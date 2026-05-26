Las acciones de Ferrari se desplomaron tras la presentación de su primer auto eléctrico: “El mercado ha hablado”

El Ferrari Luce, primer vehículo 100% eléctrico de la marca, presentado en Roma el 25 de mayo de 2026, con el diseño de berlina de cuatro puertas que generó una caída de hasta el 6% en las acciones de la compañía en la Bolsa de Milán. (Ferrari)

Las acciones de Ferrari se desplomaron hasta un 6,3% en la Bolsa de Milán el martes, poco después de que la legendaria marca italiana presentara la Luce, su primer vehículo totalmente eléctrico, en una ceremonia celebrada en Roma. Los títulos con cotización en Estados Unidos cayeron un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado. El papel acumula una caída de más del 31% en los últimos doce meses.

El analista de Oddo BHF Anthony Dick no dejó lugar a interpretaciones: “Es, con diferencia, la reacción más pronunciada que hemos visto ante el diseño de un automóvil. El mercado ha hablado“, dijo a CNBC.

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Un modelo que causó polémica

El Ferrari Luce, primer vehículo 100% eléctrico de la marca, presentado en Roma el 25 de mayo de 2026 con un diseño de berlina de cuatro puertas que el ex presidente Luca Cordero di Montezemolo calificó como un riesgo de "destruir un mito". (Ferrari)

La Luce —cuyo nombre en italiano significa “luz”— es el primer automóvil de cinco plazas en la historia de Ferrari. Mide 5,02 metros de largo, acelera de cero a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 2,5 segundos, alcanza una velocidad máxima de 310 kilómetros por hora y tiene un precio de salida de 550.000 euros (unos 640.000 dólares). Las entregas a clientes están previstas para el cuarto trimestre del año. Pese a ello, toda la producción de 2027 ya está agotada.

El diseño, encargado al colectivo LoveFrom del ex director de diseño de Apple, Jony Ive, es la fuente principal de la controversia. La silueta de cuatro puertas con techo acristalado y líneas puras se aleja radicalmente de la estética característica de la marca, al punto de que analistas y aficionados señalan que el modelo se asemeja más a un superdeportivo chino de última generación que a un Ferrari tradicional. Salvo por el escudo del Cavallino Rampante y las llantas, el auto podría confundirse con un vehículo de otro origen.

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El interior del Ferrari Luce revela un diseño elegante y futurista, destacando la pantalla central y la disposición de los mandos en este primer vehículo eléctrico de 4 puertas y 5 asientos presentado en Roma. (Ferrari)

Para intentar preservar la identidad sonora de la marca, Ferrari desarrolló un sistema que capta y amplifica las vibraciones de los motores eléctricos y las transmite al habitáculo a través de la estructura metálica del vehículo, buscando ofrecer una experiencia auditiva sin recurrir a sonidos artificiales. El propio CEO Vigna reconoció que el sonido asociado a la Luce es el de un motor eléctrico, y defendió que “lo importante es la emoción que se le transmite al conductor”.

Elkann-Montezemolo: reacciones contrapuestas

El presidente de Ferrari, John Elkann, quien defendió el lanzamiento de la Luce como "interpretar el mañana de manera valiente", en una imagen de archivo tomada en París en junio de 2025. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/archivo)

Las reacciones dentro de la propia historia de la marca ilustran la polarización que genera el modelo. El presidente de Ferrari, John Elkann, defendió la apuesta con convicción: “Es importante que Ferrari en cada momento logre interpretar el mañana de manera valiente y trate de hacer lo que nunca se ha hecho”. Elkann reveló que el proyecto arrancó hace cinco años, en plena pandemia, y que el objetivo no era necesariamente fabricar un auto eléctrico, sino “contribuir al futuro con algo innovador”. Sobre el escepticismo de los puristas, fue pragmático: “Habrá quien se apasione y quien sea más escéptico. Pero creo que también lograremos acercar a quienes jamás habrían imaginado comprar un Ferrari”.

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En las antípodas, el ex presidente Luca Cordero di Montezemolo, uno de los artífices del resurgimiento del Cavallino en los años 90, no ocultó su malestar ante los periodistas: “Si dijera lo que pienso, le haría daño a Ferrari. Se corre el riesgo de destruir un mito. Lo lamento muchísimo”. Consultado sobre qué podría hacerse, fue categórico: “Espero que al menos quiten el caballito de ese auto”. Y ante una pregunta sobre la competencia china, cerró con ironía: “Sin duda, este es un auto que, al menos, los chinos no nos copiarán”.

Por qué caen las acciones

El Ferrari Luce, cuya silueta de berlina de cuatro puertas llevó al ex presidente Luca Cordero di Montezemolo a pedir que le retiren el Cavallino Rampante, presentado en Roma el 25 de mayo de 2026. (Ferrari)

Los analistas atribuyen la reacción bursátil a una combinación de factores. Michael Field, estratega jefe de renta variable de Morningstar, señaló a CNBC que muchos fanáticos de la marca consideran que abrazar el concepto eléctrico diluye la identidad de una firma construida sobre el diseño clásico y la potencia del motor de combustión. Desde el punto de vista inversor, advirtió, existe el temor de que los elevados costos de investigación y desarrollo presionen los márgenes y reduzcan los retornos.

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El contexto sectorial tampoco ayuda. Porsche, Lamborghini y otros fabricantes de lujo han frenado sus planes de electrificación ante una demanda más débil de lo esperado. Ferrari ingresa así al mercado eléctrico en el momento más delicado: cuando el entusiasmo global por los vehículos eléctricos de lujo se enfría con rapidez.

La caída del martes no es un fenómeno aislado. Según fuentes del mercado italiano, el declive del título comenzó a acelerarse en enero de 2026, cuando Ferrari redujo su objetivo de electrificación del 40% al 20% de su gama para 2030, lo que muchos inversores interpretaron como una señal de desaceleración de la demanda eléctrica premium. A ello se sumó, en marzo, la suspensión parcial de entregas en Medio Oriente a raíz de la crisis geopolítica en la región.

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Entre 2019 y 2025, Ferrari casi duplicó sus ingresos, de 3.770 millones a más de 7.000 millones de euros, impulsada por el aumento del precio promedio y los modelos de mayor margen. El temor del mercado es que la compañía esté llegando a un punto de saturación en su modelo de crecimiento, justo cuando apuesta por una tecnología que divide tanto a sus clientes como a sus accionistas.