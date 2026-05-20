Honduras: Cae sospechoso por asesinato del ambientalista Carlos Luna tras 28 años prófugo

El crimen del ambientalista ocurrió en 1998 y se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de violencia contra defensores ambientales en el país. (FOTO: Infobae)

La captura de un sospechoso por el asesinato del ambientalista hondureño Carlos Antonio Luna López, ocurrido en 1998 en Catacamas, Olancho, volvió a poner en la memoria colectiva uno de los crímenes más emblemáticos relacionados con la defensa del medio ambiente en Honduras.

El detenido fue identificado como Ítalo Iván Lemus Santos, de 53 años, acusado por el delito de asesinato en perjuicio del reconocido defensor ambiental, quien durante los años noventa denunció públicamente la tala ilegal y la explotación indiscriminada de los recursos naturales en Olancho.

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La captura fue confirmada este martes por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional, exactamente 28 años después del crimen que conmocionó al país y que terminó convirtiéndose en un símbolo de la violencia contra líderes ambientalistas en Honduras.

Operativo en Catacamas

Según las autoridades, la detención se ejecutó mediante un operativo conjunto desarrollado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

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La captura del sospechoso se realizó mediante un operativo conjunto en Catacamas, Olancho, a 28 años del asesinato del ambientalista Carlos Luna. (FOTO: FB / Ministerio Público)

El sospechoso fue requerido en el municipio de Catacamas, Olancho, lugar donde ocurrió el asesinato del ambientalista el 18 de mayo de 1998.

Tras su captura, Lemus Santos fue trasladado bajo estrictos protocolos de seguridad hacia una estación policial, donde permanecerá mientras continúa el procedimiento judicial correspondiente.

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La detención reabre un expediente que durante décadas ha sido señalado por organizaciones nacionales e internacionales como uno de los casos más representativos de impunidad y violencia contra defensores de derechos humanos y ambientales en el país.

¿Quién fue Carlos Luna?

Carlos Antonio Luna López fue ingeniero agrónomo, político y uno de los principales defensores ambientales de Honduras durante la década de los noventa.

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Su nombre cobró notoriedad por denunciar actividades relacionadas con la tala ilegal y la explotación de bosques en Olancho, una lucha que le generó amenazas constantes y lo convirtió en una figura incómoda para sectores vinculados a actividades madereras ilegales.

Al momento de su asesinato, Luna se desempeñaba como regidor municipal de la Alcaldía de Catacamas y además coordinaba la Comisión Municipal de Medio Ambiente.

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También había sido candidato a alcalde y era ampliamente reconocido por impulsar iniciativas enfocadas en la protección de los recursos naturales y el desarrollo comunitario.

Carlos Luna fue una de las voces más reconocidas en la defensa de los recursos naturales en Honduras durante los años noventa. (FOTO: HRN)

El crimen que estremeció a Honduras

El ambientalista fue asesinado a disparos la noche del 18 de mayo de 1998, luego de salir de una reunión de corporación municipal en Catacamas.

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De acuerdo con los antecedentes del caso, Carlos Luna había denunciado reiteradamente actividades ilegales vinculadas a la explotación forestal en la zona, situación que habría provocado amenazas en su contra antes de su asesinato.

Su muerte generó indignación dentro y fuera de Honduras, especialmente entre organizaciones defensoras del medio ambiente y de derechos humanos, que denunciaron falta de protección estatal hacia el ambientalista.

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Con el paso de los años, el caso llegó hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde el Estado hondureño reconoció responsabilidad internacional por no garantizar la protección de Luna y por las deficiencias registradas en la investigación del crimen.

La detención reaviva uno de los casos ambientales más impactantes de Honduras. (FOTO: FB / Ministerio Público)

Caso emblemático

La captura del sospechoso revive uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de Honduras y vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre la seguridad de quienes defienden el medio ambiente en el país.

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Diversas organizaciones ambientalistas han señalado durante años que el asesinato de Carlos Luna marcó un antes y un después en la lucha ambiental hondureña, debido a que evidenció los riesgos que enfrentan líderes sociales al denunciar delitos relacionados con recursos naturales.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y no descartan nuevas capturas relacionadas con el caso.

A casi tres décadas del crimen, la captura de un sospechoso representa un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por la muerte de uno de los ambientalistas más recordados de Honduras.