Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 26 de mayo

El dólar al público sigue ofrecido a $1.425 para la venta en el Banco Nación, el mismo precio del dólar blue. El mayorista supera los 1.400 pesos

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13:41 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.425 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 4 de mayo. El dólar blue continúa operado sin variantes respecto del viernes, también a 1.425 pesos.

13:41 hsHoy

En búsqueda de dólares: ¿Qué pretende hacer Caputo este año y cómo sería el puente hasta volver al mercado internacional?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que este año las garantías con institucionales internacionales serán por USD 3.000 millones y luego de ampliarán a USD 4.000 millones. Se complementarán con emisiones de bonos en dólares por USD 5.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, negocia garantías por USD 3.000 millones para este año.
El ministro de Economía, Luis Caputo, negocia garantías por USD 3.000 millones para este año.

El próximo 9 de julio, el Gobierno tiene que enfrentar un duro vencimiento en moneda extranjera: hay que pagar USD 4.200 millones. Y si bien, el ministro de Economía, Luis Caputo, había dado detalles generales de cómo se afrontaría el compromiso, en el staff report del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se reveló que para este año se concretarán garantías con instituciones internacionales por USD 3.000 millones, que luego aumentarán a USD 4.000 millones y se complementarán con colocaciones de bonos en dólares en el mercado local por hasta USD 5.000 millones como un puente para lograr salir al mercado internacional.

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13:41 hsHoy

Más dólares para el Banco Central: las colocaciones de deuda de empresas marcaron un nuevo pico en mayo

Según la consultora Invecq en lo que va del mes ya suman USD 1.600 millones. El Banco Central continúa la compra de reservas y esta semana podría superar el 90% de la meta anual

Arcor emitió deuda en dólares a tres años, con un rendimiento anual del 5,25 por ciento.
Arcor emitió deuda en dólares a tres años, con un rendimiento anual del 5,25 por ciento.

Luego de un parate en las emisiones durante febrero y marzo, las colocaciones de obligaciones negociables (ONs) por parte de empresas experimentaron un crecimiento destacado en mayo y, en lo que va del mes, ya superan las de abril. Este dinamismo trae cierto alivio, ya que supone un “colchón” de dólares para que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pueda continuar con el ritmo de compra de reservas en los próximos meses, además de la liquidación del campo.

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13:41 hsHoy

Las reservas llegarían esta semana a un máximo de la era Milei: compras del BCRA, FMI y pagos de Bopreal

El stock finalizó a USD 46.803 millones el viernes y está a solo USD 100 millones del pico de febrero. Se esperan más ingresos de divisas en los próximos días pero también hay vencimientos. La acumulación de reservas llega al 70% de las compras, según el Fondo

El Banco Central podría alcanzar un nuevo récord de reservas internacionales en los próximos días (Reuters)
El Banco Central podría alcanzar un nuevo récord de reservas internacionales en los próximos días (Reuters)

La apertura de la semana financiera luego del fin de semana puede venir con novedades en relación a la acumulación de reservas. Concretamente, el Banco Central podría superar hoy mismo o en el transcurso de los próximos días el nivel máximo de reservas internacionales desde que gobierna Javier Milei.

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13:41 hsHoy

El dólar cerró la semana en alza y volvió a superar los 1.400 pesos

El tipo de cambio mayorista avanzó a $1.403, con un importante monto negociado por encima de los USD 800 millones. Al público subió a $1.425 en el Banco Nación, el precio más alto desde el 4 de mayo

El dólar mayorista ganó 8,50 pesos en la semana.
El dólar mayorista ganó 8,50 pesos en la semana.

El monto negociado en el mercado mayorista este viernes fue de los más altos del año, en los USD 825,1 millones en el segmento de contado. Sin embargo, la demanda firme impulsó al dólar, que ganó 13,50 pesos o 1%, a $1.403, el precio más alto en lo que va de mayo.

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