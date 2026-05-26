Política

Roberto García Moritán confirmó su candidatura como jefe de Gobierno porteño en 2027: “Voy a jugar”

De cara a los comicios del año próximo, el exlegislador y exministro de Desarrollo Económico en CABA, construye un frente político con el Partido Demócrata Progresista. “El PRO no la quiere perder y hay una codicia por parte de La Libertad Avanza”, afirmó sobre la puja política

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El empresario Roberto García Moritán analizó esta mañana, durante una entrevista en Infobae a las Nueve, la disputa entre el PRO y La Libertad Avanza por la jefatura de la Ciudad en 2027 y confirmó su acercamiento al Partido Demócrata Progresista para postularse como candidato a jefe de Gobierno porteño en 2027.

En el mismo diálogo, el exlegislador de CABA y exministro de Desarrollo Económico, entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, bajo la conducción de Jorge Macri, planteó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se volvió un eje de negociación entre espacios nacionales. Y habló de la exposición mediática que tuvo por su anterior matrimonio con la modelo y empresaria Pampita.

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Jorge Macri García Moritán
García Moritán, junto al jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri, cuando el empresario era ministro de Desarrollo Económico porteño

El exdiputado vinculó la pelea política nacional con el control de la Ciudad de Buenos Aires y dijo que el distrito es un objetivo central para los principales armados. “Gobernar Buenos Aires es como gobernar París, es como gobernar Madrid, es como gestionar una gran capital global”, comparó.

La disputa electoral por CABA

En su análisis, afirmó que el PRO buscará retener el distrito y que La Libertad Avanza intentará disputarlo con candidatos propios. “El PRO no la quiere perder. Hay una codicia por parte de La Libertad Avanza, una necesidad, una mirada, un deseo de Karina Milei de decir: ahí pongo a alguien de La Libertad Avanza a competir, a jugar y a ganarnos”, dijo.

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Consultado sobre la fortaleza electoral del macrismo en el territorio porteño, admitió que no es una tarea sencilla. “No. Por eso están hace tantos años”, afirmó, y agregó que ve margen para “cambios en la gestión” en sintonía con lo que definió como un “cambio de época”.

De cara a 2027, Moritán confirmó su integración al Partido Demócrata Progresista, que conduce Óscar Moscariello, con el objetivo de armar un nuevo frente electoral. “Para mí es una oportunidad y estoy dispuesto a jugarlo. Voy a competir con Libertad Avanza, con el PRO, con aparatos electorales en funcionamiento y con mucho financiamiento y militancia. Yo voy a jugar con lo que tengo”, afirmó sobre su futura candidatura.

En su análisis, afirmó que el PRO buscará retener el distrito y que La Libertad Avanza intentará disputarlo con candidatos propios
En su análisis, afirmó que el PRO buscará retener el distrito y que La Libertad Avanza intentará disputarlo con candidatos propios

Según explicó el empresario, con su postulación buscará interpelar a votantes que hoy se reparten entre el PRO y La Libertad Avanza. “Lo que mejor nos define a nosotros somos liberales humanistas. Somos liberales desde la concepción económica, pero no dejamos nunca a nadie afuera. Pensamos en la gente”, afirmó.

En cuanto al diagnóstico económico y social, puso el foco en la clase media y en las pymes familiares. “Creo que el proyecto que estamos trabajando tiene que ver con volver a contener a la clase media, que me parece que es la más castigada en todo este proceso, la pyme familiar, que la está pasando mal y necesita políticas activas”, dijo.

Y agregó: “La responsabilidad del desastre y del momento que estamos viviendo tiene que ver con el populismo. Estas son las consecuencias de 80 años de populismo”, sostuvo, y planteó como objetivo reconvertir la matriz productiva y promover inversión privada.

Su paso por la Legislatura, la experiencia como “outsider” y el rol de López Murphy

El empresario recordó su ingreso a la política en la Legislatura porteña, convocado por Ricardo López Murphy, y describió que llegó sin experiencia previa en cargos públicos. “Entré de un día para el otro. Mi actitud en esa Legislatura era la de un tipo que venía del sector privado a defender los intereses del sector privado y que no le responde a la política”, señaló.

Según su relato, esa posición generó tensión con otros bloques. “La cantidad de veces que me dijeron: ‘Si seguís así con esa actitud, no te aprobamos más leyes’”, recordó. En ese tramo, afirmó: “Fui el diputado que más leyes sacó en los dos años que estuve”.

Moritán dijo que sostuvo ese estilo aun con costos personales. “Siempre dije lo que quise. No tenía padrino, no tenía apoyo político, y siempre fue muy incómodo para el sistema”, planteó.

El exlegislador porteño denunció una "cama muy mal intencionada" con respecto a su precipitada salida del Ministerio de Desarrollo Económico en CABA, en 2024
El exlegislador porteño denunció una "cama muy mal intencionada" con respecto a su precipitada salida del Ministerio de Desarrollo Económico en CABA, en 2024

Por otro lado, García Moritán denunció “operaciones políticas” tras su salida del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Sostuvo que su salida ministerial en CABA estuvo marcada por “una cama muy mal intencionada” en el que, según dijo, confluyeron sectores políticos y mediáticos. “El primero que habló de esto fue un periodista kirchnerista que en ese momento tenía un programa en Canal Nueve, que lo único que usaba era para operar, pero una pavada sin sentido”, afirmó.

Al referirse a su gestión, aseguró que al asumir encontró una estructura de 2.500 personas y que la redujo a 300. También dijo que la mayoría de los empleados provenían de la administración anterior y que no contaba con “referentes técnicos” propios.

Sobre la cobertura periodística del episodio, planteó: “Cuando te toma de punto, el periodismo, empieza una situación que es compleja de revertir porque instalan ideas, son líderes de opinión y eso genera un efecto que después no te permite tener una defensa proporcionada”, sostuvo. En esa línea, afirmó: “Todos los medios están al servicio de la política, todos responden a una terminal política”, reiteró.

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