, Chevron y Shell asumirá la financiación, construcción, operación y mantenimiento de esa infraestructura.

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El hospital de Barda del Medio es financiado con regalías y aportes derivados del oleoducto VMOS, como parte de los compromisos asumidos por las empresas del sector energético en la provincia

La provincia detalló que el paquete de beneficios incluye USD 60 millones por única vez como aporte al desarrollo territorial, a pagar dentro de los dos meses posteriores a la firma; USD 40 millones anuales durante 13 años como aporte comunitario; USD 14 millones anuales por cánones por uso de espacios públicos portuarios; USD 1,05 millones anuales por tasa de control y fiscalización; USD 2 millones anuales estimados por tasa ambiental, ajustable; y USD 18,5 millones anuales por Ingresos Brutos directos. Se trata de un monto aproximado de USD 140 millones anuales en aportes por parte del consorcio VMOS.

El compromiso además obliga a las empresas a contratar al menos un 80% de mano de obra local y a priorizar la compra de bienes y servicios a comercios de la provincia. Según la provincia de Río Negro, esas condiciones forman parte del programa Compre Rionegrino, orientado a fortalecer pymes y ampliar el impacto económico del proyecto.

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El acuerdo también fija que VMOS SA establezca su domicilio fiscal y legal en Río Negro. La tierra donde se emplazará parte del proyecto fue vendida por el Estado provincial a las empresas por USD 2 millones, según la información oficial.

El oleoducto VMOS, que ya está en su etapa final, unirá Neuquén con Río Negro para ampliar la salida de petróleo hacia el exterior. En la industria lo califican como “la obra de infraestructura de energía más importante en 50 años”. En febrero de este año, el préstamo sindicado de USD 2.000 millones utilizado para construir el oleoducto fue distinguido como Préstamo del Año por LatinFinance, Global Banking & Markets y Project Finance International (PFI), según esos medios especializados citados en el texto fuente. El financiamiento fue presentado como el mayor crédito comercial para infraestructura en la historia del país y como uno de los cinco mayores del sector de petróleo y gas en América Latina.

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Los ingresos de la exportación de GNL

Además del VMOS, la provincia será el punto de salida del proyecto de GNL de Southern Energy, proyecto liderado por Pan American Energy. En abril de este año, Weretilneck firmó un acuerdo con Southern Energy y San Matías Pipeline, la empresa asociada al consorcio para construir el gasoducto que unirá Neuquén con la costa rionegrina para exportación.

Río Negro avanza en acuerdos con petroleras para captar recursos destinados a infraestructura y servicios, en el marco de proyectos de exportación de petróleo y gas natural licuado

Southern Energy fue creada para llevar adelante el primer proyecto exportador de GNL de la Argentina. La iniciativa prevé una inversión superior a USD 15.000 millones en dos décadas y apunta a posicionar al país como proveedor global de gas natural licuado, en un mercado condicionado por la diversificación del abastecimiento energético y los riesgos geopolíticos.

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El acuerdo firmado por el gobernador y las empresas busca establecer un régimen fiscal y estabilidad regulatoria para el desarrollo del proyecto en el Golfo San Matías. De acuerdo con el gobierno provincial, el proyecto podría generar para Río Negro más de USD 490 millones en 20 años entre cánones, regalías, tasas, aporte comunitario y un componente variable atado al precio internacional del GNL. Ese esquema incluye un aporte comunitario fijo de USD 36 millones destinado a seguridad, salud e inversiones comunitarias, y establece que el 5% de esa contribución se asigne al municipio de San Antonio Oeste para obras de infraestructura y equipamiento.