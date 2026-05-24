Según un informe, pese al “circo político”, Argentina está al inicio de un boom económico como el que vivió Colombia de 2009 a 2013

En el centro el expresidente colombiano Álvaro Uribe, que estuvo al principio del "boom" 2009-2013. A sus costados Gustavo Petro y Javier Milei. El candidato del partido de Petro enfrenta el próximo domingo al "Milei colombiano" Centro Democrático-redes sociales-AFP

Argentina podría ingresar en una fase de expansión económica similar al boom energético que impulso a la economía colombiana entre 2009 y 2013, siempre que sortee el actual “circo político”, dice un informe de Grit Capital Group, una firma de inversión orientada a fondos cuantitativos, gestión de carteras emergentes y capital de riesgo.

El informe, al que accedió Infobae , destaca la mejora en los términos de intercambio, el crecimiento sostenido de las exportaciones y el avance del sector energético argentino. El análisis, firmado por Walter Stoeppelwerth, Chief Investmen Officer (CIO) de Grit y de extenso recorrido por Brasil y la Argentina, donde participó en PPI y en la Universidad Torcuato di Tella.

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Entre otras cosas el informe destaca el reciente ritmo de compra de dólares del BCRA, en particular los USD 328 millones, que atribuye a una fuerte compra “en bloque”. Ese movimiento, dice, fue acompañado por un crecimiento en la liquidación de divisas provenientes del sector agrícola, que alcanzó un promedio diario de 160 millones de dólares en mayo, frente a los 124,5 millones de abril.

El informe también subraya que Argentina atraviesa un fenómeno de bonanza de términos de intercambio. Los datos de comercio exterior de abril revelan un superávit récord de USD 2.711 millones, gracias a un fuerte salto en las exportaciones energéticas y una caída significativa de las importaciones de combustibles.

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Las exportaciones de energía, subraya Grit Capital, treparon un 85,4% interanual, mientras las importaciones de derivados de petróleo y destilados se redujeron 45,4% y dice que cuando se completen las obras del Gasoducto Perito Moreno II, hacia el norte, previstas para mayo de 2027, las importaciones energéticas serán “un error de redondeo”.

La diversificación exportadora juega un rol central en el nuevo perfil macroeconómico. Al respecto, Grit Capital subraya que en abril las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) sumaron USD 2.528 millones, un aumento del 43,3% interanual, impulsadas porenvíos de equipos de transporte, productos químicos y metales preciosos.

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En tanto, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) aportaron USD 2.705 millones, un aumento del 14,1%, con la molienda de soja y sus derivados como motor principal, aunque el informe advierte una “moderación estructural” del complejo oleaginoso, pues el saldo comercial de soja se redujo 16,2% en el primer cuatrimestre respecto a igual lapso de 2025. la venta de productos primarios, en tanto, aportó USD 2.127 millones de dólares y un crecimiento del 25% anual.

Con todo, el informe subraya la transformación estructural del sector energético argentino, que en abril exportó por USD 1.554 millones, el 17,4% del total nacional, y generó un superávit de 1.248 millones. Este cambio, dice, altera sustancialmente las restricciones históricas de balanza de pagos del país, en la que las importaciones energéticas presionaban las reservas durante los ciclos de reactivación.

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La inversión extranjera

Según el documento, “si la Argentina puede capturar USD 7.000 a 8.000 millones anuales de Inversión Extranjera Directa” (IED) su Balanza de Pagos finalmente lucirá solida a los inversores extranjeros”. Y dirigiéndose a potenciales inversores, Stoeppelwerth desafía: “si Usted piensa que la hoja de ruta de la Argentina para los próximos cuatro años es similar o superior a la historia del boom energético de Colombia entre de 2009 a 2013, entonces debe aguantar sus títulos soberanos (de la Argentina) y agregar mas en funcion de las oportunidades a causa del circo político de la administración Milei”.

Cabe notar que entre 2009 y 2013 Colombia experimentó un “boom energético” gracias a los precios internacionales del petróleo, el carbón y otros minerales, sumado a reformas que abrieron el sector a la inversión extranjera y fortalecieron la seguridad en zonas productivas transformaron el sector energético y minero en un motor de la economía colombiana.

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Durante el quinquenio que cita el informe, entre las gestiones presidenciales de Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018), ambos electos y reelectos por el partido del “Centro Democrático”, la participación de hidrocarburos y minería aumentó de 9,7 a 11,2% del PBI, la Inversión Extranjera Directa en minas y energía pasó de menos de USD 5.000 millones a mas de USD 8.000 millones anuales, el sector aporto mas del 50% de las exportaciones y generó una enorme masa de ingresos fiscales.

Según datos del Banco Mundial, 2008 y 2013 el ingreso per cápita del 40% más pobre creció al 6,6% anual, más que el promedio nacional. La revisión de “Artículo 4″ que el FMI hizo de la economía colombiana en 2014 (ver abajo) marca un fuerte aumento de la inversión en los años previos, motor de una prosperidad que se diluyó en los años posteriores.

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El boom energético también generó desafíos. El rápido crecimiento del sector extractivo desplazó a sectores como agricultura e industria, un típico caso de “enfermedad holandesa” como el que algunos analistas creen que podría suceder en la Argentina. Además, la creación de empleo directo fue limitada, debido a la intensidad de capital de esos sectores, algo que también marcan algunos analistas locales, quienes destacan por el contrario que sectores como industria, comercio y construcción, mas intensivos en empleo, se han rezagado durante la gestión Milei, aunque industria y comercio evidenciaron signos de recuperación en marzo, según informo el Indec.

De hecho, el próximo domingo tendrá lugar la primera vuelta de la elección presidencial. Los favoritos son Iván Cepeda, del “Pacto Histórico” de fuerzas que lidera el actual presidente, Gustavo Petro, y Abelardo de la Espriella, empresario y outsider de la política que algunos califian de “Milei colombiano”. En 2022 Petro fue elegido en segunda vuelta, en la que se impuso por escaso margen a Rodolfo Hernández, candidato de una “Liga de Gobernadores” anticorrupción.

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En cuanto a la Argentina actual, el informe de Grit Capital explica que la mejora de los términos de intercambio es clave en el buen desempeño externo. Los precios de exportación subieron 10,8% anual, mientras que los de importación avanzaron solo 4,1%, algo que según calculo el propio Indec generó un ingreso adicional de USD 520 millones al país.

Según el análisis, la sostenibilidad de la actual dinámica dependerá de preservar la competitividad cambiaria y mantener la disciplina fiscal y monetaria.

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