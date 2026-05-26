El Salvador

La Mesa Nacional de Transporte pide diálogo al Gobierno ante crisis de combustible en El Salvador

Las recientes subidas en los precios de los combustibles, impulsadas por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, han elevado los costos operativos y ponen en riesgo la sostenibilidad del sector en el país.

Guardar
Google icon
El sector transporte salvadoreño acusa un aumento de 1.12 centavos de dólar por galón desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. /(Foto cortesía por PNC).
El sector transporte salvadoreño acusa un aumento de 1.12 centavos de dólar por galón desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. /(Foto cortesía por PNC).

La Mesa Nacional de Transporte solicitó una reunión urgente con el ministro de Obras Públicas y de Transporte, Romeo Rodríguez, ante el incremento sostenido del combustible que acumula 1.12 centavos de dólar por galón desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El gremio advirtió que la situación amenaza la continuidad y eficiencia del servicio de transporte en El Salvador, de acuerdo con un comunicado publicado ayer.

El sector transporte enfrenta una coyuntura crítica, agravada por el conflicto internacional que ha impactado de manera directa en los costos operativos. Según datos de la Mesa Nacional de Transporte, el combustible representa aproximadamente el 68% de los costos del sistema, por lo que cualquier ajuste en los precios se traslada de manera inmediata a la rentabilidad y capacidad de operación de las empresas del rubro. La organización enfatizó en su comunicado que aún no ha recibido respuesta por parte del Ministerio a la petición presentada hace más de un mes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un reporte de American Progress, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) subió un 53.2% desde el 27 de febrero de 2026, pasando de 67.02 dólares por barril a 102.68 dólares en mayo, como consecuencia del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. Este incremento se ha reflejado en un alza del 51.5% en los precios de la gasolina y del 49.8% en el diésel, mientras que el precio promedio del galón de gasolina en Estados Unidos subió de 3.30 dólares en abril de 2025 a 4.24 dólares en abril de 2026. Las alzas han afectado a todos los mercados dependientes de los derivados del petróleo, incluyendo a El Salvador y la región centroamericana, según información recogida por American Progress.

Según datos de American Progress, el precio del petróleo WTI subió más del 53% entre febrero y mayo de 2026, afectando toda Centroamérica./ Shutterstock
Según datos de American Progress, el precio del petróleo WTI subió más del 53% entre febrero y mayo de 2026, afectando toda Centroamérica./ Shutterstock

El comunicado de la Mesa Nacional de Transporte advierte que la crisis no responde únicamente al conflicto actual, sino que es el resultado de una situación prolongada que ya venía impactando la sostenibilidad del sector. En abril pasado, Lucio Vásquez, representante del gremio, dijo en entrevista con radio YSUCA que la tarifa del transporte colectivo permanece congelada desde hace 22 años, lo que impide trasladar los aumentos de costos al usuario. Vásquez explicó que esta situación, sumada a los retrasos en el pago del subsidio estatal, pone en riesgo la liquidez de los empresarios y dificulta el cumplimiento de obligaciones como salarios, impuestos y pagos a proveedores.

PUBLICIDAD

La Mesa Nacional de Transporte ya ha alertado que, solo en 2022, más de 400 unidades dejaron de operar y en 2025, otras 325 salieron de circulación. El gremio ha estimado que, de mantenerse esta tendencia, unas 700 unidades no podrán ser reemplazadas este año, lo que generaría una menor frecuencia en el servicio y una afectación directa a los usuarios. “De no tomarse decisiones urgentes, la crisis podría profundizarse en los próximos años, con una mayor reducción de unidades y un deterioro aún más marcado del servicio”, advirtió Vásquez en esa ocasión.

El gremio propuso una serie de medidas para paliar la crisis, entre ellas la fijación de un precio techo al diésel, la continuidad del subsidio, mejoras operativas y una eventual nivelación de la tarifa. Además, planteó la implementación de carriles exclusivos para el transporte público en horas pico, con el objetivo de optimizar el consumo de combustible y mejorar la eficiencia del sistema.

La Mesa Nacional de Transporte advierte que una falta de respuestas podría provocar una reducción drástica del servicio y afectar a miles de usuarios en El Salvador./ (Ministerio de Obras Públicas)
La Mesa Nacional de Transporte advierte que una falta de respuestas podría provocar una reducción drástica del servicio y afectar a miles de usuarios en El Salvador./ (Ministerio de Obras Públicas)

La organización subrayó la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan garantizar la prestación del servicio y la eficiencia del transporte público para la población salvadoreña. El documento entregado al Ministerio de Obras Públicas (MOP) solicita un espacio de diálogo para encontrar soluciones conjuntas, ante el riesgo de una paralización parcial del sector si no se atienden sus demandas en el corto plazo.

El llamado de la Mesa Nacional de Transporte se produce en un contexto de presión internacional sobre los precios de la energía, mientras el conflicto en el Golfo Pérsico mantiene bloqueado el Estrecho de Ormuz, lo que ha reducido la oferta global de petróleo y encarecido los fletes marítimos. Fuentes del sector han coincidido en que la volatilidad de los precios y la falta de respuesta de las autoridades agravan una crisis de largo arrastre en el transporte público del país.

Temas Relacionados

Mesa Nacional de TransporteEl SalvadorPrecios del CombustibleTransporte PúblicoGobiernoMinisterio de Obras Públicas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Guatemala ordena reanudar la entrega de alimento fortificado para la niñez

El acuerdo, tomado durante la última reunión del consejo nacional de seguridad alimentaria, instruye reiniciar la distribución del suplemento alimenticio destinado a menores con el fin de prevenir la desnutrición en todo el territorio

Gobierno de Guatemala ordena reanudar la entrega de alimento fortificado para la niñez

El llanto en medio de las balas: Una bebé sobrevive a brutal ataque armado donde murieron sus padres en Costa Rica

En medio del estruendo y el dolor que fracturaron en Barrio Las Palmas, la vida se abrió paso de forma milagrosa. Una pequeña de tan solo dos años y otra mujer adulta resultaron físicamente ilesas tras un feroz ataque armado dentro de su vivienda

El llanto en medio de las balas: Una bebé sobrevive a brutal ataque armado donde murieron sus padres en Costa Rica

Nueva masacre en Honduras deja cuatro muertos y un herido

La violencia volvió a estremecer a Honduras la noche del lunes luego de que una nueva masacre en la colonia Filadelfia de La Lima, Cortés,

Nueva masacre en Honduras deja cuatro muertos y un herido

La producción agropecuaria de República Dominicana lidera en frutales y musáceas durante el primer trimestre de 2026

El informe estadístico trimestral detalla que los principales cultivos, como la lechosa y el guineo, encabezaron los volúmenes, mientras se registraron variaciones importantes en precios, áreas sembradas y flujos de comercio agrícola externo

La producción agropecuaria de República Dominicana lidera en frutales y musáceas durante el primer trimestre de 2026

Número de habitaciones de renta corta en República Dominicana crece un 223.9% en siete años

La expansión de la renta corta supera ampliamente el ritmo de los hoteles, con la inclusión de 20,316 nuevas habitaciones y cerca de 8,000 propiedades solo durante el año pasado, según cifras oficiales

Número de habitaciones de renta corta en República Dominicana crece un 223.9% en siete años

TECNO

Un experimento dejó a cuatro modelos de IA al mando de estaciones de radio y todo terminó en caos

Un experimento dejó a cuatro modelos de IA al mando de estaciones de radio y todo terminó en caos

Por qué el papa León XIV pide “desarmar” a la IA para evitar la guerra

El cargador de mi celular se calienta: por qué y cómo solucionarlo

Por qué hay personas que necesitan tener siempre la casa ordenada, según la IA

¿Tu PC puede quedar bloqueada por hacer trampa en Valorant? Riot lanza nueva advertencia

ENTRETENIMIENTO

“La actuación de voz para Disney es un viaje diferente”: Jack McBrayer reveló cómo construyó a Félix en Ralph el Demoledor

“La actuación de voz para Disney es un viaje diferente”: Jack McBrayer reveló cómo construyó a Félix en Ralph el Demoledor

Euphoria y el episodio que dejó huella: Sam Levinson habló sobre el destino de Nate

Anne Hathaway confiesa que vivió casi ciega de un ojo durante diez años sin que nadie lo supiera

Así fue el reencuentro de Fergie con Black Eyed Peas en los AMAs 2026

La sorprendente exigencia de Elle Kennedy que transformó la versión televisiva de Off Campus

MUNDO

La nueva extorsión de Putin para conseguir reclutas: ofrece condonar deudas de miles de dólares a cambio de combatir en Ucrania

La nueva extorsión de Putin para conseguir reclutas: ofrece condonar deudas de miles de dólares a cambio de combatir en Ucrania

Escocia lanzó un billete “conmemorativo” con la jugada del gol que los clasificó al Mundial

Casi 90 drones cayeron al agua en pleno espectáculo de luces en Sídney: se cancelaron cuatro funciones

“La destrucción de un mito”: la lapidaria crítica de Luca di Montezemolo a la primera Ferrari eléctrica

Las acciones de Ferrari se desplomaron tras la presentación de su primer auto eléctrico: “El mercado ha hablado”