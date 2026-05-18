Un “gurú” de Wall Street elevó su apuesta por Argentina: las acciones de YPF suben 8% y marcan un récord

Stan Druckenmiller es el fundador del fondo Duquesne Family Office.

Durante el primer trimestre de 2026, Stanley Druckenmiller profundizó su apuesta por Argentina al incrementar de forma sustancial su posición en activos vinculados al sector energético, situando a YPF como uno de los principales focos de su cartera global.

El legendario inversor de Wall Street compró más de tres millones de acciones de la petrolera estatal, por un valor cercano a 150 millones de dólares. Esta operación representó un aumento del 433% respecto al trimestre anterior, de acuerdo con los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

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La evolución del ADR de YPF en 2026.

La noticia positiva tuvo impacto inmediato en las acciones de YPF. El ADR de la compañía petrolera bajo control estatal gana un 7,6% en Wall Street, a USD 46,97, un máximo histórico si se le descuenta al precio de este activo el pago de dividendos de los últimos años. Sin esta ponderación, el presente es el nivel más alto para el ADR desde los USD 52,18 el 14 de marzo de 2011, previo a la expropiación de YPF el 16 de abril de 2012.

La acción de YPF se disparó más de 30% en 2026 en base a fundamentos favorables en el balance de la compañía que presidente Horacio Marín, el fallo favorable para la Argentina por el juicio que se tramita en los EEUU por la estatización de la empresa en 2012 y el ascenso del 90% de la cotización del petróleo crudo en 2026 -debido a las hostilidades en Oriente Medio-, con el barril de Brent del Mar del Norte en los 110 dólares.

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A todo esto se le sumó que la semana pasada YPF, anunció su intención de invertir USD 25.000 millones para “acelerar el desarrollo exportador” de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

YPF presentó la solicitud de adhesión al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) -puesto en marcha en 2024- para el proyecto denominado LLL Oil, que prevé la perforación de 1.152 pozos y alcanzará un volumen máximo estable de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032.

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El interés de Druckenmiller en el sector energético argentino refleja el renovado atractivo de Vaca Muerta y el potencial exportador del país ante el mercado internacional

La participación de Druckenmiller en YPF escaló a 3.235.962 acciones, lo que posicionó a la compañía como el cuarto activo más relevante dentro del portafolio de su fondo, solo detrás de Natera, Insmed y la taiwanesa TSMC. Estos movimientos refuerzan el interés de grandes fondos internacionales en el potencial exportador de Vaca Muerta y en el crecimiento del sector energético argentino.

Además de YPF, el fundador de Duquesne Family Office incorporó durante los primeros meses del año títulos de Vista Energy y volvió a tomar posición en el ETF Global X MSCI Argentina (ARGT), un fondo que replica a las principales empresas argentinas que cotizan en Wall Street. En paralelo, redujo drásticamente su exposición a Mercado Libre, recortando su posición en aproximadamente un 94%. Este cambio de estrategia indica una preferencia por compañías del rubro energético y de recursos naturales.

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Justamente las acciones de Vista Energy también avanzan firmes en Wall Street este lunes, un 3,3%, a USD 74,70, muy cerca de su récord histórico de USD 79,20 del 30 de marzo. Vista trepa un 54% en dólares en lo que va del año.

El legendario inversor de Wall Street refuerza su exposición en el sector energético local

Stanley Druckenmiller es considerado una figura histórica en los mercados financieros globales. Tras iniciar su carrera en Pittsburgh National Bank y fundar Duquesne Capital Management en 1981, su reputación se consolidó al participar junto a George Soros en la emblemática apuesta contra la libra esterlina durante el llamado “miércoles negro” de 1992. Esa operación forzó la salida del Reino Unido del Mecanismo Europeo de Cambios y generó ganancias multimillonarias para el Quantum Fund de Soros, consolidando a Druckenmiller como uno de los operadores más sofisticados del mercado.

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Además de sus logros financieros, Druckenmiller mantiene vínculos con figuras clave de la economía estadounidense. Uno de sus ex socios, Scott Bessent, ocupa el cargo de secretario del Tesoro de Estados Unidos, mientras que Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, fue su asesor y socio en Duquesne Family Office, donde también invirtió más de 100 millones de dólares.

Druckenmiller, uno de los inversores más influyentes de Wall Street, incrementó de manera significativa su participación en YPF durante el primer trimestre

El respaldo de Druckenmiller al gobierno de Javier Milei ha sido explícito. En una entrevista difundida por CNBC, explicó que su decisión de invertir en activos argentinos surgió tras escuchar el discurso del presidente en Davos en 2024. “Vi el discurso de Milei en Davos, abrí Perplexity y pedí los cinco ADRs más líquidos de Argentina. Los compré todos”, relató el inversor. Desde entonces, su fondo adquirió posiciones en compañías como Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, Telecom Argentina y varios ETF que replican el mercado local.

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Tras las elecciones legislativas de 2025, el fondo ajustó su estrategia, disminuyendo parte de sus posiciones en ETF argentinos y aumentando la exposición en Brasil a través del ETF iShares MSCI Brazil, aunque mantuvo inversiones en YPF y Mercado Libre. Durante el primer trimestre de 2026, la preferencia volvió a orientarse hacia activos energéticos argentinos.

La apuesta del fondo Duquesne Family Office por activos energéticos argentinos posicionó a YPF como el cuarto activo más relevante de su portafolio global

El interés en Argentina no se limitó a Druckenmiller. Michael Burry, reconocido por anticipar la crisis financiera de 2008, también incorporó acciones de Mercado Libre tras una caída superior al 30% en su cotización. Burry describió a la empresa como “el Amazon de Brasil, México y Argentina” y proyectó retornos anualizados de largo plazo cercanos al 15%.

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El movimiento de estos inversores evidencia el renovado atractivo que despierta el mercado argentino entre fondos internacionales, con especial atención al sector energético y a las perspectivas de crecimiento vinculadas a los recursos naturales.