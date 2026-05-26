A 32 años del 'sí, quiero': Michael Jackson y Lisa Marie Presley, una unión entre las dos dinastías más grandes de la música que tuvo su origen secreto en tierras dominicanas (Cortesía Music Times).

En el mapa de la cultura pop, existen coordenadas geográficas que quedan marcadas para siempre por el peso de la historia. Una de ellas es la provincia de La Vega, una región caracterizada por su verdor y su tranquilidad en el corazón de la República Dominicana.

Fue allí donde el 26 de mayo de 1994, hace ya más de 30 años, el secretismo y la realeza de la música se fusionaron en un evento que nadie vio venir. Michael Jackson, el indiscutible “Rey del Pop”, y Lisa Marie Presley, la única heredera legítima de Elvis Presley, firmaban un acta de matrimonio que cambiaría las portadas de las revistas del corazón para siempre.

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Para el ciudadano común, aquel día era cualquiera en la cálida isla caribeña. Sin embargo, en la oficialía civil de La Vega, se estaba gestando el matrimonio más inesperado del siglo XX. Dos de los apellidos más pesados de la industria del entretenimiento, Jackson y Presley, se unían de manera legal en una ceremonia que duró apenas unos minutos.

El juez Hugo Álvarez Valencia fue el encargado de certificar el “sí, quiero” en un acto privado, tan resguardado del ojo público que la prensa internacional tardó semanas en confirmar lo que parecía un simple rumor de pasillo.

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Para entender el porqué de este viaje relámpago a la República Dominicana, es necesario retroceder a las sombras que rodeaban al cantante. La relación romántica entre Michael y Lisa Marie no nació en los escenarios, sino en la vulnerabilidad. Aunque se conocían desde 1975, cuando ella era solo una niña que asistía a los conciertos de los Jackson 5, el destino los volvió a cruzar en 1993.

Marcados desde la infancia por el éxito y el aislamiento, Jackson y Presley encontraron el uno en el otro a alguien que realmente comprendía lo que significaba vivir bajo el ojo público (Cortesía Music Times).

En ese momento, Jackson enfrentaba las primeras y devastadoras acusaciones públicas por abuso sexual infantil. Lisa Marie se convirtió en su confidente, en su llamada telefónica de medianoche y en el apoyo emocional que evitó que el artista colapsara.

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El matrimonio en La Vega nació, por lo tanto, bajo una densa capa de sospecha. Cuando finalmente la pareja admitió al mundo que se habían casado, la opinión pública y los críticos de la industria no tardaron en dictar su propio veredicto: se trataba de una magistral estrategia de relaciones públicas diseñada para limpiar la imagen del cantante y desviar la atención de los tribunales. La presión era asfixiante, y la respuesta de la pareja fue redoblar la apuesta mediática.

El punto más álgido de esta resistencia pública ocurrió meses después, durante la apertura de los MTV Video Music Awards de 1994. Ante una audiencia de millones de personas, la pareja caminó de la mano y se fundió en un beso incómodo, estático y milimétrico sobre el escenario. “Nadie pensaba que esto duraría”, dijo Jackson al micrófono con una sonrisa triunfal.

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En una entrevista en El Sol de la Mañana, Hugo Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas, comparte la increíble anécdota de cuando, como oficial del estado civil, ofició la boda de Michael Jackson y Lisa Marie Presley en La Vega, República Dominicana.

Las revelaciones tras el divorcio: Entre el amor y las sombras

El idilio que comenzó en el Caribe se desvaneció formalmente en enero de 1996, dejando tras de sí un matrimonio de apenas veinte meses. A partir de ese momento, el misterio sobre lo que realmente ocurría detrás de las puertas de la mansión de Neverland comenzó a despejarse, no por los tabloides, sino por la propia voz de Lisa Marie Presley.

En sucesivas entrevistas concedidas a lo largo de los años posteriores siendo la más célebre la conversación que mantuvo con Oprah Winfrey, la hija del “Rey del Rock” se encargó de desmantelar la teoría de la farsa.

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Mira la inolvidable apertura de los MTV Video Music Awards de 1994, cuando Michael Jackson y su entonces esposa Lisa Marie Presley hicieron una aparición sorpresa. Tras un breve discurso dirigido a sus críticos, compartieron un beso que se volvió famoso y desató la euforia del público.

Con una honestidad brutal, Lisa afirmó con vehemencia que el matrimonio no fue un montaje publicitario y que compartieron una vida de pareja activa, normal y genuina en la intimidad. “Me enamoré perdidamente de él”, confesaría años después, asegurando que se sintió unida a Jackson por la experiencia compartida de haber crecido huérfanos de una vida normal debido a la fama extrema extrema de sus entornos.

Hoy en día, la boda en La Vega se recuerda como un cruce de caminos fascinante. Más allá de las polémicas, aquel discreto rincón de la República Dominicana fue el escenario de un intento desesperado por encontrar normalidad dentro de la tormenta de la fama global.

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