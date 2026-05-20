Otro magnate de Wall Street aumentó su apuesta financiera por Argentina: sus inversiones en cuatro acciones de empresas locales

El cofundador de Discovery Capital Management, Rob Citrone (REUTERS/Jeenah Moon)

El mega inversor y magnate de Wall Street, Robert Citrone, profundizó su exposición en acciones argentinas mediante su compañía financiera Discovery Capital Management. Así, se sumó a Stanley Druckenmiller, quien también decidió apostar por papeles de la Argentina.

Según el formulario 13F presentado por ante la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC), la firma de Citrone exhibe una tenencia diversificada en compañías clave del sector financiero, agroindustrial y energético.

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El portafolio argentino del inversionista incluye posiciones en cuatro empresas relevantes. En primer lugar, el fondo declaró una inversión de USD 40,59 millones en Grupo Financiero Galicia, con 869.129 acciones que representan el 2,1% del total de su cartera. También figura YPF, la petrolera controlada por el Estado argentino, donde la firma de Citrone mantiene USD 24,87 millones en 538.192 acciones, equivalentes al 1,3% del portfolio.

El interés por el sector agroindustrial se manifestó a través de Adecoagro, con una tenencia de USD 19,13 millones en 1.274.217 acciones, lo que constituye el 1% del total administrado por Discovery Capital Management. Además, el fondo sumó USD 16,18 millones en BBVA, con 1.007.500 acciones, una participación que representa el 0,8% de su portafolio global.

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En 2024, el presidente Javier Milei mantuvo una reunión en Los Ángeles con Michael Milken, Presidente del Instituto Milken; el Ministro de Economía, Luis Caputo; el entonces embajador argentino en EEUU, Gerardo Werthein; y el empresario Robert Citrone

La presentación ante la SEC confirma la expansión de la apuesta del estadounidense por activos argentinos en un contexto de volatilidad regional y oportunidades para inversores institucionales.

Según el documento oficial, la cartera local de Discovery Capital Management supera los USD 100 millones en acciones de empresas nacionales, con un enfoque en sectores estratégicos para la economía argentina.

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El vínculo de Citrone con Argentina

Citrone mantiene un vínculo de más de tres décadas con el actual ministro de Economía, Luis Caputo, a quien conoció en Nueva York cuando ambos trabajaban en fondos de inversión internacionales. La prensa estadounidense lo reconoce como “Bob”, y su trayectoria incluye pasos por Fidelity, el legendario Tiger Funds y el equipo de George Soros, antecedentes que lo ubican entre los gestores más influyentes de Wall Street.

Fundador de Discovery Capital Management, Citrone visitó la Argentina en al menos 58 ocasiones desde 1991 y, tras el inicio del gobierno de Javier Milei, se reunió tanto con el presidente como con Caputo y otros funcionarios para interiorizarse sobre el rumbo económico nacional.

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Citrone inició sus inversiones en el país durante la década de 1990, atraído por el plan de convertibilidad y la oportunidad de adquirir bonos y acciones a valores deprimidos. El propio inversor relató que en ese período llegó a controlar hasta el 25% de la deuda doméstica argentina.

Robert Citrone visitó la Argentina en múltiples oportunidades en los últimos 35 años

Más recientemente, elogió el potencial de crecimiento del sector energético y bancario local, y sostuvo que “la Argentina es la mejor historia para invertir desde 2013”, en referencia al ciclo de reformas y estabilización impulsado por la actual administración.

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A lo largo de los últimos años, Citrone defendió la oportunidad de invertir en la Argentina pese a los ciclos de inestabilidad. En diálogo con Infobae, el gestor afirmó: “La Argentina tiene un gran potencial. Hay mucha volatilidad, pero con algo de estabilidad y un gobierno con una buena política fiscal puede crecer 6 o 7% anual en un par de años”. Además, valoró el esfuerzo del equipo económico por avanzar en reformas y mejorar la competitividad del país.

Otro gurú de Wall Street apuesta por la Argentina

En el primer trimestre de 2026, Stanley Druckenmiller incrementó de manera significativa su exposición a la Argentina, con especial énfasis en el sector energético. El reconocido inversor de Wall Street adquirió más de tres millones de acciones de YPF, por un monto cercano a los USD 150 millones, según la documentación presentada ante la SEC. Esta compra representó un salto del 433% respecto al trimestre previo.

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Stanley Druckenmiller (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Con 3.235.962 acciones, la petrolera estatal pasó a ocupar el cuarto lugar dentro de las principales posiciones de la cartera global de su fondo, ubicándose detrás de Natera, Insmed y la taiwanesa TSMC. Estos movimientos reflejan el renovado atractivo de Vaca Muerta y el sector energético argentino para los grandes fondos internacionales.

Además de fortalecer su tenencia en YPF, Druckenmiller, fundador de Duquesne Family Office, sumó títulos de Vista Energy e ingresó nuevamente al ETF Global X MSCI Argentina (ARGT), que reúne a las principales compañías argentinas que cotizan en Wall Street. Al mismo tiempo, recortó de forma significativa su participación en Mercado Libre, reduciéndola en cerca de un 94%. Estos ajustes en la cartera muestran una clara inclinación por activos energéticos y de recursos naturales.

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