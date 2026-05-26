Más de 60 millones de personas bajo alerta por lluvias e inundaciones en varios estados de EEUU

Más de 60 millones de personas enfrentan alertas de inundación por lluvias intensas en Texas y el sur de Estados Unidos, según NOAA y NWS. (Jennifer Reynolds/The Galveston County Daily News via AP)

Un episodio de lluvias intensas afecta desde el fin de semana a más de 60 millones de personas en Texas y otros estados del sur de Estados Unidos, generando alertas de inundación y operativos de emergencia, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Las precipitaciones prolongadas han dejado acumulados que superan los 150 milímetros en varias localidades y han obligado a las autoridades a reforzar la vigilancia y las medidas de prevención.

De acuerdo con proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Weather Prediction Center (WPC), el riesgo de inundaciones se mantendrá durante la semana, con niveles de alerta entre 2 y 4 en la escala oficial, especialmente en corredores desde Nueva Orleans hasta el sur de Virginia y en amplias zonas del estado de Texas. Diversos organismos federales y estatales han emitido advertencias y recomendaciones, priorizando la seguridad de la población afectada.

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El fenómeno ocurre tras un periodo de sequía extrema en parte del sur estadounidense, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de la región. El NWS advirtió que los suelos saturados no pueden absorber el exceso de agua, situación que agrava el riesgo de inundaciones repentinas tanto en áreas urbanas como rurales, especialmente en los puntos que ya habían registrado lluvias significativas recientemente.

¿Cuáles son las causas de las inundaciones en Texas y el sur de Estados Unidos?

El actual episodio de lluvias intensas está relacionado con la llegada sucesiva de sistemas de baja presión y el aporte de humedad tropical desde el Golfo de México. Según el pronóstico de la NOAA, esta combinación atmosférica resulta en tormentas persistentes y lluvias generalizadas que afectan una extensa franja del sur estadounidense. El WPC detalló que las precipitaciones no han cesado desde el viernes, provocando acumulados de hasta 200 milímetros en sectores del este y centro de Texas.

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El NWS de Houston/Galveston indicó: “El riesgo de inundaciones urbanas y en carreteras permanece elevado debido a la saturación del terreno tras varios días de lluvias continuas”. Esta situación ha llevado a la emisión de alertas para múltiples condados, incluida la zona metropolitana de Dallas, donde la infraestructura enfrenta desafíos por la acumulación de agua.

Las precipitaciones acumuladas superan los 150 milímetros en varias localidades de Texas, con riesgo elevado de inundaciones urbanas y carreteras. (Erin Woodiel /The Argus Leader via AP)

¿Qué zonas están bajo mayor riesgo de inundaciones en Texas y el sur?

Las áreas más afectadas incluyen el este y centro de Texas, el sur de Misisipi, el sur de Alabama y sectores de Carolina del Norte. El NWS mantiene bajo vigilancia zonas urbanas, rurales y corredores carreteros estratégicos debido a la posibilidad de desbordamientos de ríos y arroyos. En Henderson County, Carolina del Norte, los equipos de emergencia han respondido a múltiples llamados por caminos anegados y rescates, de acuerdo con el reporte de The Weather Channel.

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En la localidad de Bat Cave, las imágenes muestran el desbordamiento de arroyos y ríos, mientras que en Texas la policía de Beeville tuvo que intervenir para rescatar a un adulto y un menor atrapados en su vehículo por el rápido ascenso del nivel del agua.

¿Qué medidas de emergencia se han implementado ante las lluvias y las inundaciones?

Las autoridades estatales y locales han desplegado operativos de emergencia que incluyen patrullaje preventivo, rescate de personas atrapadas y cierre de carreteras afectadas por inundaciones. El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, confirmó el fallecimiento de una persona en el condado de Forest tras el atrapamiento de un vehículo, según informó Fox Weather. Equipos de bomberos y policía han intensificado la vigilancia en los puntos más críticos y emitido recomendaciones para evitar desplazamientos innecesarios.

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El NWS mantiene vigente la consigna “Turn around, don’t drown” (“Da la vuelta, no te ahogues”) y recuerda que la mayoría de las víctimas de inundaciones se encuentran dentro de vehículos. Las autoridades insisten en la importancia de atender los avisos oficiales y no intentar cruzar vías inundadas.

¿Cómo afecta la saturación del suelo al riesgo de inundaciones en Texas y el sur de EE.UU.?

La saturación del suelo es un factor clave que incrementa la probabilidad de inundaciones rápidas. Según el WPC, las lluvias de la semana previa dejaron el terreno incapaz de absorber nuevos aportes de agua. “Las condiciones pueden cambiar en minutos y las lluvias pueden acumularse rápidamente en zonas urbanas y bajas”, explicó el NWS de Austin/San Antonio. Los modelos meteorológicos advierten que cualquier nueva precipitación podría derivar en corrientes superficiales y desbordamientos.

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Según la NOAA, los acumulados previstos para los próximos días oscilan entre 50 y 100 milímetros en muchas áreas, con focos aislados que podrían superar los 125 milímetros en regiones costeras de Alabama y el noroeste de Florida. El monitoreo de ríos y embalses se mantiene activo, con especial atención en la cuenca del Mississippi y los alrededores de Dallas.

La saturación del suelo tras una sequía extrema impide la absorción del agua, agravando el riesgo de inundaciones repentinas en áreas del sur estadounidense. (REUTERS/Marco Bello)

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la semana en el sur de Estados Unidos?

El pronóstico oficial de la NOAA y el NWS indica que el patrón de tormentas persistirá hasta el viernes, con lluvias intensas y posibilidad de tormentas severas en distintos puntos del sur estadounidense. El Weather Prediction Center asigna un nivel 2 de 4 de riesgo de lluvias excesivas para buena parte de Texas, mientras que en otras regiones la escala alcanza nivel 1 de 4.

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El NWS detalló: “Una combinación de humedad tropical y sistemas de baja presión producirá episodios de lluvias persistentes, especialmente en el corredor entre Dallas, San Antonio y Houston”. Se prevé que las tormentas puedan estar acompañadas de ráfagas de viento, granizo y descargas eléctricas, además de lluvias de intensidad variable.

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades ante las inundaciones?

Las autoridades mantienen recomendaciones estrictas para la población afectada. El NWS y la NOAA sugieren evitar desplazamientos no esenciales, mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir instrucciones de protección civil. Los mensajes institucionales recalcan la importancia de no intentar cruzar caminos inundados y de buscar refugio en lugares seguros en caso de advertencias de evacuación.

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El NWS de Austin/San Antonio indicó: “Recomendamos a la población monitorear los avisos oficiales y atender las órdenes de evacuación o resguardo cuando sean activadas”. El organismo enfatizó que la situación puede evolucionar rápidamente y que la vigilancia permanente es fundamental para minimizar riesgos.

Los pronósticos de la NOAA y el Weather Prediction Center advierten lluvias persistentes y tormentas severas desde Dallas hasta el sur de Virginia durante la semana. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

¿Qué datos respaldan la magnitud del evento en Texas y el sur de EE.UU.?

La NOAA estima que más de 60 millones de personas están bajo amenaza de inundaciones repentinas en el sur y sureste del país. Las precipitaciones recientes han dejado acumulados superiores a los 150 milímetros en localidades de Texas, con proyecciones semanales que podrían alcanzar los 200 milímetros en zonas aisladas, según el Weather Channel.

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El NWS de Houston/Galveston reportó que “las precipitaciones acumuladas hasta el martes sumarán entre 2 y 4 pulgadas (50-100 mm), con focos que podrían superar los 125 mm en puntos costeros”. El monitoreo de caudales fluviales y sistemas de drenaje urbano permanece activo, mientras las autoridades advierten sobre posibles cierres de carreteras y afectaciones en servicios básicos.

¿Qué se puede esperar en los próximos días para la región?

La perspectiva meteorológica sugiere que las lluvias persistirán por lo menos hasta el final de la semana laboral. El NWS y la NOAA mantienen actualizaciones periódicas y advierten que las condiciones pueden variar dependiendo del desplazamiento de los sistemas frontales y el grado de saturación del suelo.

Las recomendaciones para la población incluyen revisar canales de comunicación locales y nacionales, atender las directrices de protección civil y prepararse para posibles cambios en la situación de emergencia. El monitoreo proactivo y la atención a los avisos oficiales continúan siendo claves para reducir riesgos y salvaguardar la seguridad en las zonas impactadas.