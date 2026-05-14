PAE alcanzó un acuerdo con el “rey del fracking” para operar cuatro áreas clave en Vaca Muerta

Marcos Bulgheroni, CEO de PAE junto a Doug Lawler, presidente y director ejecutivo de Continental Resources

Pan American Energy (PAE) formalizó una alianza estratégica con Continental Resources, la petrolera estadounidense dirigida por Harold Hamm, conocido como ‘el rey del fracking’. El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de proyectos en Vaca Muerta y se confirma finalmente, luego de la aprobación de las provincias de Neuquén y Río Negro.

Según detallaron las empresas en un comunicado, la transacción contempla que Continental Resources adquiera el 20% de la participación operativa de PAE en cuatro áreas clave dentro de la cuenca neuquina. Se trata de los bloques Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro y Aguada Cánepa, todos ubicados en Neuquén, además de Loma Guadalosa, el primer proyecto de este tipo habilitado en Río Negro. A pesar de la venta parcial, PAE mantendrá la mayoría accionaria y el control operativo en cada bloque.

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La llegada de Continental Resources al mercado argentino marcó un hito en noviembre de 2023, cuando la firma desembarcó con la compra del 90% de Los Toldos II Oeste a Pluspetrol. El nuevo acuerdo supone un paso adicional para consolidar la presencia de la petrolera estadounidense en la industria local, en línea con la estrategia de expansión internacional de la compañía.

Con sede en Oklahoma City, Continental Resources es considerada la mayor productora privada de petróleo y gas natural a nivel global. Su actividad se concentra en formaciones como Bakken (Dakota del Norte y Montana) y la cuenca de Anadarko (Oklahoma), además de poseer posiciones relevantes en la cuenca del Río Powder (Wyoming) y el Permian (Texas). En el último tiempo, la empresa amplió su alcance internacional mediante asociaciones en Turquía, donde explota recursos no convencionales junto a TPAO y TransAtlantic Petroleum en la cuenca de Diyarbakır.

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El presidente y director ejecutivo de Continental Resources, Doug Lawler, destacó el atractivo de la cuenca argentina: “Vaca Muerta es una de las formaciones de shale más atractivas del mundo y estamos entusiasmados de continuar invirtiendo en Argentina y consolidar la posición de Continental a través de este acuerdo con Pan American Energy”, expresó el directivo en enero, cuando las empresas adelantaron el acuerdo.

Harold Hamm, fundador de Continental Resources

Para PAE, la alianza representa un refuerzo a su liderazgo en la explotación de hidrocarburos no convencionales en la Cuenca Neuquina. De acuerdo con datos de mercado, la compañía produce diariamente 12 millones de metros cúbicos de gas y 40.000 barriles de petróleo, lo que equivale a 100.000 barriles de petróleo equivalente por día (BOED). Además, opera siete áreas en Neuquén -seis en desarrollo y una en exploración- y participa como socio no operador en otras dos. En Río Negro, se encarga de la explotación de Loma Guadalosa, la primera concesión no convencional de esa provincia.

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Quién es el ‘rey del fracking’

Harold Hamm, conocido como “el rey del fracking”, es una de las figuras más influyentes del sector energético estadounidense. Nacido en Lexington, Oklahoma, en 1945, Hamm inició su carrera laboral en estaciones de servicio antes de fundar Shelly Dean Oil Company, que luego evolucionó hacia el actual gigante petrolero. Su apodo se debe a la temprana adopción y promoción de la fractura hidráulica, tecnología central para la producción de hidrocarburos no convencionales y tendencia en pleno crecimiento en el mercado argentino.

Antes de concretar la operación con PAE, Hamm sostuvo encuentros con el presidente argentino Javier Milei y es sabido que mantiene vínculos directos con el presidente estadounidense Donald Trump. Su empresa produce medio millón de barriles diarios de petróleo equivalente y gestiona más de 5.200 pozos a nivel global.

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Al momento de su desembarco en el país el año pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró públicamente la noticia en sus redes sociales: “Excelente noticia para Argentina y que seguramente será imitada por otras compañías petroleras independientes americanas que ven que el potencial del shale en Argentina ahora tiene un marco político y económico que justifica la inversión”, manifestó el funcionario al conocerse el desembarco.

La alianza entre Pan American Energy y Continental Resources apunta a potenciar la producción en Vaca Muerta y atraer nuevas inversiones extranjeras al desarrollo energético argentino, consolidando una tendencia de internacionalización en el sector de hidrocarburos no convencionales.

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