El Banco Central realizó la mayor compra de dólares del mes y suma más de USD 8.700 millones en 2026

El BCRA hilvanó 91 jornadas consecutivas con compras de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 91 ruedas consecutivas con resultado positivo en el mercado de cambios, gracias a acuerdos realizados con bancos, compañías privadas y entidades estatales. Este miércoles, la autoridad monetaria sumó USD 328 millones, la mayor adquisición del mes, y el total del año superó los 8.700 millones de dólares.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA sumó 8.706 millones de dólares. Abril registró el mayor volumen de compras, con 2.769 millones dólares. De hecho, solo el 2 de enero no se concretaron adquisiciones.

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En las jornadas recientes, el ritmo de compras se aceleró, tras una primera semana de mayo con operaciones diarias por debajo de los 100 millones de dólares. En la semana pasada, el Central incorporó USD 596 millones y el acumulado de mayo alcanzó los 1.551 millones de dólares.

Fuentes del Ministerio de Economía señalaron que todavía no ingresaron los principales ingresos de la cosecha agrícola, lo que incrementará la oferta de dólares y le dará al Central mayor margen de intervención en el corto plazo.

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El BCRA ya cumplió el 87% de la meta anual de compras. La demanda de dólares por parte del Tesoro para afrontar pagos de deuda limitó el aumento neto de reservas durante el primer trimestre.

Para mantener el ritmo de acumulación, el Central emitió pesos sin esterilización y el Tesoro absorbió el excedente a través de colocaciones de deuda en moneda local, buscando sostener el tipo de cambio y la inflación.

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Las estimaciones oficiales proyectan un saldo neto de compras en 2026 de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo del flujo de divisas y la demanda de pesos. El titular del BCRA, Santiago Bausili, consideró que estos factores serán claves para el resultado anual.

Se prevé que la liquidación de la cosecha gruesa genere ingresos adicionales de dólares para fortalecer las reservas. Además, las emisiones de deuda de empresas y provincias en el exterior podrían aportar más de USD 3.200 millones, reforzando la capacidad de intervención en el mercado de cambios.

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Al cierre de la última rueda, las reservas internacionales quedaron en USD 46.583 millones, tras un incremento diario de 393 millones de dólares. El mayor nivel de reservas de la actual gestión se registró en febrero, con USD 46.905 millones, cifra que no se alcanzaba desde 2018. Las bajas posteriores se atribuyen a pagos de deuda y a la volatilidad global por el conflicto en Medio Oriente, que impactó en activos como el oro y los bonos soberanos.

El dólar se mantiene estable

Con un volumen operado en el segmento de contado de USD 481,5 millones, lo que representa una disminución de USD 90 millones o 16% respecto al martes, el dólar mayorista mostró estabilidad y cerró a $1.397 para la venta, tras ceder un peso en la jornada. Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, señaló que en los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 2,50 pesos, en contraste con la baja de 6 pesos registrada en el mismo período de la semana anterior.

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En mayo, el dólar mayorista acumula una suba moderada de seis pesos o 0,4%, y mantiene una baja de 58 pesos o 4% en lo que va del año. El Banco Central definió una banda superior para el régimen cambiario en $1.740,36, lo que deja al tipo de cambio oficial a $343,36 o 24,6% por debajo de ese techo.

El dólar al público se mantuvo en $1.420 para la venta por cuarto día consecutivo, de acuerdo a la cotización del Banco Nación. Por su parte, el dólar blue bajó cinco pesos o 0,4% hasta $1.430 para la venta, mientras que en el mercado informal la divisa se compró a $1.410, un valor 40 pesos o 2,9% superior a los $1.370 que pagaron los bancos a sus clientes minoristas.

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“El agro aportará un fuerte flujo de divisas este año. La Bolsa de Comercio de Rosario elevó sus estimaciones de exportación para la campaña 2025/26 a USD 36.111 millones. Esta mejora responde al repunte de los precios internacionales y a una mayor producción de soja y maíz, calculadas en 50 y 68 millones de toneladas respectivamente. El incremento dinamizará las ventas de granos, aceites y harinas. Sin embargo, el ingreso neto final será similar al de 2025. Los altos costos en fertilizantes y combustibles amortiguarán las ganancias del sector”, evaluó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.