Cae el riesgo país argentino y está cerca de perforar el piso de los 500 puntos básicos

Los mercados bursátiles atraviesan este martes una sesión positiva, con alzas de hasta 1% en los principales indicadores de Wall Street y un rebote en los precios de los bonos del Tesoro en los EEUU.

La rueda favorable también contagia a los activos emergentes y condiciona a una suba de los bonos argentinos. El Global 2030 (GD30) con ley de Nueva York gana 0,1%, a USD 86,68, mientras que el Global 2035 (GD35) asciende un 0,2%, a USD 75,85. Con mayor duration, el Global 2041 (GD41) avanza 0,3%, a 70,25 dólares.

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Este movimiento de precios implica una caída en las tasas de retorno de estos títulos públicos, que se refleja en una baja de siete unidades en el riesgo país de JP Morgan, en los 504 puntos básicos a las 10:20 horas, la cifra más baja desde el 11 de mayo. El riesgo país tocó un mínimo de 2026 el 28 de enero, en los 481 puntos.

La plaza financiera argentina retomó sus negocios tras el feriado nacional en conmemoración de la Revolución de Mayo, de cara a una millonaria licitación de bonos del Tesoro en pesos esta semana y el cierre mensual de carteras de inversión, en medio de una abultada liquidez en dólares.

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En favor de la estabilidad de la deuda pública, el directorio del FMI (Fondo Monetario Internacional) viene de aprobar la segunda revisión del programa vigente con Argentina, que implica un desembolso de otros 1.000 millones de dólares.

“Será clave seguir de cerca la evolución de la deuda soberana en dólares en un contexto todavía atravesado por la volatilidad geopolítica vinculada al Estrecho de Ormuz. Con una próxima licitación del Tesoro para este miércoles, cuando vencen alrededor de 11 billones de pesos (equivalentes a unos USD 7.860 millones)”, reportó Portfolio Personal Inversiones.

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Acotó que “el agro sumó velocidad y el Banco Central responde con más compras. La principal explicación detrás de la aceleración reciente se explica en la liquidación del agro, inaugurando la cosecha gruesa”.

Los operadores siguen de cerca las cifras de exportaciones que abastecen al mercado de cambios y la mejora de la contabilidad en las reservas netas de la entidad monetaria, para medir el grado de solvencia del Gobierno.

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“Será clave seguir de cerca la evolución de la deuda soberana en dólares en un contexto todavía atravesado por la volatilidad geopolítica” (Portfolio Personal)

“La liquidación de la cosecha gruesa, crédito en dólares, y emisiones offshore de deuda están permitiendo al banco central acelerar la compra de reservas, la cual en los últimos días subió a casi 150 millones de dólares promedio diario cuando mayo arrancó en niveles promedio de 50 millones”, comentó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.

“Así, por el momento, el contexto de dólar calmo pareciera seguir, quedando dudas recién para la última mitad del año”, añadió.

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“El Banco Central necesita engrosar con urgencia sus reservas internacionales. El mercado financiero respira ante la promesa de mayor estabilidad. El flujo agropecuario se consolidará así como el principal sostén de la ‘pax’ cambiaria y de la baja de la inflación durante todo 2026”, reportó Wise Capital.

“El Banco Central admitió que la demanda de dinero transaccional fue menor de lo esperado, lo que obliga al Tesoro a esterilizar cualquier emisión monetaria. El riesgo radica en que la dinámica monetaria se vuelva más vulnerable a las crisis de confianza”, indicó un informe de Research Mariva.

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“La mejora de los términos de intercambio podría respaldar la estrategia general: los precios más altos del petróleo fortalecen la posición externa de Argentina y favorecen la acumulación de reservas. Con el tiempo, un balance más sólido del banco central podría ayudar a contrarrestar las presiones inflacionarias derivadas de la crisis petrolera inicial”, evaluaron los analistas de Mariva.

Tasas altas en los EEUU

Los bonos del Tesoro de los EEUU vienen de anotar la semana pasada sus rendimientos más altos en casi dos décadas.

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El viernes el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzó el 5,2%, su nivel más alto desde 2007, impulsado por la preocupación ante el continuo aumento de precios debido a la guerra con Irán. Las finanzas públicas insostenibles y el temor a un aumento de las tasas de interés también han causado una venta masiva de bonos del Tesoro por parte de los inversores. La rentabilidad aumenta cuando los precios de los bonos bajan. Este martes el Treasury a 30 años está rindiendo 5,01% anual.

“En cuanto a la volatilidad global, la suba de tasas ya no es solo un fenómeno de Estados Unidos, sino que están cayendo los bonos soberanos en todo el mundo por miedo a una inflación más persistente”, comentó Mariano Sardáns, presidente ejecutivo de la gerenciadora de patrimonios FDI.

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“Hay una irracionalidad del mercado que sigue confiando en que el conflicto en oriente Medio Oriente está terminando y ese arco se va corriendo (...) Argentina puede ser uno de los grandes beneficiados del nuevo orden geopolítico por su alineamiento con Occidente”, acotó.

“Argentina (avanza) a dos velocidades”, sostuvo Julián Neufeld, economista en la Fundación Libertad y Progreso. “El frente externo vuela propulsado por los sectores extractivos -petróleo y minería- (...) Mientras tanto, el estancamiento en la actividad industrial se manifiesta en una menor demanda de importaciones de insumos y bienes de capital”.