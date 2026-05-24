Economía

Carne vacuna: exportaciones récord y precios que subieron casi 70% en un año anticipan el menor consumo en dos décadas

Con una oferta más ajustada por la caída de la faena, la demanda interna por habitante bajó a 47,3 kilos anuales y el sector proyecta un nuevo descenso y exportaciones crecientes

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El nivel de consumo de carne vacuna por habitante podría caer a 43 kilos por habitante, estiman consultores y cámaras del sector (Foto: EFE)
El nivel de consumo de carne vacuna por habitante podría caer a 43 kilos por habitante, estiman consultores y cámaras del sector (Foto: EFE)

Mientras el consumo interno se reduce, el sector exportador muestra otra dinámica. La carne vacuna inició 2026 con exportaciones en alza, caída del consumo local, precios internos que avanzan por encima de la inflación y oferta más restringida.

Entre enero y marzo, los argentinos consumieron 512.800 toneladas, un 10% menos que en igual período del año anterior, según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra). En contraste, las ventas externas ascendieron a 199.658 toneladas res con hueso, aumentaron 17,1% más interanual, informó el Indec.

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La menor disponibilidad ya se refleja en los indicadores de producción. En abril de 2026 se faenaron 960.900 cabezas, un 6,7% menos que en marzo y 15,3% por debajo de abril de 2025, según el informe sobre faena y producción bovina de abril de 2026 del Consorcio ABC.

En abril de 2026 se faenaron 960.900 cabezas, 6,7% menos que en marzo y 15,3% por debajo de abril de 2025 (Consorcio ABC)

Esa disminución fue de 226.100 toneladas res con hueso, con descensos de 7,1% mensual y 13% interanual, también según el Consorcio ABC. En el primer cuatrimestre, la producción acumulada sumó 926.600 toneladas, 7,1% menos que en igual período del año previo.

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Según estimaciones del mercado, la oferta de carne para consumo local seguirá limitada y los precios tenderán a mantenerse firmes o a subir, sobre todo si la demanda deja de caer. El informe del Consorcio ABC destacó que “la menor oferta recorta la disponibilidad para el mercado interno”.

La señal de alarma para el sector también está en la demanda. El consumo interno promedio de los últimos 12 meses se ubicó en 47,3 kilos por habitante al año, el nivel más bajo en más de 20 años, con una baja de 3,7% frente a marzo del año anterior, según Ciccra. La caída es más marcada en perspectiva de largo plazo, ya que hace dos décadas, el consumo promedio superaba los 60 kilos por persona por año.

infografia

El consultor ganadero Víctor Tonelli anticipó que, ante la proyección de una “fuerte caída de la oferta y la mayor competencia de la exportación, el volumen disponible para el mercado interno podría ubicar el consumo anual per cápita en torno a 43 o 44 kilos, unos 6 kilos menos que el año pasado, cuando aún persistía la fase de liquidación de hacienda”.

Según Tonelli, en ese nivel de retracción, los precios tenderán a mantenerse elevados y no se esperan cambios significativos al menos hasta el segundo semestre de 2027.

En paralelo, el rubro carne siguió empujando el índice de variación del costo de vida. En marzo, el precio de la carne vacuna subió 10,6% en el Área Metropolitana de Buenos Aires y acumuló 68,6% en un año, más del doble que la inflación, según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Ipcva, que ubicó el precio promedio del kilo en 18.564 pesos.

En marzo, el precio de la carne vacuna subió 10,6% en el Área Metropolitana de Buenos Aires y acumuló 68,6% en un año, más del doble que la inflación (Ipcva)

Entre los cortes con mayores alzas en marzo estuvieron la picada común, con 20,4%; la carnaza común, con 17,7%; y la falda, con 13,4%, según datos del Ipcva. Un estudio de Equilibra amplió que, desde noviembre de 2025, el rubro carnes duplicó la velocidad de aumento del resto de la economía: mientras el IPC nacional subió en promedio 2,7% mensual en el último cuatrimestre, el segmento cárnico avanzó 6,3 por ciento.

Las ventas al exterior, en valores altos

En abril, las exportaciones de carne refrigerada y congelada alcanzaron 46.100 toneladas, 13% menos interanual en volumen, pero generaron USD 321 millones, 19,7% más que un año antes, según el Consorcio ABC.

El precio promedio de exportación llegó a USD 6.968 por tonelada, el valor más alto en cuatro años, de acuerdo con esa entidad. En el acumulado de enero a abril, las ventas externas sumaron 211.300 toneladas, 7,5% más interanual, por USD 1.399 millones, con un incremento de 44,5 por ciento.

En el primer trimestre de 2026, las exportaciones de carne vacuna crecieron 17,1% interanual y alcanzaron máximos históricos, con China como principal destino (Foto: Reuters)
En el primer trimestre de 2026, las exportaciones de carne vacuna crecieron 17,1% interanual y alcanzaron máximos históricos, con China como principal destino (Foto: Reuters)

China siguió como principal comprador con 57,4% del volumen exportado en abril, seguida por Estados Unidos y Europa. En carne congelada, Estados Unidos pagó más de USD 7.500 por tonelada, mientras Europa mostró una caída de volumen de 20% interanual por el cierre de la cuota Hilton y registró precios superiores a USD 16.500 por tonelada en carne enfriada.

Salario, demanda y “equilibrio”

En la última semana, la oferta de novillos y vaquillonas retrocedió entre 2% y 3% en Cañuelas, con un promedio que tiende a superar la media semanal de los últimos 12 meses, según el portal especializado Valor Carne.

El valor real del novillo acumuló su undécimo retroceso en 13 semanas y quedó 16% por debajo del pico de febrero, mientras las vacas perdieron entre 15% y 16% desde los máximos de octubre y noviembre, según Valor Carne. En la comparación con 30, 60 y 90 días atrás, las cuatro categorías principales mostraron caídas en todos los casos.

El valor real del novillo acumuló su undécimo retroceso en 13 semanas y quedó 16% por debajo del pico de febrero, mientras las vacas perdieron entre 15% y 16% desde los máximos de octubre y noviembre (Valor Carne)

El consultor Javier Preciado Patiño, ingeniero agrónomo y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, dijo a Infobae: “El mercado encontró un punto de equilibrio y se puede exportar a este ritmo con estos valores y esta demanda interna”.

Preciado Patiño agregó: “A mediano plazo, si el frente externo sigue demandante, la industria frigorífica pedirá animales más pesados para exportación en lugar de novillitos y vaquillonas”.

Carne picada en carnicería
El precio promedio del kilo de carne vacuna en el Área Metropolitana de Buenos Aires alcanzó los $18.564 en marzo, más del doble del aumento registrado por la inflación general (Foto: Reuters)

Preciado Patiño sostuvo que ese cambio podría generar una “compensación parcial” para el abastecimiento local. También advirtió que “el poder de compra del salario será determinante”, porque una mayor pérdida de ingresos podría acelerar la migración del consumo hacia cerdo y pollo.

Un informe de Camya (Cámara de Matarifes y Abastecedores), el precio final de la carne no surge de una simple suma de costos, sino de la interacción entre oferta y demanda. Para un novillito de 360 kilos, la media res puesta en carnicería llegó a $9.774 más IVA el kilo, mientras el valor total integrado de la media res en mostrador alcanzó $1.267.040 más IVA; de esa diferencia deben salir alquileres, salarios, impuestos y la rentabilidad del carnicero.

El poder de compra del salario será determinante, porque una mayor pérdida de ingresos podría acelerar la migración del consumo hacia cerdo y pollo (Preciado Patiño)

En ese contexto, la presión sobre los mostradores dependerá de tres variables que hoy avanzan en direcciones distintas:

  1. oferta recortada por menor faena,
  2. exportación todavía activa, y
  3. demanda interna debilitada.

El nivel de encierre en feedlots se mantiene estable y con existencias levemente superiores a las del año pasado, según el Consorcio ABC, un factor que podría ayudar a estabilizar parte de la oferta en los próximos meses.

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