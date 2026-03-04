Economía

Southern Energy acordó el mayor contrato para la exportación de GNL argentino

El consorcio integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, y SEFE firmaron un acuerdo en Berlín con la compañía internacional SEFE

El contrato es por 2 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL)

El consorcio Southern Energy y SEFE (Securing Energy for Europe) alcanzaron un acuerdo que representa la mayor venta de GNL desde Argentina al mundo en términos de volumen y de plazo. Según la evolución de los precios internacionales, el contrato podría generar ingresos superiores a USD 7.000 millones durante su duración.

Más en detalle, Southern Energy (SESA) -conformada por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG- y SEFE (Securing Energy for Europe) cerraron en Berlín, Alemania, un contrato por 2 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL) durante ocho años, que comenzará a fines de 2027 con el inicio de operaciones del “Hilli Episeyo”, el primer buque de licuefacción que SESA instalará en el Golfo San Matías, Río Negro.

El acuerdo definitivo da continuidad al Heads of Agreement anunciado en diciembre, que marcaba el inicio de las negociaciones para la venta de GNL.

Del acto de firma participaron Rodolfo Freyre, Presidente de SESA; Frédéric Barnaud, CCO de SEFE; Marcos Bulgheroni, Group CEO de PAE; Martin Rueda, Director General de Harbour Energy Argentina y Director Titular de SESA; Patricio Da Ré, Project Integration Director de YPF y Director Titular de SESA; Karl Staubo, CEO de Golar LNG; Federico Petersen, CCO de Golar LNG y Director Titular de SESA; y Matías Lacabanne, CCO de SESA.

En la foto (de izquierda a derecha): Marcos Bulgheroni, Group CEO de PAE; Rodolfo Freyre, Presidente de SESA; Betina Pasquali de Fonseca, embajadora argentina en la República Federal de Alemania; Doris Honold, miembro del Consejo de Supervisión de SEFE, Frédéric Barnaud, CCO de SEFE; Dr. Egbert Laege; CEO de SEFE (Southern Energy)

También estuvo presente la embajadora argentina en la República Federal de Alemania, Betina Pasquali de Fonseca.

Por parte de SEFE, participaron su CEO, Dr. Egbert Laege; Doris Honold, miembro del Consejo de Supervisión; Jean-Manuel Conil-Lacoste, Vicepresidente Ejecutivo de LNG; y Sharif Islam, Vicepresidente de LNG Origination - Atlantic.

El volumen de GNL previsto en el contrato representa más del 80% de la capacidad de producción del “Hilli Episeyo” (2,45 millones de toneladas anuales) y más del 30% de la capacidad de producción conjunta de los dos buques de licuefacción (6 millones de toneladas anuales).

“Los ingresos derivados de este contrato permitirán monetizar los vastos recursos de gas de Vaca Muerta y generar una fuente de divisas genuina en la cuenta externa del país”, aseguraron desde SESA.

“Los ingresos derivados de este contrato permitirán monetizar los vastos recursos de gas de Vaca Muerta y generar una fuente de divisas genuina en la cuenta externa del país”, aseguraron desde SESA

Freyre afirmó que “el contrato con SEFE tiene relevancia por dos motivos centrales: por un lado, confirma el posicionamiento de la Argentina como un nuevo proveedor internacional y estratégico de GNL para la diversificación de las fuentes globales de suministro; por otro lado, constituye un aporte clave para fortalecer la seguridad energética en Europa”.

En tanto, Barnaud dijo: “Gracias a nuestra determinación y enfoque compartidos, logramos avanzar de un HoA a un SPA (’Sales and Purchase Agreement’) plenamente consolidado en poco más de tres meses. Este rápido progreso demuestra que SESA es el socio adecuado para ampliar nuestro portafolio en América del Sur y, de ese modo, fortalecer la seguridad energética de Europa”.

“Con entregas que comenzarán ya en 2027, no sólo seremos la primera compañía energética alemana en recibir cargamentos provenientes de Argentina, sino también el primer cliente mundial de GNL de largo plazo del país”, añadió.

La iniciativa, encabezada por PAE, contempla una inversión de más de USD 15.000 millones a lo largo de 20 años. El proyecto busca consolidar a Argentina como un nuevo proveedor global de GNL, en un momento en que Europa intenta diversificar su abastecimiento y minimizar riesgos geopolíticos en un mercado energético cada vez más tensionado.

El proyecto también contempla la construcción de un gasoducto de 480 kilómetros para trasladar el gas hasta el puerto de San Antonio Oeste. La reciente licitación de los caños generó tensiones entre el Gobierno y Techint, después de que Southern Energy adjudicara la provisión a la empresa india Welspun, dejando fuera a Tenaris.

