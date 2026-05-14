Economía

PAE alcanzó un acuerdo con el “rey del fracking” para operar cuatro áreas clave en Vaca Muerta

Continental Resources, la petrolera estadounidense liderada por Harold Hamm, adquirió el 20% de la participación operativa en bloques estratégicos de la cuenca neuquina

Guardar
Google icon
Marcos Bulgheroni, CEO de PAE junto a Doug Lawler, presidente y director ejecutivo de Continental Resources
Marcos Bulgheroni, CEO de PAE junto a Doug Lawler, presidente y director ejecutivo de Continental Resources

Pan American Energy (PAE) formalizó una alianza estratégica con Continental Resources, la petrolera estadounidense dirigida por Harold Hamm, conocido como ‘el rey del fracking’. El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de proyectos en Vaca Muerta y se confirma finalmente, luego de la aprobación de las provincias de Neuquén y Río Negro.

Según detallaron las empresas en un comunicado, la transacción contempla que Continental Resources adquiera el 20% de la participación operativa de PAE en cuatro áreas clave dentro de la cuenca neuquina. Se trata de los bloques Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro y Aguada Cánepa, todos ubicados en Neuquén, además de Loma Guadalosa, el primer proyecto de este tipo habilitado en Río Negro. A pesar de la venta parcial, PAE mantendrá la mayoría accionaria y el control operativo en cada bloque.

PUBLICIDAD

La llegada de Continental Resources al mercado argentino marcó un hito en noviembre de 2023, cuando la firma desembarcó con la compra del 90% de Los Toldos II Oeste a Pluspetrol. El nuevo acuerdo supone un paso adicional para consolidar la presencia de la petrolera estadounidense en la industria local, en línea con la estrategia de expansión internacional de la compañía.

Con sede en Oklahoma City, Continental Resources es considerada la mayor productora privada de petróleo y gas natural a nivel global. Su actividad se concentra en formaciones como Bakken (Dakota del Norte y Montana) y la cuenca de Anadarko (Oklahoma), además de poseer posiciones relevantes en la cuenca del Río Powder (Wyoming) y el Permian (Texas). En el último tiempo, la empresa amplió su alcance internacional mediante asociaciones en Turquía, donde explota recursos no convencionales junto a TPAO y TransAtlantic Petroleum en la cuenca de Diyarbakır.

PUBLICIDAD

El presidente y director ejecutivo de Continental Resources, Doug Lawler, destacó el atractivo de la cuenca argentina: “Vaca Muerta es una de las formaciones de shale más atractivas del mundo y estamos entusiasmados de continuar invirtiendo en Argentina y consolidar la posición de Continental a través de este acuerdo con Pan American Energy”, expresó el directivo en enero, cuando las empresas adelantaron el acuerdo.

Harold Hamm, fundador de Continental Resources
Harold Hamm, fundador de Continental Resources

Para PAE, la alianza representa un refuerzo a su liderazgo en la explotación de hidrocarburos no convencionales en la Cuenca Neuquina. De acuerdo con datos de mercado, la compañía produce diariamente 12 millones de metros cúbicos de gas y 40.000 barriles de petróleo, lo que equivale a 100.000 barriles de petróleo equivalente por día (BOED). Además, opera siete áreas en Neuquén -seis en desarrollo y una en exploración- y participa como socio no operador en otras dos. En Río Negro, se encarga de la explotación de Loma Guadalosa, la primera concesión no convencional de esa provincia.

Quién es el ‘rey del fracking’

Harold Hamm, conocido como “el rey del fracking”, es una de las figuras más influyentes del sector energético estadounidense. Nacido en Lexington, Oklahoma, en 1945, Hamm inició su carrera laboral en estaciones de servicio antes de fundar Shelly Dean Oil Company, que luego evolucionó hacia el actual gigante petrolero. Su apodo se debe a la temprana adopción y promoción de la fractura hidráulica, tecnología central para la producción de hidrocarburos no convencionales y tendencia en pleno crecimiento en el mercado argentino.

Antes de concretar la operación con PAE, Hamm sostuvo encuentros con el presidente argentino Javier Milei y es sabido que mantiene vínculos directos con el presidente estadounidense Donald Trump. Su empresa produce medio millón de barriles diarios de petróleo equivalente y gestiona más de 5.200 pozos a nivel global.

Al momento de su desembarco en el país el año pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró públicamente la noticia en sus redes sociales: “Excelente noticia para Argentina y que seguramente será imitada por otras compañías petroleras independientes americanas que ven que el potencial del shale en Argentina ahora tiene un marco político y económico que justifica la inversión”, manifestó el funcionario al conocerse el desembarco.

La alianza entre Pan American Energy y Continental Resources apunta a potenciar la producción en Vaca Muerta y atraer nuevas inversiones extranjeras al desarrollo energético argentino, consolidando una tendencia de internacionalización en el sector de hidrocarburos no convencionales.

Temas Relacionados

pan american energypaecontinental resourcesvaca muertarey del frackingpetróleoúlitmas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jornada financiera: la baja de la inflación y el impulso externo apuntalaron a los activos, pero subió el riesgo país

El S&P Merval subió 1,1% y los bonos ganaron 0,3% luego de conocido que el IPC de 2,6% en abril. Los ADR también se acoplaron a los nuevos máximos en Wall Street y la suba del petróleo. El dólar operó estable y el BCRA compró USD 140 millones en el mercado

Jornada financiera: la baja de la inflación y el impulso externo apuntalaron a los activos, pero subió el riesgo país

El Banco Central ya compró más de USD 8.000 millones en lo que va de 2026

La autoridad monetaria sumó otros USD 140 millones este jueves y, en las últimas jornadas, volvió a acelerar el ritmo de compra de divisas

El Banco Central ya compró más de USD 8.000 millones en lo que va de 2026

El BCRA giró más de $24 billones al Tesoro y Caputo los usará para fortalecer los depósitos en pesos y cancelar deuda

El Banco Central aprobó sus estados contables 2025 con una ganancia récord de $34,3 billones y puso a disposición del Tesoro Nacional $24,4 billones: $6 billones irán a depósitos y $18,4 billones se destinarán a la recompra de Letras Intransferibles

El BCRA giró más de $24 billones al Tesoro y Caputo los usará para fortalecer los depósitos en pesos y cancelar deuda

Una familia tipo necesita $1.469.768 por mes para no ser pobre

El Indec publicó los valores de las canastas básicas correspondientes al mes de abril. Tanto la CBA como la CBT subieron menos que la inflación en el cuarto mes del año

Una familia tipo necesita $1.469.768 por mes para no ser pobre

Los precios de los alimentos se atenuaron en abril: qué pasó con la carne, las frutas y las verduras

El Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec mostró una desaceleración marcada en productos de consumo masivo, con caídas en varios frescos y aumentos más moderados en distintos rubros de la canasta básica

Los precios de los alimentos se atenuaron en abril: qué pasó con la carne, las frutas y las verduras

DEPORTES

La postura del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y su compañero en la selección argentina que aparece como posible reemplazante

La postura del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y su compañero en la selección argentina que aparece como posible reemplazante

Deschamps se refirió al video filtrado de Theo Hernández en las escandalosas fiestas con sexo y drogas: por qué lo convocó al Mundial

Armá tu lista de 26 convocados a la selección argentina para el Mundial 2026

Un analista experto de la Fórmula 1 llenó de elogios a Colapinto: “Es un piloto mucho más sólido”

River Plate confirmó la grave lesión que volvió a sufrir una de las joyas de inferiores: el mensaje de los jugadores

TELESHOW

El motivo por el que Yipio de Gran Hermano no volvería en el repechaje: “El cansancio y la angustia me desbordan”

El motivo por el que Yipio de Gran Hermano no volvería en el repechaje: “El cansancio y la angustia me desbordan”

Adrián Pallares conmovió al contar que está en medio de un difícil momento personal: “Salvarle la vida”

Graciela Alfano presentó a su insólita mascota en televisión: "Nació para la cámara, alfanizada total"

Quiénes actuarán en vivo en los Premios Gardel 2026

A los 77 años murió la actriz y docente Patricia Gilmoure, que vivía en la Casa del Teatro

INFOBAE AMÉRICA

Calor extremo golpeará el sur de Honduras con máximas de 42 grados este jueves

Calor extremo golpeará el sur de Honduras con máximas de 42 grados este jueves

El gobierno dominicano confirma recepción mensual de migrantes deportados desde Estados Unidos

Guatemala: interpelación al ministro de Desarrollo se extiende por falta de quórum en el Congreso

Panamá registró 790 especies de aves avistadas en tan solo 24 horas durante el Global Big Day

Un millón de vehículos circulan sin identificación en Honduras