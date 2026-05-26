Economía

Cae el riesgo país argentino y está cerca de perforar el piso de los 500 puntos básicos

Una rueda positiva en el exterior y la suba de cotizaciones de los títulos públicos argentinos presiona a una caída de siete unidades en el indicador de JP Morgan, en los 504 puntos

Guardar
Google icon
Imagen WCZOWFRBJRHS3N4FRMTFTSJQHU

Los mercados bursátiles atraviesan este martes una sesión positiva, con alzas de hasta 1% en los principales indicadores de Wall Street y un rebote en los precios de los bonos del Tesoro en los EEUU.

La rueda favorable también contagia a los activos emergentes y condiciona a una suba de los bonos argentinos. El Global 2030 (GD30) con ley de Nueva York gana 0,1%, a USD 86,68, mientras que el Global 2035 (GD35) asciende un 0,2%, a USD 75,85. Con mayor duration, el Global 2041 (GD41) avanza 0,3%, a 70,25 dólares.

PUBLICIDAD

Este movimiento de precios implica una caída en las tasas de retorno de estos títulos públicos, que se refleja en una baja de siete unidades en el riesgo país de JP Morgan, en los 504 puntos básicos a las 10:20 horas, la cifra más baja desde el 11 de mayo. El riesgo país tocó un mínimo de 2026 el 28 de enero, en los 481 puntos.

La plaza financiera argentina retomó sus negocios tras el feriado nacional en conmemoración de la Revolución de Mayo, de cara a una millonaria licitación de bonos del Tesoro en pesos esta semana y el cierre mensual de carteras de inversión, en medio de una abultada liquidez en dólares.

PUBLICIDAD

En favor de la estabilidad de la deuda pública, el directorio del FMI (Fondo Monetario Internacional) viene de aprobar la segunda revisión del programa vigente con Argentina, que implica un desembolso de otros 1.000 millones de dólares.

“Será clave seguir de cerca la evolución de la deuda soberana en dólares en un contexto todavía atravesado por la volatilidad geopolítica vinculada al Estrecho de Ormuz. Con una próxima licitación del Tesoro para este miércoles, cuando vencen alrededor de 11 billones de pesos (equivalentes a unos USD 7.860 millones)”, reportó Portfolio Personal Inversiones.

Acotó que “el agro sumó velocidad y el Banco Central responde con más compras. La principal explicación detrás de la aceleración reciente se explica en la liquidación del agro, inaugurando la cosecha gruesa”.

Los operadores siguen de cerca las cifras de exportaciones que abastecen al mercado de cambios y la mejora de la contabilidad en las reservas netas de la entidad monetaria, para medir el grado de solvencia del Gobierno.

“Será clave seguir de cerca la evolución de la deuda soberana en dólares en un contexto todavía atravesado por la volatilidad geopolítica” (Portfolio Personal)

“La liquidación de la cosecha gruesa, crédito en dólares, y emisiones offshore de deuda están permitiendo al banco central acelerar la compra de reservas, la cual en los últimos días subió a casi 150 millones de dólares promedio diario cuando mayo arrancó en niveles promedio de 50 millones”, comentó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.

“Así, por el momento, el contexto de dólar calmo pareciera seguir, quedando dudas recién para la última mitad del año”, añadió.

“El Banco Central necesita engrosar con urgencia sus reservas internacionales. El mercado financiero respira ante la promesa de mayor estabilidad. El flujo agropecuario se consolidará así como el principal sostén de la ‘pax’ cambiaria y de la baja de la inflación durante todo 2026”, reportó Wise Capital.

“El Banco Central admitió que la demanda de dinero transaccional fue menor de lo esperado, lo que obliga al Tesoro a esterilizar cualquier emisión monetaria. El riesgo radica en que la dinámica monetaria se vuelva más vulnerable a las crisis de confianza”, indicó un informe de Research Mariva.

“La mejora de los términos de intercambio podría respaldar la estrategia general: los precios más altos del petróleo fortalecen la posición externa de Argentina y favorecen la acumulación de reservas. Con el tiempo, un balance más sólido del banco central podría ayudar a contrarrestar las presiones inflacionarias derivadas de la crisis petrolera inicial”, evaluaron los analistas de Mariva.

Tasas altas en los EEUU

Los bonos del Tesoro de los EEUU vienen de anotar la semana pasada sus rendimientos más altos en casi dos décadas.

El viernes el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzó el 5,2%, su nivel más alto desde 2007, impulsado por la preocupación ante el continuo aumento de precios debido a la guerra con Irán. Las finanzas públicas insostenibles y el temor a un aumento de las tasas de interés también han causado una venta masiva de bonos del Tesoro por parte de los inversores. La rentabilidad aumenta cuando los precios de los bonos bajan. Este martes el Treasury a 30 años está rindiendo 5,01% anual.

“En cuanto a la volatilidad global, la suba de tasas ya no es solo un fenómeno de Estados Unidos, sino que están cayendo los bonos soberanos en todo el mundo por miedo a una inflación más persistente”, comentó Mariano Sardáns, presidente ejecutivo de la gerenciadora de patrimonios FDI.

“Hay una irracionalidad del mercado que sigue confiando en que el conflicto en oriente Medio Oriente está terminando y ese arco se va corriendo (...) Argentina puede ser uno de los grandes beneficiados del nuevo orden geopolítico por su alineamiento con Occidente”, acotó.

“Argentina (avanza) a dos velocidades”, sostuvo Julián Neufeld, economista en la Fundación Libertad y Progreso. “El frente externo vuela propulsado por los sectores extractivos -petróleo y minería- (...) Mientras tanto, el estancamiento en la actividad industrial se manifiesta en una menor demanda de importaciones de insumos y bienes de capital”.

Temas Relacionados

dólar hoyriesgo país ArgentinaWall Streetbonos Argentinaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Súper RIGI: cuáles son las principales beneficios para las empresas

El Ejecutivo busca aprobar un nuevo esquema de incentivos para las inversiones superiores a USD 1.000 millones, con ventajas superadoras a las del régimen original

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Súper RIGI: cuáles son las principales beneficios para las empresas

Desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, las exportaciones argentinas crecieron 45% en volumen

El salto exportador llevó el superávit comercial a máximos desde 2009, impulsado por el agro, la energía y la minería. El aumento no fue solo en valor; también crecieron fuertemente las cantidades físicas. El mercado prevé que esta tendencia se mantenga

Desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, las exportaciones argentinas crecieron 45% en volumen

Los argentinos ajustan gastos para llegar a fin de mes: qué consumos resignan primero

Una encuesta privada reveló que casi la mitad de los hogares redujo salidas y consumos recreativos para afrontar la crisis económica

Los argentinos ajustan gastos para llegar a fin de mes: qué consumos resignan primero

Polémica por el lanzamiento de la Ferrari Luce, el primer modelo 100% eléctrico de la célebre marca italiana

La presentación fue parcial a lo largo de todo un año. Se sabía que sería un diseño muy audaz, pero fue un paso más allá, adoptando un color celeste y formas que se asemejan más a un auto chino que un deportivo italiano

Polémica por el lanzamiento de la Ferrari Luce, el primer modelo 100% eléctrico de la célebre marca italiana

“No alcanza con que la gente venga, necesitamos que consuma”: el reclamo de los comerciantes de Mar del Plata

El sector comercial marplatense mostró preocupación por los niveles de venta en la ciudad costera tras el fin de semana largo y pidió incentivos para el turismo

“No alcanza con que la gente venga, necesitamos que consuma”: el reclamo de los comerciantes de Mar del Plata

DEPORTES

El tierno discurso de Monfils que emocionó hasta las lágrimas a Svitolina en su despedida de Roland Garros: “Sin ella ni siquiera estaría aquí”

El tierno discurso de Monfils que emocionó hasta las lágrimas a Svitolina en su despedida de Roland Garros: “Sin ella ni siquiera estaría aquí”

Caos en las calles de Nueva York: los aficionados de los Knicks celebran el regreso del equipo a las Finales de la NBA

Se conocieron cuáles serán las sedes de entrenamiento de las 48 selecciones que integrarán la Copa del Mundo 2026

Lanús cierra la fase de grupos en la Copa Libertadores de local ante un Mirassol clasificado

Estudiantes recibirá a Independiente Medellín con la obligación de ganar para clasificar a octavos de la Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Ricardo Arjona no se quiere ir de Argentina: el show con La Sole de invitada y la noticia que esperaban sus fans

Ricardo Arjona no se quiere ir de Argentina: el show con La Sole de invitada y la noticia que esperaban sus fans

La escapada romántica de Indiana Cubero y su novio Thiago Silvero a Mar del Plata: complicidad y besos cerca del mar

Quién es Tamara Rogouski, coronada Miss Universo Argentina 2026: la misionera que convirtió su sueño en realidad

Ricardo Darín reveló cómo vive su nueva etapa como abuelo: “La familia está convulsionada”

Nahuel Pennisi celebró con Mario Pergolini el 25 de mayo cantando en el Cabildo

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno de Guatemala ordena reanudar la entrega de alimento fortificado para la niñez

Gobierno de Guatemala ordena reanudar la entrega de alimento fortificado para la niñez

El llanto en medio de las balas: Una bebé sobrevive a brutal ataque armado donde murieron sus padres en Costa Rica

Nueva masacre en Honduras deja cuatro muertos y un herido

Una importante ciudad de Estados Unidos podría ser tragada por el aumento del nivel del mar, según la ciencia

Jonathan Swift, escritor irlandés: “Cuando aparece un gran genio en el mundo se le puede reconocer por esta señal: todos los necios se conjuran contra él”