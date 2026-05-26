Mundial 2026: las decisiones y sorpresas de última hora rumbo al torneo

El Mundial 2026 presenta un formato inédito con la participación de 48 equipos, consolidándose como la edición más grande en la historia del torneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A puertas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las selecciones nacionales intensifican su preparación para una edición sin precedentes del torneo, que contará con la participación de 48 equipos y será la más grande en la historia de la competencia. Entre los hechos destacados, Curazao participará por primera vez y debutará el 14 de junio frente a Alemania en Houston.

Curazao, una isla de 156.000 habitantes y 444 kilómetros cuadrados, enfrentará a Alemania en su estreno absoluto en la máxima cita del fútbol el 14 de junio en Houston, marcando un hito al incorporarse por primera vez a una Copa Mundial de la FIFA, según confirmó la Federación Internacional.

El proceso de clasificación de Curazao estuvo marcado por la incertidumbre en su dirección técnica. El entrenador neerlandés Dick Advocaat, de 78 años, había dejado el cargo para acompañar a su hija durante un problema de salud. Su lugar fue asumido por el también neerlandés Fred Rutten, quien tomó las riendas del equipo en una etapa decisiva del proceso.

La preparación de Curazao para el Mundial 2026 estuvo marcada por cambios de entrenador y apoyo de jugadores y patrocinadores para el regreso de Advocaat. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Analistas y aficionados consideran que su inexperiencia en escenarios mundialistas podría jugar un papel importante durante el torneo. Aun así, el equipo caribeño ya se convirtió en uno de los nombres inesperados de esta edición, incluso entre quienes siguen de cerca las apuestas deportivas y las mejores momios del Mundial 2026 en Betmaster.

El regreso de Dick Advocaat

La Federación de Fútbol de Curaçao recibió presión de varios jugadores experimentados y de uno de sus patrocinadores principales para que el entrenador Advocaat, conocido como el “Pequeño General”, volviera a dirigir a la selección. Aunque al principio los directivos no estaban convencidos, las insistencias terminaron pesando más y, el 13 de mayo, la Federación confirmó oficialmente su regreso al banquillo, pocos días antes del debut del equipo en el Mundial.

Advocaat hará historia desde el primer minuto, al convertirse en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido de la Copa Mundial, superando a Otto Rehhagel, Óscar Washington Tabárez y Louis van Gaal, quienes alcanzaron los 71 años en el torneo.

El reglamento de la FIFA exige que las selecciones envíen una lista provisional de hasta 55 jugadores y una definitiva de entre 23 y 26 futbolistas antes del 2 de junio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Neymar en la selección de Brasil

Por otro lado, en Brasil, tras meses de incertidumbre, el seleccionador Carlo Ancelotti incluyó a Neymar en la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026, anunciada el 18 de mayo.

Neymar no juega con la selección desde octubre de 2023, cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco en la rodilla izquierda durante un partido contra Uruguay por las eliminatorias. Aunque su presencia se mantuvo en duda durante el proceso, el atacante quedó finalmente en la nómina oficial que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) presentó ante la FIFA.

Brasil afronta además otras bajas relevantes. Rodrygo quedó fuera por una lesión grave de ligamento cruzado sufrida en marzo, mientras que Estêvão, joven promesa del Chelsea, arrastra molestias musculares que podrían impedirle participar en la fase de grupos.

Neymar figura en la lista definitiva de 26 jugadores que Brasil presentó para el Mundial 2026, pese a la lesión que lo alejó de las canchas desde octubre de 2023. -REUTERS/Ricardo Moraes

Calendario y reglas para las listas definitivas de convocados

Dejando de lado las situaciones particulares que vivieron las selecciones de Curazao y Brasil, el resto de los seleccionados del fútbol internacional ya están pendientes del calendario de la FIFA.

Las 48 selecciones participantes tienen plazo hasta el martes 2 de junio para presentar sus listas oficiales. Según el reglamento de la FIFA, cada federación debe entregar primero una nómina provisional de entre 35 y 55 jugadores, incluyendo al menos cuatro arqueros. La convocatoria definitiva debe contener entre 23 y 26 futbolistas, con un mínimo de tres guardametas.

Una vez publicada la lista final, los equipos solo podrán reemplazar jugadores en caso de lesión grave o enfermedad y únicamente si la solicitud se realiza hasta 24 horas antes del primer partido del equipo. A medida que se acerca el cierre de los cupos, las especulaciones y rumores sobre los seleccionados se mantienen al máximo, a la espera de las confirmaciones oficiales.