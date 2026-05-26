Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 26 de mayo

El monto negociado en el mercado mayorista este viernes fue de los más altos del año, en los USD 825,1 millones en el segmento de contado. Sin embargo, la demanda firme impulsó al dólar , que ganó 13,50 pesos o 1%, a $1.403 , el precio más alto en lo que va de mayo.

La apertura de la semana financiera luego del fin de semana puede venir con novedades en relación a la acumulación de reservas . Concretamente, el Banco Central podría superar hoy mismo o en el transcurso de los próximos días el nivel máximo de reservas internacionales desde que gobierna Javier Milei .

Luego de un parate en las emisiones durante febrero y marzo, las colocaciones de obligaciones negociables (ONs) por parte de empresas experimentaron un crecimiento destacado en mayo y, en lo que va del mes, ya superan las de abril. Este dinamismo trae cierto alivio, ya que supone un “colchón” de dólares para que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pueda continuar con el ritmo de compra de reservas en los próximos meses, además de la liquidación del campo.

El próximo 9 de julio, el Gobierno tiene que enfrentar un duro vencimiento en moneda extranjera: hay que pagar USD 4.200 millones . Y si bien, el ministro de Economía, Luis Caputo , había dado detalles generales de cómo se afrontaría el compromiso, en el staff report del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se reveló que para este año se concretarán garantías con instituciones internacionales por USD 3.000 millones , que luego aumentarán a USD 4.000 millones y se complementarán con colocaciones de bonos en dólares en el mercado local por hasta USD 5.000 millones como un puente para lograr salir al mercado internacional.

El dólar al público es ofrecido a $1.425 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 4 de mayo. El dólar blue continúa operado sin variantes respecto del viernes, también a 1.425 pesos.

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